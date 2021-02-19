Любителям истории - о поляках Второй мировой

Сейчас дебилы в СМИ и во власти, не способные ни понять происходящее сегодня, ни отреагировать на проблемы сегодняшнего дня, для обозначения своей полезности молотят и молотят языком «на исторические темы», в которых ни на копейку не разбираются, но «точно знают», что Гитлер – плохой, и Сталин – плохой, а в СССР кушать было нечего и ничего кроме калош не производилось. Во как! Ну, а Чёрное море выкопали древние укры. Мне не хочется уподобляться этим кретинам, но я историк, и положение обязывает время от времени что-нибудь на эту тему писать. Так, что извините!

Читатель моих работ из Израиля сообщил мне результатах исследований русскоязычного израильского историка Якова Фалькова, преподавателя Тель-Авивского университета и Междисциплинарного центра в Герцлии. Историк он кошерный, что, в общем-то не удивительно, раз он работает в Израиле. К примеру, в первой же информации о нём, на которую я наткнулся в интернете, этот Фальков утверждает в заголовке интервью с собой: «Советская власть с самого начала знала об уничтожении евреев», - и доказывает этот вывод: «К примеру, из вильнюсского гетто осенью 1943 года бежали несколько подпольщиков и передали в Москву, что готовится полное уничтожение этого гетто. По этим донесениям можно проследить, как разворачивалась Катастрофа на территории тогдашнего СССР – от Карелии до Южной России, Крыма и Ростовской области». То есть, ещё в 1943 году Москве сообщили о геноциде, а Москва молчала!

А что было на самом деле?

Разгромленный Ельциным в начале 90-х Антисионистский комитет СССР, в1985 году, выпустил сборник «Белая книга антисионистского комитета советской общественности». В сборнике по этому поводу сообщается следующее.

«Впервые в официальном правительственном документе-ноте НКИД СССР «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях» от 6 января 1942 г. сообщалось о случаях «зверского насилия и массовых убийств». Мир узнал о «страшной резне и погромах, учиненных в Киеве немецкими захватчиками». Наряду с деталями о трагедии, имевшей место в Киеве, в ноте говорится и о других кошмарных по изуверству массовых убийствах безоружных и беззащитных евреев.

Всемирная сионистская организация немедленно отреагировала на этот документ, объявив его... «большевистской пропагандой»!

27 апреля 1942 г. НКИД СССР вновь обнародовал ноту, в которой приводились многочисленные факты зверств. Фактический материал позволил нашему правительству прийти к выводу, что «расправы гитлеровцев над мирным советским населением затмили самые кровавые страницы истории человечества». А сионистские лидеры от имени своих организаций продолжали делать заявления, фактически отрицающие достоверность информации о гитлеровском геноциде. Сокрытие правды объективно было на руку гитлеровцам.

В заявлениях так называемого «Еврейского агентства» от 7 июля и 28 сентября 1942 г. сведения, разоблачающие кровавые злодеяния, по-прежнему назывались «неправдоподобными вымыслами». 19 декабря 1942 г. советское правительство опубликовало официальный документ «Осуществление гитлеровскими властями плана истребления еврейского населения Европы», основанный на анализе огромного фактического материала. А международные сионистские организации, руководствуясь своей узко ограниченной позицией, всячески противодействовали распространению истины о гитлеровских преступлениях и об их истинных масштабах.

Д. Жосеф, исполнявший в 1942 г. обязанности директора политического отдела «Еврейского агентства», мотивировал позицию руководящих деятелей международных сионистских организаций следующим образом: «если мы сообщим, что миллионы евреев были уничтожены нацистами, нас справедливо спросят: где же те миллионы евреев, для которых мы требуем создать после войны национальный очаг на земле Израилевой?».

