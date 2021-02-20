Вероятно, скоро мне придёт повестка о "судебном разбирательстве"

Продержали меня в полиции сравнительно недолго -- всего 3 часа или чуть больше (не считая примерно получаса, в течении которых меня запихивали в машину у "Пролетария"). Правда, перед тем, как отпустить из "Центрального РОВД", несколько раз водили то к выходу, то обратно (видимо, у их начальства были какие-то разногласия, отпускать меня или нет). Претензии ко мне сначала были насчёт несоблюдения неких "законодательных актов" по так называемой "борьбе с коронавирусом", однако затем стали говорить, что мой плакат ("Путина и его гэбистскую бригаду -- долой!") -- якобы "экстремистский". В итоге, его изъяли и объявили, что будут проводить по нему "лингвистическую экспертизу".

Добавлю, что плакат с точно таким содержанием "правоохранители" у меня уже изымали -- ещё 10 лет назад, на одном из воронежских пикетов Движения "Стратегия-31", 31-го января 2011 года. Тогда меня продержали в застенках "Центрального РОВД" и в каком-то судебном здании примерно сутки, однако насчёт этого плаката смысл судебного решение был таким (насколько я помню, фамилия судьи -- Оровинская или что-то похожее, на букву "О"): "Плакат вернуть владельцу".

То есть, никакого "экстремизма" в этом тексте -- "Путина и его гэбистскую бригаду -- долой!" -- тогда не смогла обнаружить даже российская "судебная система". Правда, несмотря на это, "правоохранители" тогда не вернули мне этот плакат, и мне пришлось сделать другой -- с точно таким же текстом...

Впрочем, с тех пор, как говорится, много воды утекло; и вполне возможно, что представление российской "судебной" и "правоохранительной" системы насчёт ею же выдуманного понятия "экстремизм" за прошедшее десятилетие сильно изменилось. Несколько лет назад, например, я где-то читал или слышал, что, кажется, в Тюмени или ещё в каком-то сибирском городе был признан "экстремистским" изъятый "правоохранителями" на каком-то антивоенном пикете или митинге плакат со словами: "Миру -- мир!". И даже помню смысл разъяснений какого-то придворного "эксперта" насчёт данного плаката, -- мол, его текст "разжигает ненависть или вражду к социальной группе "военнослужащие""...

Возвращаясь к недавним воронежским событиям, т.е. к задержанию меня 13-го февраля, могу добавить, что, помимо всего прочего, в "Центральном РОВД" у меня принудительно сняли отпечатки пальцев (впрочем, я особо не сопротивлялся) и, кроме того, с помощью так называемой "ватной палочки" взяли образец слюны (т.е. образец "ДНК")... Думаю, что с помощью всего этого открываются широкие возможности для фабрикации каких-либо "уголовных дел" (например, их "эксперты", получив соответствующее указание, в любой момент могут объявить, что на месте какого-нибудь преступления обнаружены, мол, мои отпечатки пальцев или "ДНК")...

Кроме того, меня многократно пытались заставить подписать протоколы и "объяснительную записку", тексты в которых либо вообще не соответствовали действительности, либо состояли из совершенно бессвязных, безграмотных и почти совсем бессмысленных фраз...

Ещё могу добавить, что, как и в прошлые годы, "правоохранители" совершенно отказываются воспринимать всерьёз какие-либо ссылки на "Конституцию Российской Федерации", в частности -- на её 31-ю статью, гласящую: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование."

При этом говорят, что, мол, "мы работаем по закону о полиции", а также, мол, -- по законам и распоряжениям насчёт "несанкционированных" митингов или пикетов и насчёт "коронавирусных ограничений".

Разумеется, и 15-я статья российского "Основного Закона" -- т.е. "Конституции РФ" -- не производит на российских "правоохранителей" ни малейшего впечатления, хотя в этой статье очень чётко говорится о приоритете данной конституции над всеми остальными российскими "законодательными актами" (не говоря уж про какие-то чиновничьи "распоряжения"). Прилагаю на всякий случай пункт 1-ый этой статьи:

"1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации."

Кроме того, в статье 18 "Конституции РФ" сказано следующее: "Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими". Следовательно, если провозглашено, например, в 31-ой конституционной статье право на мирные "собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", -- то это право должно непосредственно действовать, независимо ни от каких, якобы его "разъясняющих" и "уточняющих", чиновничьих распоряжений или "законодательных актов".

Причём, мои попытки ссылаться в каких-то, так сказать, дискуссиях с представителями российской власти на нынешнюю "Конституцию РФ", -- на которой как бы основаны "властные полномочия" российских правителей и всех их "силовых структур", -- это с моей стороны как бы "игра в поддавки", поскольку на самом деле очевидно, что вообще никаких юридических полномочий у представителей этой власти нет. В строго юридическом смысле нынешняя так называемая "вертикаль власти" -- это просто банда узурпаторов.

В качестве пояснения напомню, например, про следующий формально действующий документ -- "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Как известно, оно никогда не отменялось. Согласно ему, тот, кто затем сделал Путина своим "преемником", -- т.е. Б.Ельцин -- преступник. Дальнейшие изменения "законодательства РФ" проходили в девяностые годы по ельцинским "Указам", -- т.е. они абсолютно недействительны. Следовательно, вся нынешняя путинская "вертикаль власти" -- это просто банда узурпаторов, воцарившаяся в России на "основании" полнейшего беззакония. И, естественно, из этого следует, что никто не обязан подчиняться никаким "указаниям" представителей этой банды, -- причём, банды в строго юридическом смысле, а вовсе не в оскорбительном или ругательном значении этого слова...

