Пора предлагать позитивную повестку, и уже вчера

Один единорос разозлил автора этих строк донельзя. Мол, путинские трансферты спасают регионы. А не было бы их, не было бы гарантированного оклада бюджетной сферы. Отсюда якобы не надо обижать добрейший Кремль, и долой смутьянов с их протестами.

Что ж, автору пришлось объяснять суть дела на пальцах, но сработало даже лучше. Товарищи, не слушайте партию жуликов и воров, потому что трансферты приходят на базе МИЗЕРНОГО МРОТ! А если бы налоги оставались в регионах примерно пятьдесят на пятьдесят, то большие надбавки были бы безусловными! Разница налицо.

Допустим, из ста рублей налогов региону остается двадцать, а восемьдесят уходит Кремлю. И затем последний отсылает трансфертами десять рублей назад тем же учителям с маленькими окладами. Следовательно, в федеральном правительстве остается семьдесят на роскошную жизнь. А вот если бы пятьдесят региональных рублей оставались сразу в налоговой форме, то за вычетом двадцати на местные нужды, да плюс десять по учительским окладам, можно сделать надбавку аж в двадцать рублей! И вот почему налог лучше трансферта принципиально. А с учетом инфляции и подавно, потому что МРОТ и трансферт приходят в абсолютной сумме - а налоговая масса растет в процентной пропорции. То есть, если цены выросли, то и налоги.

Никто не спорит, что трансферты необходимы в нужное время и в нужном месте. Где-нибудь на Чукотке мало промышленности и налоговой базы, и без центральных выплат не обойтись. Но, во-первых, они должны быть на основе достойного и постоянно индексированного МРОТ! А во-вторых, трансферты должны быть обязательно своевременными, да с учетом резервирования. А то, видите ли, пока наверху думают – внизу надо брать кредит. А в банках сидят дети да телки бюрократии, да и оная является акционером. И получается мерзость неописуемая, когда одной рукой задерживают, а другой гребут проценты. Чем хуже работают, тем лучше для кармана.

Но и это не предел путинскому бардаку, в-третьих. Допустим, мелкий и средний бизнес поработал хорошо, и выплатил десять рублей налогов вдобавок к региональным двадцати. Думаете, это во благо, и появятся надбавки с соответствующим спросом для экономики?.. А вот не угадали, потому что будет еще хуже! Ага, скажут в Кремле, у вас имеется десять рублей сверх двадцати, вот и заплатите учителям. А трансферты придут по весьма путаному графику, или вообще после дождичка в четверг. Спрашивается, и нахрена местному бизнесу пахать?!.. Чтобы кормить Кремль еще больше?!.. Да идет оно лесом. Отсюда ни инвестиций, ни инноваций.

Нет уж, пускай хотя бы мелкобуржуазные «смутьяны» делают свое дело. А потом и социалисты разберутся, что к чему; и хуже нынешнего безобразия не будет. И разберутся лучше еще и потому, что гигантски прогрессивная альтернатива уже существует, и когда цель – СССР, а метод – СПРФ.

***

СССР, если кто не знает, Союз Советских Социалистических Республик. СПРФ – Социалистическая партия Российской Федерации. Если будет такая партия – будет и такая страна, и о чем подробнее ниже. Но начинать стоит с цели.

Уже сама политэкономия перевешивает в пользу социализма твердо и безусловно. Коль деревня развивается вровень с городом посредством советской демократии с производственным самоуправлением, то отсталых рабочих можно увольнять смело с переездом в развивающуюся деревню. Следовательно, без работы не останутся; и будет даже лучше, когда каждый занимается делом по плечу. А главное, современную и трудосберегающую технику в городе можно внедрять поголовно вкупе с образованностью оставшихся. Отсюда будет только социалистическая ротация с устойчивым ростом экономики – а капиталистическая и хроническая безработица с кризисами ни в коем случае.

Но можно поговорить и в смысле хозяйственного механизма для пущей убедительности. То же социалистическое предприятие будет отличаться от буржуазного, во-первых, нормированием по фонду развития науки и техники. И это заставит вкладываться в развитие волей-неволей. Да, нормирование должно быть осторожным – но уже очевидно, что обязательный минимум лучше путинского застоя в разы.

Во-вторых, фонд социального развития помимо фонда оплаты труда увеличивает хозяйственный оборот в прогрессии. Если рабочему доплатить сразу из этого фонда на покупку квартиры-дачи-машины, то экономика и закрутится быстрее. Кстати, и кредит можно брать равномерно без обременения долгами. Никто не спорит, что кое-какие социальные фонды существуют и на крупных капиталистических предприятиях; но они не пойдут ни в какое сравнение с широкой и повседневной реальностью СССР.