В чем проявлялся в данном случае предательский характер позиции сионистской верхушки? Речь, понятно, не шла о том, можно ли было путем публичных выступлений и протестов непосредственно повлиять на судьбу людей, обреченных нацистами на уничтожение. Но, безусловно, информация о зверствах нацистов должна была служить дополнительно мобилизации духовных и материальных ресурсов в странах антигитлеровской коалиции, поэтому сокрытие правды объективно было на руку гитлеровцам.

Однако это мало волновало сионистских боссов. С фантастической по цинизму откровенностью выступил один из руководителей Всемирной сионистской организации (ВСО) на заседании ее исполкома 18 февраля 1943 г.: «сионизм превыше всего – и это необходимо провозглашать каждый раз, когда массовое уничтожение евреев может отвлечь наше внимание от сионистской борьбы» («Белая книга. Новые факты, свидетельства, документы».- М,: Юрид. Лит.,1985, С. 129).

И при таких фактах заявлять, что СССР замалчивал уничтожение евреев? То есть, никак не скажешь, что этот Фальков какой-то просоветски настроенный историк. И это в данном случае это неплохо.

Но это была преамбула, а теперь о чём речь.

В своей книге «Антироссийская подлость», написанной ещё в далёком 2003 году, я обосновал вывод, что после того, как польская шляхта отказалась защищать Польшу в 1939 году и отдала страну немцам, удравшие из страны поляки образовали «польское правительство в изгнании» или «правительство Сикорского», которое официально как бы сражалось с немцами в рядах своих британских союзников, однако на самом деле поляки предали англичан, заключив тайное соглашение с немцами. Это заставило англичан, в конце концов, утопить Сикорского как бы в результате несчастного случая, но и без Сикорского поляки уже не могли не подчиняться немцам, посему предавали антигитлеровскую коалицию, как могли. Правительство Польши в эмиграции, сделало все, чтобы Вторая мировая война протекала в самой тяжелой и кровавой форме.

Напомню, в сентябре 1939 года, всего лишь через три дня после начала войны поляки немедленно предали тогдашних своих союзников Францию и Англию, и польская армия вместо защиты Польши начала стремительно удирать от немцев во все стороны, а за ним удрало в Румынию под арест (под интернирование) и законное польское правительство. А затем образованное сначала во Франции с последующим переездом в Англию, «правительство Польши в эмиграции», добавило к предаваемым Франции и Великобритании и Советский Союз, освобождавший Польшу от немцев. И до конца войны, это польское правительство в эмиграции оставалось подлым пособником европейских стран «оси».

В помянутой книге я сделал этот вывод на основании косвенных доказательств:

1. Польское правительство в эмиграции, в ноябре 1939 года объявило войну СССР и начало партизанские действия на его территории – убивая советских людей.

2. С нападением европейских стран «оси» на СССР в 1941 году, Польша не вела партизанскую войну против немцев в помощь СССР.

3. Польское правительство в эмиграции, в тяжелейший для СССР период войны – летом 1942 года - польскую «армию Андерса», обмундированную и снаряженную Советским Союзом, увело от войны с немцами из СССР, но и на западе не подводила ее к фронту с немцами до тех пор, пока в 1944 году не стало ясно, что союзники войну выиграют и без вонючей шляхты.

4. Польша обеспечила немцам организацию стержневой пропагандистской кампании всей войны, вызвавшей ожесточение войны и дополнительные смерти миллионов людей. Смысл этой кампании был в показе европейцам, что с ними сделают советские и американские евреи, если победят нацистов и захватят Европу. Для чего польское правительство Сикорского:

– скрыло от СССР, что польские пленные убиты немцами;

– подключилось к пропагандистской кампании Геббельса по Катынскому делу;

– замалчивало результаты расследования Катынского дела советской комиссией.

5. В 1944 году, накануне освобождения советскими войсками Польши, шляхта собрала в Варшаве польских партизан, подняло совершенно не подготовленное ни в политическом, ни в военном отношении восстание, чем отдала немцам на уничтожение тех польских патриотов, кто мог бы хоть немного помочь Красной Армии в освобождении Польши.

