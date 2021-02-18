Женя Лукашин умер?!

Нет, нет, невозможно!

Любимый мой Андрей Васильевич, ты же вот только что, полтора месяца назад, опять напился в бане, и оказался в Ленинграде, и полюбил Надю! Ты же 45 лет подряд так делаешь!!!

Я всегда была в тебя влюблена, в твою мягкую - мягковскую! — улыбку, втайне примеряла на себя роль Нади: я тоже была учительницей русского и литературы, и мне тоже было за 30, и я тоже играю на гитаре и пою, и мне так подходит обаятельный Женя Лукашин...

Я его в театре никогда не видела. И вообще пожилым не представляю.

И каждый раз навек прощайтесь... Неужели это правда?

***

Причиной смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Актеру было 82 года.