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Московский листок

Союз журналистов не побоялся осудить Латвию

Опубликовано 19.02.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Союз журналистов не побоялся осудить Латвию

Союз журналистов России выразил протест насчет запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию. СЖР считает данный запрет «откровенно ангажированным и политически мотивированным» и требуют от Риги его пересмотра.  

«Формальным поводом для данного решения МИДа Латвии стало упоминание Владимиром Соловьевым в одной из своих программ имени Адольфа Гитлера. А это, по словам министра, якобы является прославлением нацизма, что для Латвии абсолютно неприемлемо», — указано в сообщении.

***

Я вот тоже думаю, чего это в Латвии прицепились к Соловьеву?

Я понимаю, в Израиле - там к теме Холокоста особое отношение, и хоть г-н Соловьев в какой-то степени и Шапиро, а могли бы и возбухнуть. Но пока промолчали.

Зато Латвия, где еврейский вопрос радикально решили своими силамии еще до прихода немцев, почему-то решила запретить Соловьеву въезд, хотя им-то как раз было бы приличней и промолчать - все-таки санкцию за оправдание нацизма в стране-наследнице нацистского режима объявили в какой-то степени Шапире. То есть продолжили дело славных предков из СС - именно там, в бывшей Латвийской ССР установлен памятник посвящённый 23, 319 и 322 латышским батальонам Waffen SS.

Кстати, именно Латвия прославилась и уголовным преследованием бывшего партизана Кононова, чей отряд в 1944-м году казнил по приговору трибунала группу предателей и пособников нацистов. Про сносы памятников героям войны даже говорить не хочется...

Ну и еще вопрос - почему многотысячный Союз журналистов России так сильно возбудился именно насчет всего лишь одного из своих членов? Вот сколько ни запрещали чего нашим журналистам, сколько их не арестовывали, не сажали, не избивали ии не убивали, а профессиональный союз молчит. Или СЖР выражал протест против убийства Павла Шеремета или Орхана Джемаля? Не припоминаю, если и выражали, то как-то совсем незаметно.

О себе скажу - после зверского избиения протестующих ОМОНом 7 декабря 2011 года протест выразила ОБСЕ, а вот Союз журналистов, в котором я состою больше 30 лет, промолчал.

И вдруг - такое внимание к незначительному, по сути, эпизоду в жизни главного кремлевского телепропагандиста, о котором даже песни слагают... Ну не поедет Соловьев в Латвию. А он собирался вообще? А в Италию вроде въезд пока свободный, посещение виллы на озере Комо беспрепятственное...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Как унаших, у ворот, Всюд-у-е--бан-ыеврот!
-!-!TOTZTOBOG! написал 19.02.2021 03:26
-Таки проклятые журналюки! Молчали бы таки в тряпочку! То после того, кака они врали тупым населюкам территории СССР о прелестях "демократии" - можно было бы таки назвать пособниками фашни - то таки да!
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(без названия)
стоик7784 написал 19.02.2021 03:23
Мойша Соловей из подвида карликовых моральных уродов?
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