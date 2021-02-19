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Московский листок

Из КПРФ исключили еще одного депутата Мосгордумы

Опубликовано 19.02.2021 в разделе комментариев 0

кпрф зюганов
Из КПРФ исключили еще одного депутата Мосгордумы

Депутата Локтева исключили из партии. Вот что об этом пишет в ФБ другой депутат - Ступин.

Моего товарища и друга Дмитрия Локтева вчера исключили из #КПРФ. Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке, - голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать за или воздержаться.
 
Все очень похоже на ситуацию с Еленой Шуваловой.
 
Мне жаль, что партия исключает не соглашателей, а тех, кто реально борется с воровской властью и принципиально отстаивает интересы избирателей.
 
***
Жаль, что даже депутаты-коммунисты плохо знают историю собственной партии.
 
Вся ее современная история - это череда исключений, причем как правило, наиболее решительных и последовательных коммунистов. Конформисты и соглашатели, как правило, остаются. Они, собственно, и исключают...
 
Причем ни заслуги, ни известность, ни статус исключаемого значения не имеют. К примеру, был исключени из КПРФ многолетний председатель Государственной думы Геннадий Селезнев, вместе с ним исключили и Губенко, потом, правда, восстановили.
 
По "делу неотроцкистов" (до сих пор никто не знает, в чем заключался пресловутый "неотроцкизм") вообще выгнали половину списочного сотава партии, включая сюда фракцию КПРФ в Мосгордуме в полном составе, депутатов других региональных парламентов.
 
История с исключением Шуваловой на этом историческом фоне выглядит уже невыразительно, а депутата Локтева выперли о вовсе бесшумно. Надо полагать, на очереди и его друг депутат Ступин - что-то он много активничал в связи с массовыми задержаниями на акциях в защиту Навального. Не секрет, что голосование по бюджету - это лишь формальный повод, на самом деле дело именно в Навальном, вернее, в том раздражении, которое вызывает этот челдовек в Кремле. А нынешние коммунисты, борцы с "курсом на быструю революцию", не то что свергать - они даже раздражать существующий режим опасаются.
 
Хотя, если подумать, то рекомендация горкома голосовать за бюджет - это уже повод к разгону не ослушавшихся, а именно что самого горкома - что это за оппозиционная партия, что имя заметную фракцию в парламенте, голосует солидарно с партией власти по главному документу года - закону о бюджете.
 
И чего стоит вся их якобы оппозиционная трескотня, если на деле они поддерживают власть самым действенным образом - голосуя за ее воровские бюджеты?
 
А.Б.


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