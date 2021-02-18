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Московский листок

Женя Лукашин умер?!

Опубликовано 18.02.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

кино москва костина
Женя Лукашин умер?!

Нет, нет, невозможно! 

Любимый мой Андрей Васильевич, ты же вот только что, полтора месяца назад, опять напился в бане, и оказался в Ленинграде, и полюбил Надю! Ты же 45 лет подряд так делаешь!!! 

Я всегда была в тебя влюблена, в твою мягкую - мягковскую! — улыбку, втайне примеряла на себя роль Нади: я тоже была учительницей русского и литературы, и мне тоже было за 30, и я тоже играю на гитаре и пою, и мне так подходит обаятельный Женя Лукашин... 

Я его в театре никогда не видела. И вообще пожилым не представляю. 

И каждый раз навек прощайтесь... Неужели это правда?

***

Причиной смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Актеру было 82 года.

 

 



Рейтинг:   4.25,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 1
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Ушли титаны советского театра и кино: Гафт, Лановой, Мягков. Вместо них будут Бондарчук, Безруков
и Миронов... написал 18.02.2021 12:09
"Умереть не страшно.
Страшно, что после смерти могут снять фильм, и тебя сыграет Безруков."
В.Гафт
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