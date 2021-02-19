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Московский листок

Что означает постановка Навального на профилактический учёт?

Опубликовано 19.02.2021 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 1

Что означает постановка Навального на профилактический учёт?

На тюремном сленге постановка на профилактический учет называется «полосой». Ею помечается личное дело заключённого и его карточка, висящая на двери камеры. В СИЗО для Алексея Навального получение этой полосы ничего особо не меняет, поскольку его и так водят с усиленным конвоем. Если он попадет в колонию, то за ним будет вестись усиленный контроль. Навальному надо будет примерно каждые 3 часа отмечаться в администрации колонии, фиксируя, что он никуда не убежал. Иногда администрация заставляет отмечаться и ночью. Это один из способов давления, один из способов ухудшить жизнь заключенному, сделать ее невыносимой.

Кроме того, постановка на учет может повлиять на условно-досрочное освобождение. К УДО рекомендует администрация колонии, но если у человека есть какие-то взыскания, например, он не пришел вовремя отметиться, то при его наличии условно-досрочное освобождение невозможно.

Снять эту полосу очень сложно. Для этого повторно нужно собирать комиссию, но она обычно не находит никаких оснований для того, чтобы ее снять. В принципе, такое бывает, но в случае с Навальным, думаю, администрация на это не пойдет. Очевидно, что они специально ему ее повесили. Судя по его сообщению, ему не объяснили причину. Администрация просто могла сказать, что, согласно оперативным данным, вы хотели сбежать.

Бывает и так: человек пошутил над сотрудниками, например, обронил фразу вроде “Да от вас тут не убежишь!”, администрация может посчитать, что заключенный имеет план к побегу. Тут же сотрудник, который это слышал, пишет рапорт, в котором излагает все услышанное, и администрация СИЗО трактует это, что человек замышляет побег. Потом арестанта вызывают на комиссию и ставят на профилактический учет. В общем, любая шутка может обернуться против заключенного.

Помимо постановки на профилактический учет за склонность к побегу есть также «полосы» за склонность к суициду, употреблению наркотических веществ, насилию по отношению к сотрудникам органов, экстремизму, а также к организации массовых беспорядков. Все они имеют разную цветовую идентификацию. У Навального полоса красная.

От редакции: Понятно, что внесудебное решение может быть плохо подтвержденным, но все же должно быть как-то правдоподобно мотивировано.

Как считать "склонным к побегу" человека, который, вопреки предупреждениям, приехал в страну из Германии, где находился в статусе официального гостя канцлера - и сразу же по прилете попал за решетку? Это уже даже не 37-й год, а что-то еще более...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Желаю всего самого написал 19.02.2021 11:07
Склонен к побегу из тюряги, но не склонен из Рашки. Это забота. Чтоб не пырнули, чтоб не умер во сне, чтоб на учете был. Нобелевский лауреат. Не так много сейчас нобелевских в нашей Державе Сырьевой.
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