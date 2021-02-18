ОКП-Россия: Война во всех дворцах столицы!

Заявление ЦК ОКП переведено на греческий и английский языки и опубликовано в газете греческих коммунистов Νέα Προοπτική — центральном печатном органе Революционной Рабочей Партии Греции https://www.neaprooptiki.gr/okp-rosia-polemos-se-ola-ta-palatia-toy/?fbclid=IwAR26HAO2T57mV_xhWnbeyXhopEBYpviwA8P52Wn-RjGmkeympZ8C74721og

В июне 2017 года, после первых массовых акций, выявивших коррупцию на высших уровнях власти и капиталистическую мафию, ЦК нашей партии одобрил заявление, в котором были зафиксированы следующие требования:

- открытие всех счетов и бухгалтерских документов частных и государственных предприятий, чтобы рядовые сотрудники могли контролировать их деятельность;

- прямые выборы судей населением;

- резкое сокращение и ликвидация бюрократии, отмена особых привилегий госслужащих;

- конфискация имущества как мера уголовного наказания за финансовые преступления;

- введение прогрессивного подоходного налога, налога на роскошь и особо крупного наследства;

- обеспечение верхнего предела доходов самых богатых и самых бедных в соотношении не более 10: 1;

- решительная и неоплачиваемая национализация олигархической собственности, которая позволит аккумулировать национальное богатство для новой индустриализации, устранить безработицу, улучшить условия труда, обеспечить доступ к медицинскому обслуживанию и всем видам образования, предоставить адекватное жилье и жилищные экологические и культурные проблемы.

Сегодня у нас нет причин или причин пересматривать эти моменты. Преодоление вопиющего социального неравенства, вызванного обогащением небольшой группы новых богатых людей в 1990-х годах, остается главной целью нашего народа.

В то же время, как справедливо указывалось в резолюции III съезда Объединенной коммунистической партии, «любая коммунистическая, марксистская, антикапиталистическая пропаганда или иное политическое действие таковы, что разоблачают главного исполнителя грязного репертуара капитализма. поворачивается против нее".

Поэтому сегодня к вышеперечисленным требованиям явно добавлены некоторые требования политики:

- отмена результатов так называемого «Всероссийского голосования» 1 - го июля 2020 [конституционных поправок] как несовместимые с реальным волеизъявлением граждан;

- проведение публичного расследования коррупции высшего руководства Российской Федерации;

- немедленное освобождение политических заключенных;

- ликвидация структур политических расследований и репрессий в министерствах безопасности, передача функций по охране общественного порядка в ведение муниципалитетов.

Превращение этих лозунгов из чисто партийных лозунгов в лозунги масс посредством агитации среди самых разных аудиторий, включая массовые акции, инициированные либеральной оппозицией, остается главной задачей и моральным и политическим долгом коммунистов и всех левых. Конкретные формы такой агитации зависят от условий в каждом районе и месте.

Не изоляция от масс, а их просвещение!

Не сектантские учения, а анализ имеющихся ошибок в ходе общей борьбы - борьбы за народное дело, за замену власти миллиардеров властью миллионов, за социализм!

Утверждено на заседании бюро ЦК Объединенной коммунистической партии 26 января 2021 года