В-третьих, фонд оплаты труда будет полностью под контролем трудового коллектива, и посредством решений советских фабзавкомов. Если администрация начнет наглеть – мигом по шапке! А то и за ворота. А с другой стороны, не будет уравниловки. Если рабочий и инженер действительно профессионалы, и доходы всего коллектива растут в результате их творчества, вот тебе достойная зарплата не по «валу», а по хозрасчетному результату. Кстати, правильная пропорция между капвложениями, социальной инфраструктурой и потребительским спросом сделает инвестиционный процесс высоко рентабельным и мало рисковым. Уже одно это стоит того, чтобы СССР носить на руках.

Но и это еще не все. В-четвертых, единый фонд социального страхования будет в разы лучше нынешней и бюрократической кормушки отдельных и так называемых внебюджетных фондов. Дело в том, что у одного фонда может быть густо по сезонности и прочим объективным факторам, а у другого пусто. Поэтому чиновники одного фонда воруют без особых последствий, а чиновники другого просят у бюджета с перекосом всей системы, и вплоть до повышения пенсионного возраста. А единый фонд позволяет перекидывать средства с одного участка на другой, поэтому одни не имеют возможности воровать, а другие не корежат бюджет. Да и пусть какая-нибудь группа людей захочет откладывать большие суммы на пенсии и страховки – так советские банки и оформят с удовольствием по стабильному росту. Но создание внебюджетных фондов – бред! Это значит разрывать единую страховую ткань на кусочки с соответствующим бардаком и импотенцией. Да и сокращение обслуживающей бюрократии с помпезными зданиями и шикарными машинами не помешает. Экономия будет заметной.

И в-пятых, поголовные советские республики вместо нынешних бесправных регионов оптимизируют налоговую и пошлинную систему. А это очень важно еще и потому, что налоги являются источником формирования финансовых ресурсов. Почти все предприятия смогут рассчитывать на долгое кредитование со стороны своих регионов, и инновационные продукты на базе диверсификации и интеграции не заставят себя долго ждать. А отсюда хороший экспорт, крепкий рубль, резервная валюта, и по нарастающей вплоть до мирового печатного станка.

И еще раз, пропорция между налогами и трансфертами также важна, как пропорция между тарифной и премиальной частью зарплаты. Как буржуи держат в страхе путем низкого тарифа, но произвола с премией; так и путинский режим держит в страхе путем малых налогов, но произвола с трансфертами. Будешь подчиняться, получишь. Не будешь, не получишь. Поэтому борьба за высокие налоги и тарифы – это ПОЛИТИЧЕСКАЯ борьба за демократию, прогресс и свободу. Отсюда очевидно, почему СССР будет в разы эффективнее нынешнего режима. Время пришло.

***

Теперь о методах. А почему бы не переманить младший и средний силовой состав перспективой растущей экономики с большим семейным доходом?!.. Да жена с тещей расцелуют во все места. И даже можно переманить самых умных старших под демократическим напором остальных. А уж про бедствующих бюджетников и говорить нечего. Те же учителя, кстати, являются костяком организации выборов и подсчета голосов; и это совсем не хухры-мухры.

То есть, сравнение путинского режима с царизмом вполне уместно по исторической реакционности. Но, разумеется, каждое явление переходит в свою противоположность по внутренней структуре, и по общеизвестному принципу хрен редьки не слаще. К примеру, царские жандармы и полицейские чины оплачивались неплохо; а учителя и медики, пусть и малые количеством, были сливками общества. Поэтому большевики с эсерами задавили царизм, если выразиться несколько просто, народными массами. И Гражданская война с миллионной рабоче-крестьянской армией против белогвардейских военных профессионалов, но относительно малочисленных, тому наглядный пример.

А вот нынешних росгвардейцев, полицейских, эшников да фэбов пруд пруди. Но так уж это плохо по первому взгляду?!.. А вот и нет при умном подходе; и окажется, что путинский режим выкопал могилу сам себе. Да потому что оклады у большинства близки к посредственным. Профессионал-рабочий в виде экскаваторщика, электрика или токаря высокого разряда зарабатывает больше иного капитана; и еще раз, о расплодившихся, так сказать, других бюджетниках и речи нет. Отсюда пропаганда и агитация с экономическим прицелом приобретают совершенно иной вес и значение.

