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Московский листок

Американцы высадили на Марс ровер, а Роскосмос готовит беспилотный трамвай

Опубликовано 19.02.2021 в разделе комментариев 3

путин рогозин роскосмос
Американцы высадили на Марс ровер, а Роскосмос готовит беспилотный трамвай

Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе. Она длилась семь минут. Ученые считают, что в кратере Езеро, где высадился аппарат, могли сохраниться следы жизни. Их будет искать марсоход.

После посадки ровер прислал первые кадры с Марса, опубликованные на странице Perseverance в Twitter. В NASA также пообещали 22 февраля опубликовать видео с камеры марсохода, а через несколько недель — всего процесса посадки, снятого с разных камер в высоком разрешении.

***

"Роскосмос" начнет тестирование беспилотного трамвая, который будет запущен на космодроме Восточный, объявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Трамвай обладает автоматизированной системой управления высокой точности, а также техническим зрениям. Он "свяжет сквозь тайгу строящийся аэропорт, город Циолковский и технический комплекс космодрома", написал Рогозин в своем блоге.

***

В старое время пели, что "на Марсе будут яблони цвести".

Но, судя по всему, реальность оказалась еще круче! На Марсе будут ходить беспилотьные трамваи Роскосмоса, прямо из города Циолковский, сквозь тайгу и тернии к звездам.

Судя по числу посадочных мест в трамвае, разумная жизнь на Марсе уже обнаружена Усть-Катавским вагоностроительным заводом.

Про ракету-носитель для беспилотного трамвая пока не сообщается. Хотя, возможно, выход трамвая в космос будет происходить на иных физических принципах, о чем позднее можно ожидать сообщения в Твиттере Рогозина.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Очередной
конкурс написал 19.02.2021 12:42
мультипликации
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Re: Мы один народ
хахахахахахахахаха написал 19.02.2021 12:27
Наш космический корабль - трамвай!
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Мы один народ
Мы одна страна написал 19.02.2021 12:26
Наша родина российская империя! Наш патриарх Кирилл! Наш император Путин!
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