(В скобочках могу совсем коротко упомянуть и про нынешние российские так называемые "коронавирусные ограничения". Например, за день до этого моего задержания -- т.е. 12-го февраля, -- судя по информации местных СМИ, воронежским "губернатором" было объявлено о "послаблении" этих ограничений на территории Воронежской области. В частности -- о том, что кинотеатры теперь могут работать с заполняемостью в восемьдесят процентов от всех имеющихся там мест (часто эти места измеряются многими сотнями). Однако, к так называемым "публичным мероприятиям" -- т.е. фактически к оппозиционным митингам и пикетам -- губернаторские "послабления" почему-то никакого отношения не имеют (и, вполне возможно, вообще никогда не будут иметь), даже если участники этих "публичных мероприятий" стоят на свежем воздухе в медицинских масках и не превышают по своему количеству среднюю толпу народа на какой-либо остановке общественного транспорта... Увы, всё больше и больше возникает подозрений насчёт того, что вся эта "пандемия коронавируса" была организована -- возможно, совместно с китайскими "товарищами" -- именно ради запрета всякой оппозиционной и гражданской активности народа и ради других подобных сугубо политических целей... Если эти твари -- как теперь уже совершенно очевидно -- взрывали многоэтажные дома вместе с жителями, организовывали множество других "подставных" терактов и травили оппозиционеров с помощью полония и "Новичка", -- то почему нельзя предположить (исходя из вопроса -- кому это выгодно?), что и так называемая "пандемия коронавируса" -- их рук дело?...

Кстати, почему-то российские власти так и не ответили абсолютно ничего вразумительного на прозвучавшие ещё в середине лета сообщения ряда крупных западных СМИ (включая очень авторитетное информационное агентство "Блумберг") о том, что практически вся российская "номенклатура", вместе со своими близкими родственниками, уже в апреле или даже раньше была вакцинирована от "коронавируса". (Вот -- одно из этих сообщений: https://www.svoboda.org/a/30736962.html -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19".) Неужто кто-то всерьёз может поверить в то, что эта "номенклатура" или так называемая "элита" позволила, мол, использовать себя в качестве подопытных мышей?... Подробнее об этом можно прочитать, например, по данной ссылке -- https://maxpark.com/user/814874022/content/7187656 , -- в довольно длинной публикации, состоящей из трёх моих статей, её название -- "Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов".)

Возвращаясь к моему недавнему пребыванию в "Центральном РОВД", упомяну ещё про беседы там с несколькими сотрудниками, один из которых (по фамилии Беседин) вроде бы выражал крайнее недоумение насчёт того, неужто я могу всерьёз -- и к тому же без какой-либо оплаты кем-либо -- стремиться к какой-то демократизации или либерализации России... А второй -- интересовался, кого я мог бы предложить на место Путина. Услышав в ответ, что, например, и Навальный, и Явлинский были бы, на мой взгляд, гораздо лучше нынешнего кремлёвского "вождя", он заявил, что Навальный -- это, мол, вообще "не политик". А когда я упомянул о его отравлении гэбистами с помощью химического оружия, подтверждённом даже одним из них -- Константином Кудрявцевым -- в известном зафиксированном и обнародованном телефонном разговоре, то в ответ услышал что-то в том смысле, что ни "Ютубу", ни вообще Интернету, мол, ни в чём верить нельзя, и вполне возможно, мол, что никакого Константина Кудрявцева вообще не существует в природе, а может быть -- не только его, но и самого Навального тоже...

Приближаясь к завершению этого своего повествования, добавлю, что, вероятно, скоро мне придёт по почте повестка о "судебном разбирательстве" по этому моему "делу". Кстати, мне объявили в полиции, что, не считая предполагаемого "экстремизма" в моём плакате, административное "дело" на меня возбудили по двум статьям -- вроде бы насчёт "незаконного" проведения мною так называемого "публичного мероприятия" и насчёт моего невыполнения, мол, "законного распоряжения сотрудников правоохранительных органов"... Ещё могу добавить, что, несмотря на претензии ко мне насчёт "борьбы с коронавирусом", сами "правоохранители" -- практически все, кроме одного или двух, -- находились в "Центральном РОВД" без масок...

И в самом конце чуть-чуть упомяну про то, как задержание меня так называемыми "правоохранителями" 13-го февраля отразилось на моём здоровье. Ничего особо серьёзного в этом смысле со мной не произошло, однако, всё-таки некоторые последствия имеются, и, увы, ссадинами на ноге и на спине дело не ограничилось. Боль в грудной клетке, которую непосредственно 13-го -- т.е. сразу после задержания -- я практически не ощущал, в последующие дни стала постепенно усиливаться. Причём -- в левой стороне, т.е. как бы вокруг сердца (хотя само сердце при этом вроде не болит)... Судя по всему, это -- просто так называемый "ушиб грудной клетки", который обычно со временем проходит сам по себе... Кстати, после нескольких из моих предыдущих подобных задержаний, -- например, после задержания меня на воронежском "Марше Несогласных" в 2007 году (где я был официально объявлен как бы "главным организатором"), а также и некоторых других, -- грудная клетка у меня болела по несколько недель (или даже по месяцу) и значительно сильнее, чем теперь (особенно -- при резких движениях и глубоких вдохах), а чтобы уменьшить эту боль, мне тогда приходилось стягивать грудь какими-то верёвочками или нейлоновыми жгутами. Теперь, в основном, обхожусь без этого, так что всё более-менее нормально...

И ещё, конечно, я очень благодарю всех, кто всячески поддерживал меня при задержании 13-го февраля, кто снимал и обнародовал всё это в прямом эфире, а также -- тех, кто встречал меня у ворот "Центрального РОВД"!