Конечно же, автор не призывает к голому экономизму. Наоборот, очевидно, что растущая экономика без СССР невозможна. Но начинать пропаганду надо не столько с общих слов о всем хорошем против всего плохого - сколько с четкого разъяснения перспектив социалистической экономики, и как было показано выше хотя бы вкратце. И эту тему можно специализировать под врачей, учителей, силовиков, работников культуры и науки.

То есть, сам единоросовский режим подготовил свою кончину. На ловца и зверь бежит. Гигантский ресурс в виде подросшего экономического образования масс, с одной стороны; и нищих, но многочисленных бюджетников с силовиками, с другой стороны; валяется под ногами, и надо только подобрать. И те же индивидуальные предприниматели уже числом миллионами - и их мозги заточены под экономические выгоды и расчеты тем более. Вот и замечательно! Если предложить прогрессивную и демократическую налоговую систему, то сторонников прибавится уйма и тележка в придачу. Кстати, наглядный случай. Б. Кагарлицкий выпустил этакий политэкономический ролик «Топ-3, роковые ошибки». То ли почувствовал тенденцию, то ли получилось случайно; но автор перекинулся парой строк в соцсети по оказии, и ролик понравился некоторым даже более часовых стримов со всяким бла-бла-бла. Вот то-то и оно. Какие времена, такие и методы.

Но, разумеется, без организационной основы не обойтись. И снова прогресс не остановить! Был бы повод в виде выборов, отменить которые невозможно уже в принципе, а остальное дело техники. Предвыборный штаб организуется для легальной крыши и опять-таки в соответствии с привычками масс; и абсолютно не важно, зарегистрируют или нет. Был бы лишь повод для организации фактически параллельных органов власти с информационным отделом, отделом финансирования, отделом работы с индивидуальным и мелким предпринимательством, а главное, отделом работы с бюджетниками и силовиками – и вперед на всех парах насчет агитации и пропаганды с соответствующими связями!

Дело не в парламентском кретинизме. А суть в политической крыше для самоорганизации, и что совершенно другой расклад. Потому что разговор идет о фактических Советах, лишь слегка замаскированных. Но начинать надо не с надоевших всем «левопатриотических» завываний - а с конкретного разговора о налогах, пошлинах и региональных надбавках к бюджетному окладу с соответствующим спросом для местного предпринимательства. Начинать надо с денег в принципиальном и даже политэкономическом смысле – и коль сама действительность приучила народ к этому. А коль прогрессивная идеология пустит корни в силовиках, не говоря о других бюджетниках и индивидуальных предпринимателях – режиму карачун. И скорее рано, чем поздно.

***

Но политическое ядро в виде хотя бы абриса партии необходимо. То есть, нужна СПРФ так или иначе. Не обязательно с индивидуальным членством, а поначалу можно и коллективным в виде союза партий, но лиха беда начало.

Но отличительная черта от всех предыдущих «фронтов» должна быть в том, чтобы не подпускать КПРФ на пушечный выстрел. Или, в самом крайнем случае, пусть член КПРФ клянется в верности СССР с советскими республиками и производственным самоуправлением чуть ли ни под расписку. Если не согласен – сразу к черту. Тогда и дело не сорвется.

Следовательно, как Навальный с ФБК начинали практично и жизненно с борьбы с коррупцией, а уж потом пришли к политической борьбе с самим режимом – так и СПРФ должна начинать с крайне необходимой налоговой реформы, и что будет даже круче по исчезновению самой бюрократической кормушки. Вот такая конкретная повестка и потянет за собой реальную и подлинно популярную политическую борьбу со всем режимом.

А пока беда в том, что левые активисты – тот же Влад Жуковский сотоварищи лишь для наглядного примера - поднимают экономические вопросы только в критическом аспекте. Но при всем уважении, ничего не предлагается хотя бы в виде демократической налоговой системы; а что уж говорить о политике, близкой к СССР. Следовательно, хватит тараторить без конца, как все плохо. Пора предлагать позитивную повестку, и уже вчера.

Итого. Путинские трансферты с барского плеча, разумеется, не спасут страну и народ – а спасет только СССР с растущей экономикой. Поэтому СПРФ и должна бороться за такую цель. Хватит ждать у моря погоды. Пора действовать. Кто согласен, рассылайте текст по сети хотя бы для обсуждения. Ну а, кто не согласен – ждите второго пришествия. Авось дождетесь.