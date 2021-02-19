На основных, или как говорят сами телеведущие, государственных каналах идёт оголтелая пропаганда действующей власти. Сам президент вмешался , когда резко подорожал сахар и растительное масло. Дальнейший рост остановили до апреля месяца со значительным повышением. Народ, не поняв сути вмешательства, согласился. А что ему делать? Выйти митинговать загребут и могут даже изувечить. И вот новый всплеск роста цен на мясо, яйца, колбасу и многое другое о чём многие пока не знают. На улице за тридцать и на рынок ходят немногие. Позже узнают и что? А ничего, власть не может удержать цены не её епархия. Да она к этому и не стремится. Растут цены или нет власти до этого нет дела. Лишь бы не бунтовали производители со спекулянтами. Производители иногда выходили на митинги мелкими группами, но на них никто не обращал внимание. Рынок спекулятивный командует парадом и всегда при деньгах. Они бунтовать не будут.

Президент несколько раз негативно отзывался о девяностых годах и даже сравнивал некоторые показатели. Однако это ему не помешало построить Ельцин - Центр и строить филиал в Москве. Есть но мало других мнений. Первый указ В.Путина подтвердил свою преемственность прежнему ельцинскому курсу и он ещё не отменён. Народ об этом не знает и не помнит, а чиновники этим курсом довольны. Это подтверждает дальнейшие действия президента. Он сократил срок по пересмотру приватизационных сделок с 10 до 3 лет. Фактически преступники приватизации были амнистированы. Всё это делалось не афишируя громко.

Почему мы не можем уже 21 год вылезти из нищеты? Потому что президент в силу своей неподготовленности и отсутствия стратегического мышления, при этом не было и нет глубоко продуманной, взаимоувязанной программы радикального реформирования власти. До сих пор он так и не понял, что вывести экономику из тяжелейшего состояния невозможно без государственного регулирования. Не хочет изучить опыт США выхода из депрессии и других стран. А сейчас государственное регулирование просто невозможно. Регуляторы погрязнут в откатах и всё останется так как есть. Надо менять власть и общественно - политический строй. Президент толи не хочет, толи боится назначать толковых, знающих специалистов на министерские должности? Ну какой из Улюкаева, Орешкина, Решетникова министры экономического развития? Нужен настоящий специалист и надо сократить должность министра финансов, отдать эти полномочия в руки министра экономического развития, но только не Решетникова. Не может президент найти достойную кандидатуру, пусть объявят клич по стране. Месяц на подготовку программы, пусть каждый опубликует в интернете и обсудить отзывы со специалистами. Министр будет найден, который и поведёт страну к росту экономики. Разве президент пойдёт на это? Обидятся друзья. Он не может дружить с народом за счёт которого неплохо устроился сам , его родственники и друзья. А что же народ? Народ набивается в дружбу и это показывает голосование. Так что нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Не будете пенять, придёте все в сентябре на выборы, все без исключения, и проголосуете не ногами, а головой. Готовится надо заранее. Например, президент начал подготовку ещё в прошлом году. Даже в период пандемии провёл голосование по поправкам. Он не стал ждать когда кончится пандемия. Ближе к выборам народ мог правильно истолковать поправки и особенно обнуление президентского срока. Такое выдумать не каждому дано. Подобного наверное не было в истории мировых государств. И подготовка продолжается. Президент встретился с руководителями фракций в думе, потребовал серьёзнее отнестись и заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. Не допустить ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Интересно, кто по его мнению вмешивается в выборы? Я и мои земляки думают, что вмешиваются только сторонники власти, чтобы продлить господство партии власти и её создателя. Смотрите, вспомнил о народе как о хозяине земли русской. Оказывается Н.Платошкин не хозяин и поэтому под замком. А народ являясь хозяином тоже забыл о Н.Платошкине. Короткая память у людей, а вот президент не забывает.

Президент заявил о невмешательстве. Значит на предыдущих выборах вмешательство было. И кто они? Что - то не слышно чтобы были расследования. И президент об этом ничего не говорил. Значит сентябрьские выборы в думу имеют большее значение чем те которые были ранее. Избиратели, вы понимаете значение этих выборов, если о них заботится президент? Вот и нам надо тоже озаботится тем, что выборы более значимые чем те которые были ранее. От этих выборов будут зависеть результаты выборов 2024 года. И это полностью отразится на народе. Либо мы начнём повышать свой жизненный уровень, либо окончательно и бесповоротно превратимся в рабов бандитского капитализма.

Центральный аппарат ЕР разослал в региональные отделения методички о том, как надо пиарить президента. В конце каждой передачи должен прозвучать лозунг "Путин наш президент". А мы собрались проводить всенародное "вече".

Смотрим дальше, что происходит в правительстве? Премьер снимает Топилина с ПФР не успев назначить. Назначает Кигима, который руководил Союзом страховщиков. Там тоже, как и везде, мошеннических схем хватало, даже в фильмах рассказывают о разработке таких схем. Мишустин хочет объединить три социальных фонда. ПФР, ОМС, Фонд социального страхования и подчинить себе. Сейчас этими фондами командуют Силуанов и Решетников. Какова цель объединения? Думаю, что чем больше фонд, тем больше можно украсть. Руководители фондов всё - равно останутся. Наверное, Силуанова и Решетникова готовят на выход. На их место придут точно такие же из правящей партии.

Приближается время выборов. Партия власти не может найти предлогов, чтобы пиарить себя и создателя. Куда не кинься везде провал, только у самих депутатов всё нормально. Если бы у них были проблемы материального характера, то они бы нашли выход. И вот придумали. Рассматривают вопрос расширения использования материнского капитала. На жильё, учёбу детей есть разрешение. Куда же ещё разрешить? Как куда, на водку. У нас и на это могут пойти лишь бы проголосовали за партию власти, а в 2024 году за её создателя.

А жизнь идёт без изменений. Производители предупреждают торговые сети о росте цен на не продовольственные товары. И президент уже не может этому противостоять, да и прежнее противостояние ни к чему хорошему не привело.

К росту мы уже привыкли, а вот Ю. Пронько обрадовал народ. Оказывается "Сбер" так теперь Греф обозвал Сберегательный банк, запускает в управление иностранцев. Они теперь владеют нашими накоплениями в размере 43 процентов. Центральный банк нам не подчиняется, Сберегательный банк почти на половину продан иностранцам и в основном воротилам США. Что происходит в стране? У нас есть наш русский руководитель государства? Думаю, что нет, если он наш, то давно продался. А как вы думаете, читатель?