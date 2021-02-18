О низведении стада до уровня колбасы

А теперь о неприятном.

Сегодня публичная часть российского общества - политики, актеры, журналисты, общественные деятели, топовые блогеры, в общем, те, кто периодически выходит на публику, разделилась на две части: те, кто, условно, поддерживает Навального и те, кто "так ему, суке, и надо".

Тоже мне новость! Это можно сказать вообще о любой ситуации, о любом политике - даже о Путине: в России часть граждан поддерживает Путина, а другая "чтоб он сдох". Можно вместо Путина подставить любую другую фамилию: Зюганова, Жириновского, Михалкова, Охлобыстина и даже Ксению Анатольевну Пиздец Собчак.

Но разница есть - в оргвыводах.

Но сначала о самом водоразделе. Условная поддержка Навального может быть даже и вовсе не поддержкой - типа "чтоб он сдох", но народ вышел на улицы и требует, а мы народ завсегда поддержим. Или Навальный как будущий президент нас никак не устраивает, но как новый политзек не устраивает еще больше. Ну или Навальный вообще не политик, но именно он создал в России жанр журналистского расследования (то есть до Навального мы еще не умели читать и писать). Но все эти позиции все равно являются дискредитирующим материалом в личном деле.

С противоположной стороной куда проще: согласен поцеловать в попу "отца народов" (не взасос, тихонько, чисто символически) - ты и будешь в ближайшие годы публичной персоной, а остальные так и погрязнут в непубличности. Тоже ничего нового, так бывало многажды, и не только "при старом режиме", но и при новом тоже уже неоднократно.

Жалко, конечно, тех, кто помоложе - на взлете подрезали, а дальше могут и не полететь вовсе.

Мне лично проще, передо мной другой выбор стоит - с каким багажом встану там, где уж не соврешь... Я больше 10 лет был под полным запретом при Суркове, и раньше бывало, у меня "судьба такой", тем более, что в основном я все же изъясняюсь письменно, а без моего небесного облика на экране вполне можно и обойтись. И то, что еще весь прошлый год с экрана не слезал, а с декабря прошлого года как отрезало - это неприятно, но объяснимо. С какой стати режим, о котором от меня слова доброго не услышишь, должен делать мне промоушен?

Хотя с точки зрения поступательного развития общества, конечно, акты периодической кастрации общественного мнения пользы приносят мало, а вреда много. Но дяденьки и тетеньки с ножницами для кастрации далеко не заглядывают, им и промежности достаточно для обзора.

Что жалко - страна стала обществом дураков и конформистов, во всяком случае, так она выглядит. Лук такой. А образ формирует содержание.

Со временем, причем не слишком продолжительным, этот лук станет вообще нормой, нормой общественного поведения, нормой общественного сознания. Норма отдельно, яички отдельно. И вместе им не сойтись, обратно не пришивается.

Путину под семьдесят, его ближайшему окружению примерно столько же. Им вообще плевать, что будет с обществом и страной через 20 лет, да даже через десять. На их век хватит, и еще внукам останется. К тому же холощеная скотина куда как послушнее. И потомки с интеллектом подпаска вполне справятся.

Пожалуй, самое страшное, что оставляет после себя долгая диктатура - это безнадежно спокойное общество, физиологически неспособное уже ни на что. "Зачем стадам дары свободы?"

А тут еще "вторая революция Гуттенберга", попутно делающая "ненужной" письменную речь.

Предыдущие многие поколения в России имели подцензурную, а от этого изощреннейшую русскую литературу, шире - письменную традицию, которая создавала своей альтернативный мир, в который можно было на время скрываться от унылой и туповатой реальности, и даже что-то оттуда в эту реальность привносить.

Человечество давно изобрело способ письменной коммуникации, развило его до утонченной изощренности, сделало куда более компактным и емким, чем устная речь - вплоть до развития в мозгу начатков "третьей сигнальной системы", центров письменной речи.

А сейчас, с возможностью доносить устную речь непосредственно, через YouTube, Tik-Tok, мессенджеры и коммуникаторы смысла что-то записывать буквами и цифрами становится все меньше, особенно разные сложные вещи.

И Навальный пример самый выразительный - вы что-нибудь читали у Навального? Статью, книгу? Только пост разве что, причем такой "ловкий", что сразу состав преступления набегает...

Но в письменном виде история с дворцом Путина апарт-отелем Ротенберга десять лет назад получила лишь сколько-то десятков тысяч просмотров, а ролик Навального об этом же - 100 миллионов!

"Дворец Путина" - все-таки дворец Путина?

Разница такая, что и говорить не о чем, хотя ведь не только жалкий ФОРУМ.мск, но и The Washington Post отметилась.

Для Путина строится дворец на берегу Черного моря стоимостью 1 миллиард долларов, утверждает The Washington Post

Имея аудиторию в 100 миллионов, можно смело забивать болт на первый, второй и третий канал ТВ. Но что в сухом остатке? Смотри выше, что...

Ленин в свое время написал "Апрельские тезисы" буквально на коленке, на клочке бумаги между делом. Но именно написал! И оно разошлось среди народа России, а не среди холощеного стада - и случилась Великая революция.

Навальный записал отличный ролик, и он разошелся среди 100 миллионов фолловеров (последователей, апостолов - как нравится). И случилось что случилось. Навальный в тюрьме, 12 тысяч его сторонников в кутузке, Россия во мгле. Путинские циркумцизоры приступили к массовой обработке поголовья.

В общем, два взаимно усиливающих процесса: разделение на чистых и нечистых - и всемерная долболобизация стада. Колбаса будет отличная.