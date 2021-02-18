ОКП-Россия: Война во всех дворцах столицы!

Заявление ЦК ОКП переведено на греческий и английский языки и опубликовано в газете греческих коммунистов Νέα Προοπτική — центральном печатном органе Революционной Рабочей Партии Греции
https://www.neaprooptiki.gr/okp-rosia-polemos-se-ola-ta-palatia-toy/?fbclid=IwAR26HAO2T57mV_xhWnbeyXhopEBYpviwA8P52Wn-RjGmkeympZ8C74721og
В июне 2017 года, после первых массовых акций, выявивших коррупцию на высших уровнях власти и капиталистическую мафию, ЦК нашей партии одобрил заявление, в котором были зафиксированы следующие требования:
- открытие всех счетов и бухгалтерских документов частных и государственных предприятий, чтобы рядовые сотрудники могли контролировать их деятельность;
- прямые выборы судей населением;
- резкое сокращение и ликвидация бюрократии, отмена особых привилегий госслужащих;
- конфискация имущества как мера уголовного наказания за финансовые преступления;
- введение прогрессивного подоходного налога, налога на роскошь и особо крупного наследства;
- обеспечение верхнего предела доходов самых богатых и самых бедных в соотношении не более 10: 1;
- решительная и неоплачиваемая национализация олигархической собственности, которая позволит аккумулировать национальное богатство для новой индустриализации, устранить безработицу, улучшить условия труда, обеспечить доступ к медицинскому обслуживанию и всем видам образования, предоставить адекватное жилье и жилищные экологические и культурные проблемы.
Сегодня у нас нет причин или причин пересматривать эти моменты. Преодоление вопиющего социального неравенства, вызванного обогащением небольшой группы новых богатых людей в 1990-х годах, остается главной целью нашего народа.
В то же время, как справедливо указывалось в резолюции III съезда Объединенной коммунистической партии, «любая коммунистическая, марксистская, антикапиталистическая пропаганда или иное политическое действие таковы, что разоблачают главного исполнителя грязного репертуара капитализма. поворачивается против нее".
Поэтому сегодня к вышеперечисленным требованиям явно добавлены некоторые требования политики:
- отмена результатов так называемого «Всероссийского голосования» 1 - го июля 2020 [конституционных поправок] как несовместимые с реальным волеизъявлением граждан;
- проведение публичного расследования коррупции высшего руководства Российской Федерации;
- немедленное освобождение политических заключенных;
- ликвидация структур политических расследований и репрессий в министерствах безопасности, передача функций по охране общественного порядка в ведение муниципалитетов.
Превращение этих лозунгов из чисто партийных лозунгов в лозунги масс посредством агитации среди самых разных аудиторий, включая массовые акции, инициированные либеральной оппозицией, остается главной задачей и моральным и политическим долгом коммунистов и всех левых. Конкретные формы такой агитации зависят от условий в каждом районе и месте.
Не изоляция от масс, а их просвещение!
Не сектантские учения, а анализ имеющихся ошибок в ходе общей борьбы - борьбы за народное дело, за замену власти миллиардеров властью миллионов, за социализм!
Утверждено на заседании бюро ЦК Объединенной коммунистической партии 26 января 2021 года
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Крокодил18.02.21 написал 18.02.2021 13:54
Или ОКП любит кастрированных, налицо духовная близость к нетрадиционной ориентации.
Презумпция написал 18.02.2021 13:10