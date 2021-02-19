Анатолий Баранов: Протестующие как минимум с 2011-го года требуют одной важной перемены - перемены Путина

Дал комментарий "Свободной прессе".

Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте, подстегивает межпартийную конкуренцию, но предстоящие выборы в Госдуму имеют огромную значимость для страны, так как люди требуют ощутимых перемен. Об этом заявил 17 февраля в ходе встречи с главами думских фракций президент России Владимир Путин.

«Именно такой прямой запрос — это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», — добавил Путин, подчеркнув, что это запрос большинства граждан.

— Вообще-то протестующие как минимум с 2011-го года требуют одной важной перемены — перемены Путина, который, по сути, правит страной уже больше 20 лет, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Хотя, конечно, от улучшения своего материального положения тоже мало кто отказался бы. В стране с самыми богатыми ресурсами очень бедное по сравнению с Европой население — после Украины и Молдавии. При этом 95% национального богатства сосредоточены в руках сотни семейств. Но ведь и эта несправедливость тоже напрямую связывается с Путиным, хотя основа несправедливого распределения заложена еще его духовным отцом Ельциным.

— Все опять сведется к предвыборным обещаниям?

— В принципе, пока Путин у власти, никаких кардинальных изменений не будет. Все, что он хотел, уже давно сделал — время у него было. И протесты 2011−12 годов были более сильными, и еще более сильным был протест 2005 года, но к радикальным переменам они не привели. Да, отложили монетизацию льгот, зато потом увеличили пенсионный возраст. Да, слегка упростили процесс регистрации партий, но в Думу ни одна из новых партий не прошла. И так во всем.

— Почему Путин сейчас об этом заговорил? Близость избирательной кампании? Или в Кремле опасаются массовых протестов после акций «навальнистов»?

— Впервые на принципиально несанкционированную акцию вышло много народа, причем по всей стране. Реагировать надо, пугаться рано — общее число протестующих пока не достигло списочного состава Росгвардии в 300 тысяч. И карательные силы пока не переходят на сторону протестующих, пока все под контролем. Тактика поэтому обычная — протест подавить, зачинщиков пересажать, но потом что-нибудь дать, какое-то послабление. Ничего нового, ничего обнадеживающего.

— Путин подчеркнул, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Все, что опасно для власти, будет объявляться иностранным вмешательством? Реальных уступок обществу не будет?

— В России сложилась уже классическая ситуация классового размежевания, классовой борьбы. Причем правящим классом является далеко не вся буржуазия, а только олигархический, сверхкрупный капитал, аффилированный с властью. Но пока внутреннего врага власть боится не сильно, а вот ее позиции на внешних рубежах куда слабей — очень трудно в одиночку бодаться со всем миром, а союзников у режима практически нет, особенно не зависящих от него. Но есть зависимость от внешних рынков, есть активы олигархов на Западе — это с точки зрения тактики «осажденной крепости», конечно, уязвимость. Путин пытается эту уязвимость чем-то прикрыть. Ищет союзников во внешнем пространстве. Но союзникам он может предложить совместное разбазаривание богатств России, больше им ничего не нужно. Да и то открыто вступить в союз с Путиным никто не решается — Германии очень выгоден «Северный поток», но эта выгода может стоить выборов для правящей коалиции. Италия хотела бы инвестировать в Крым, но боится санкций. И так далее.

— Ранее были описаны три сценария выборов в ГД: получение «Единой Россией» конституционного большинства, получение ей простого большинства и потеря большинства. Последний вариант, по мнению экспертов, удовлетворил бы все стороны. Какой вариант в итоге удовлетворит власть? На какие перемены она готова пойти ради достижения желаемого результата?

— Я не верю, что монополия «Единой России» будет ликвидирована по воле Кремля. Наоборот, по партиям в парламенте нанесены сильнейшие удары: ЛДПР после Фургала теряет очки, «Справедливая Россия» вместо кампании занимается навязанным ей объединением с партиями-аутсайдерами. Новые партии на эффект даже не претендуют. Ожидается скучная партия в преферанс, игроки уйдут за свои и даже не возьмут ничего лишнего на вистах…