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Московский листок

Более 80% российской молодёжи поддерживают несогласованные акции протеста

Опубликовано 18.02.2021 в разделе комментариев 0

Более 80% российской молодёжи поддерживают несогласованные акции протеста

Подавляющее большинство российской молодежи (82%) поддерживает право на участие в несогласованных акциях протеста, следует из исследования ученых Уральского института управления РАНХиГС. Согласно результатам исследования, 51% молодых людей относятся к протестным акциям положительно, еще 28,5% заявили, что принимали участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий в жизни страны, региона, своего населенного пункта.

Социологи также выяснили, что большинство молодых россиян не имеют опыта участия в местном самоуправлении в традиционных формах, предусмотренных федеральным законодательством (местный референдум, ТОС, публичные слушания, обращения в органы местного самоуправления).

При этом, больше половины опрошенных принимали участие в различных конструктивных формах гражданской активности: в благотворительности (57%), волонтерстве (55%), в мероприятиях для молодежи — конкурсах, форумах, конференциях (58%).

"Наряду с высокой конструктивной гражданской активностью в результате нашего исследования был выявлен и достаточно высокий протестный потенциал российской молодежи. Подавляющее большинство респондентов считают, что граждане имеют право выходить на несогласованные акции протеста. Такое представление противоречит российскому законодательству и требует проведения разъяснительной работы среди молодежи", - заявила руководительница исследовательского коллектива Татьяна Зерчанинова.

 

 



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