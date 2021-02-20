Наши власти уважают пожилых людей, когда их оскорбит Навальный, что же до всех остальных случаев…

18 февраля 2021 года состоялась встреча жильцов д. 9 по 9-й улице Соколиной Горы с сотрудниками городской прокуратуры.

Напоминаем, когда-то эти люди были нужными всей стране специалистами по созданию двигателей для реактивной авиации. Когда-то дирекция «Салюта» собирала их по всей стране. Потом же они стали просто отягощением нужной городским чиновникам жилплощади. От них требовали убираться вон, им отключали свет и воду. После целой серии акций протеста (включивших разведение костра перед управой и участие в двухнедельном лагере перед мэрией) большая часть авиастроителей была расселена из общежития в квартиры. Однако пять семей как-то пролетело.

Почему? Автор материала не знает. Он предполагает, что чиновники решили – раз уж мы не сумели украсть жилье у всех - украдем у нескольких. Хоть мало, но все равно прибыль. В любом случае, людям сначала предлагали смотровые талоны на жильё, явно негодное для проживания, потом забыли про этих людей. Теперь, же чиновники начали уверять, что их права на жильё, имевшие место в 2012-14 годах, нынче куда-то делись.

Снова отключения света, воды и отопления. Жители при поддержке московских коммунистов (ОКП, РКРП, РМП-Москва, Рабочий компас, Рабочий контроль, КПРФ, РРП) и Движения Общежитий Москвы коллективно шли в управу или префектуру. После этого что-нибудь обычно включали, потом вырубали обратно. В период зимнего похолодания общежитие вступило вообще без отопления и света (Москва, 21-й век). В текущую февральскую неделю электричество дали. В итоге люди смогли немножко обогреть свое жильё. Впрочем, замерзшая к тому времени канализация, естественно, снова не заработала (Напоминаю, время и место действия - Москва, 21 век).

Отметим, что дом пытались зачистить не только через коммунальщиков. ДГИ подал на жильцов в суд. Решения о выселении 3-х семей штамповались в декабре 2020-го в ураганном порядке. Причём, в конце стояла приписка к немедленному исполнению. Право на обжалование? А зачем? Нефиг всяким авиастроителям время тянуть. У чиновников бизнессхема простаивает. Благодаря общественному протесту, обращениям депутатов Мосгордумы на настоящий момент выселения ещё не было. Впрочем, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне подобное судебное решение всё равно не добавляет.

В результате подобного издевательства одна из жительниц общежития, Короткова Любовь Васильевна, 13 февраля 2021 г. попала в реанимацию из-за сердечного приступа. «От нервотрёпки и получилось. Спасибо нашим чиновникам, которые доводят стариков до вот такого состояния. Они свой план выполняют. Выселяйтесь. Не выселитесь – умрёте – квартира всё равно освободится! Вот такие наши дела пока!», - комментирует происходящее её муж, Владимир Коротков.

Что тут ещё можно сказать? Наши власти уважают пожилых людей, когда их оскорбит Навальный, что же до всех остальных случаев…

15 февраля делегация жильцов и московских коммунистов посетила Генеральную прокуратуру. Была назначена встреча, которая состоялась 18 февраля в городской прокуратуре Москвы. Сотрудники прокуратуры обещали помочь жильцам в отстаивании их (жильцов) интересов. Хотелось бы верить, что прокуратура поможет и издевательство над авиастроителями наконец прекратится.