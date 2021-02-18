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Московский листок

Песков разъяснил ЕСПЧ правовую несостоятельность их требований

Опубликовано 18.02.2021 в разделе комментариев 3

суд закон
Песков разъяснил ЕСПЧ правовую несостоятельность их требований

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального является неправомерным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Требование ЕСПЧ было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. 

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Поспешность в принятии подобных решений и их «явная ангажированность» вызывают у Кремля «очень много вопросов», отметил он.

***

У нас вопросы к суду. Че, рамсы попутали, в натуре?

У нас тут Европа только так, с кончика, а дальше - Азия-с! Сиктым-кильдым. Закон тайга. Жену поучи щи варить!

Статья 15 Конституции РФ: "4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Что непонятного?

Статья 126: "Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики".

Опять непонятно?

Вам пресс-секретарь президента сказал: "Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального является неправомерным". Чего еще? 

Статья 118: "1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
За околицей написал 18.02.2021 15:10
Песьков с растительностью под носом и над верхней губой является тенью Вована питерского, а посему его утверждения носят неоспоримый характер. Усе согласовано с его патроном. А то, что пресс-папье-маше несет иногда пургу, как однажды заявил Владим 526Владимыч, то это также все согласовывается с шефом. Так чтааа, усе путем.
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(без названия)
стоик7784 написал 18.02.2021 15:10
за 20 лет во власти остались только недоумки, воры и моральные уроды?
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Общепризнаные норм
Рафик Кулиев написал 18.02.2021 15:02
Конституционный суд должен решить - освобождать навального по решение Еспч!
Баранова за освобождение Леши.
Конституционный суд решил - аннексия Крыма законна.
Баранова трехрублевая шалава!
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