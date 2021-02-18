В "год науки" ученые вступают нищими

Заявление профсоюза работников РАН

На состоявшемся 8 февраля заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ были остро поставлены вопросы оплаты труда ученых и материально-технического обеспечения научных исследований. Общественности стало очевидно, что радужная картина отчетов, согласно которым средняя зарплата научных сотрудников составляет 200% от среднерегиональной, скрывает множество сложных проблем.

Одновременно с «зарплатным» Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года был выпущен Указ № 599, предусматривавший увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 % ВВП уже в 2015 году. Его выполнение без труда позволило бы резко увеличить заработную плату научных сотрудников к 2018 году. Однако Правительство РФ провалило выполнение этого Указа.

По данным Росстата, внутренние затраты на исследования и разработки в 2019 году немногим превышали 1 % ВВП. Выделенных на повышение зарплат научных сотрудников дополнительных средств оказалось недостаточно. В результате научные организации для обеспечения требуемого уровня зарплат были вынуждены проводить сокращение численности работников, а также переводить часть научных сотрудников на неполный рабочий день. Если бы не проведенные Профсоюзом работников РАН в 2017 году акции, позволившие добиться увеличения финансирования, ситуация была бы гораздо хуже.

Как видно на примере лауреата премии Президента РФ для молодых ученых Анастасии Проскуриной, даже те научные сотрудники, которые занимаются исследованиями с высокой социальной значимостью, работа которых удостоена высоких государственных наград, могут иметь невысокую зарплату. Размер оплаты труда зависит, в том числе и от факторов, не имеющих прямого отношения к качеству и результативности работы ученого, к примеру, от уровня оплаты труда в регионе.

Нет и стабильности. В большинстве регионов «базовое» финансирование институтов в рамках государственного задания позволяет выплачивать лишь невысокие оклады и небольшие надбавки к ним. Все остальное зависит от наличия дополнительных источников финансирования. Работникам институтов, не являющимся научными сотрудниками, еще хуже – уровень оплаты их труда не стоит на контроле, и из зарплаты формируются «по остаточному принципу».

Деньги на материально-техническое обеспечение исследовательских работ – закупку оборудования, комплектующих, реактивов, поездки в экспедиции – можно получить только на конкурсной основе, например, в форме грантов научных фондов. Однако и с грантами ситуация развивается не лучшим образом: возможности их получения после присоединения Российского фонда фундаментальных исследований к Российскому научному фонду, судя по всему, сократятся, а некоторые крайне важные виды грантов, вероятно, исчезнут вообще.

В таком состоянии Россия вступает в Год науки.

На заседании Совета по науке и образованию Президент России поставил перед правительством задачу - подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития. Профсоюз работников РАН считает, что эта программа должна обеспечить выделение бюджетных ресурсов, достаточных для обеспечения конкурентоспособности и высокой результативности российской науки, в том числе повышение бюджетных расходов на фундаментальные исследования до уровня, рекомендованного Российской академией наук (0,3 % ВВП).