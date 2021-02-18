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Московский листок

Россиян предупредили о грядущем подорожании непродовольственных товаров

Опубликовано 18.02.2021 в разделе комментариев 4

Россиян предупредили о грядущем подорожании непродовольственных товаров

Цены на непродовольственные товары могут значительно вырасти из-за резкого подорожания стоимости контейнерных перевозок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг.

По данным ретейлеров, цена контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Ситуация с поставками в балтийские порты аналогичная: в январе цена транспортировки выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020-го.

Железнодорожные перевозки подорожали почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Когда и насколько следует ожидать роста цен в ассоциации не уточнили. В Минпромторге изданию подтвердили, что получили письмо ассоциации. В пресс-службе отметили, что учтут подорожание стоимости контейнерных перевозок при анализе динамики цен.

По словам главы Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, некоторые импортные товары уже подорожали, в первую очередь это коснулось бытовой техники и электроники, ценник на которую поднялся на 10%.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова отметила, что на складах ритейлеров есть запасы товаров, однако они закончатся через пару месяцев. После этого цены на товары могут начать расти. По ее мнению, импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10–20% от текущего уровня. Стоимость других товаров будет увеличиваться не столь драматично: одежда, обувь, игрушки могут вырасти в цене на 5–7%, оценила Анна Бодрова.

Ранее стало известно, что производители попросили российских ритейлеров повысить закупочные цены на яйца, колбасу, сосиски, другую мясную продукцию на 10-15%.

По данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года цены на картофель в российских магазинах выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. За этот же период морковь подорожала на 34%, помидоры - на 20%, огурцы - на 16%, репчатый лук – на 10%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
ДГБя написал 18.02.2021 16:34
99% россиян знают где живут и знают, что "все подорожает, а особенно поваренная соль". Доколе? Беспомощные, бесталанные, но очень жадные старики засели невыкорчевываемо и все остановили в стране! Свидригайловские кадавры свернули пространство в улитку и сидят там, усами шевелят. Им ничего не надо: ни наук, ни прогресса - жми себе из людишек кровь, то бишь новую нефть, сиди тихо и радуйся.
Ждем единомышленников на tetru.org/
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(без названия)
ква написал 18.02.2021 15:59
Да ладно, все в пределах установленной центробанком инфляции. Жаль, что в логарифмической шкале...
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(без названия)
стоик7784 написал 18.02.2021 15:57
после введения санкций против олигархов - цены вырастут еще больше - олигархи будут компенсировать убытки?
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(без названия)
Naturalist написал 18.02.2021 15:52
Дух Тимурки Гайдара вселился в наших правителей, ждем чмокания губами...
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