К этому следует добавить, что, на мой взгляд, ещё в 1940 году только поляки польского правительства в эмиграции могли предать англичан и передать немцам план высадки англичан в Норвегии, да и из переписки нацистских лидеров следовало, что нацисты рассматривали главу польского правительства генерала Сикорского как своего, по меньшей мере, партнёра, если не агента, который исполнит все их приказы.

Но всё это косвенные доказательства, а не прямые, а прямых доказательств сговора поляков с немцами не было.

И вот читатель моих книг под ником shuisky1 сообщил:

«Юрий Игнатьевич, Вам, наверное, будет интересно узнать, что израильский историк Яков Фальков нашёл в архивах документы, обличающие польское правительство в изгнании в ведении сепаратных переговоров с нацистами. Из Парижа, а потом из Лондона. Договаривались о создании марионеточного правительства в Варшаве. Это именно тот документированный пазл, которого Вам не хватало в первой части книги о Катыни. С чем Вас и поздравляю!».

Я этого читателя искренне благодарю и восхищён тем, что он помнит детали книги, которую я написал почти 20 лет назад. Я нашёл это интервью, оно на русском языке и дано русскоязычному интернет-ТВ Израиля. https://www.youtube.com/watch?v=Kk3PLWhv43g&feature=emb_logo

Нам интересна следующая информация, поступившая от Фалькова:

«Я нашёл совершенно случайно упоминание о том, что в конце 40-го – начале 41-го года некий польский гражданин еврейского происхождения, скажем так, по современным понятиям олигарх, от имени одного из высокопоставленных чинов в польском эмигрантском правительстве, которое на тот момент уже находилось в Англии, имел контакты с высокопоставленными руководителями Рейха, на предмет возможной договорённости о создании марионеточного польского правительства под эгидой Третьего Рейха непосредственно в Варшаве. …И оказалось, что это событие – оно в некотором роде было пиком – там контакты были очень серьёзные, там с немецкой стороны выступал фон Папен, на тот момент он был послом Третьего рейха в Турции, а до этого он был и канцлером Германии, сделав замечательную карьеру и до Гитлера, и после Гитлера.

…И поэтому, когда англичане поняли, что поляки ведут переговоры у них за спиной, а это всё задокументировано, я нашёл документы британской контрразведки, которая именно об этом и сообщала …то англичане это дело тайно свернули, выкрали этого еврейского переговорщика, о котором мы говорили (его выкрали в Стамбуле), и взяли польское правительство под свой контроль».

Это Фалькову так кажется, что англичане «взяли под контроль», - пытались взять. Но даже утопив Сикорского, англичане не смогли остановить предательские действия поляков, о чём свидетельствует Варшавское восстание в 1944 году.

Характерно, что Фальков молчит о фамилиях и еврея-посредника, и польского «высокопоставленного чина», называет только фон Пепена. Чем-то эти лица вредят Израилю и «мировой общественности» даже сегодня.

Но Папен, помимо того, что до Гитлера был канцлером Германии, был и выдающимся нацистом, попавшим на скамью подсудимых Нюрнбергского трибунала в числе 24 высших нацистских деятелей. Но на этом суде он выкрутился, хотя вряд ли бы выкрутился, если бы Трибунал знал о его курировании предательской деятельности поляков. Тем не менее, нам надо понимать, что деятель такого ранга, как Папен, не стал бы заключать соглашения и разговаривать с мелкой шушерой. То есть со стороны поляков с ним переговаривал тоже очень крупные деятели польского правительства в изгнании.

Вот вам и прямое доказательство того, кто именно заставил польское правительство в изгнании участвовать в немецкой провокации с Катынским делом, несмотря на то, что англичане категорически протестовали против этого откровенного польского предательства. Кстати, именно после того, как глава этого правительства генерал В. Сикорский по приказу немцев обвинил в убийстве поляков СССР, англичане его и утопили.