Кто воспользуется подарком от Байдена?

"Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - ред.)", - говорится в заявлении представителя госдепа.

Анализируя это решение Администрации президента, обозреватель по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос (Mark Episkopos) в известном военно-аналитическом издании США The National Interest выражает озабоченность тем, что начинает творить администрация Байдена.

В материале, перевод которого приведен на сайте Центра "Катехон"* эксперт называет пять видов российского оружия, которые, по его мнению, интересуют Саудовскую Аравию.

Первой в этом списке стоит зенитная ракетная система С-400 «Триумф». В 2009 и 2017 годах появилась новость о том, что саудовцы достигли соглашения о закупке нескольких систем С-400. Сделка находилась на заключительной стадии, но по состоянию на сегодняшний день еще не была завершена. Как полагает Марк Эпископос, «по состоянию на 2021 год, похоже, единственным препятствием для подписания соглашения об импорте С-400 являются опасения Саудовской Аравии перед неминуемой репрессалией США в виде санкций и сокращения расходов на иностранную помощь».

Далее идет Су-35. В 2017 году сообщалось, что Москва и Эр-Рияд находятся на стадии переговоров по контракту на импорт от двенадцати до восемнадцати моделей Су-35. Как продвигаются эти переговоры с тех пор, как отмечает автор в статье, также неизвестно.

Также в материале The National Interest среди оружия, интерес к которому проявляется со стороны Саудовской Аравии упоминается автомат Калашникова. Эта страна входит в число нескольких ближневосточных государств, проявивших интерес к лицензионному производству современных вариантов АК.

На четвертом месте американский эксперт упоминает тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и напоминает, что в 2017 году компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписала крупный контракт с Рособоронэкспортом на производство внутри страны этих систем.

Замыкает пятерку российского оружия, в котором, по мнению эксперта заинтересованы саудиты, противотанковая управляемая ракета 9M133 Корнет – один из самых популярных образцов российской экспортной военной техники на Ближнем Востоке. Производится по лицензии SAMI в рамках того же соглашения о передаче технологий от 2017 года, в соответствии с которым она приняла на вооружение ТОС-1A. Как пишет американское издание, компания SAMI закупила усовершенствованный вариант Корнет-ЕМ, который может похвастаться защитой от помех в дополнение к улучшениям слежения, которые дают ему возможность «выстрелить и забыть».

Выводов Марк Эпископос в своей статье не делает. Он просто высказывает свое мнение к инициативе Администрации президента Байдена.

По мнению же других экспертов, новая администрация всё же не станет полностью отказываться от выгодного сотрудничества с королевством, но постарается изменить формат партнёрства.

Что из этого получится и появится ли возможность у других мировых экспортеров вооружения, в том числе и у России, заявить о себе в этом регионе - покажет время.