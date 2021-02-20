Памятник Дзержинскому станет немым укором нынешним обитателям Лубянки

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.

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Вот честно говоря, а какое отношение Александр Невский имеет к Москве, и особенно к Лубянской площади?

Конечно, киевский князь Владимир Святой имеет еще меньше отношения к тому месту, где стоит сейчас - при его жизни на этом месте вообще ничего не было, рос бор и бегали зайцы. Но и Александр Невский княжил в Новгороде и Переславле, а Москвы в то время, считай, никакой не было - сожгли татаро-монголы, с которыми у князя были вполне конструктивные отношения.

И потом, о каком памятнике мы говорим? Нет еще никакого памятника, и поручат, похоже, тому же умельцу, что ваяет как под копирку исторических персонажей русского средневековья.

Памятник же Дзержинскому - это работа Вучетича, и возможно, его самая лучшая работа. Шедевр это. И стоял он на этом месте с 1958 года, и само его расположение также было шедеврально. И заменить его очередным "Иванушкой" не получится. То есть получится - убого. Это что касается эстетической стороны вопроса.

Идеологически же все вдруг вспомнили про "красный террор", который будто-бы Дзержинский осуществлял с особым рвением.

Собственно, карательный орган революции Дзержинский возглавлял недолго, с декабря 1917 по 1924 годы, после чего стал главой ВСНХ, сосредоточившись полностью на экономических и промышленных вопросах.

Да, ВЧК в годы Гражданской войны просто не могла быть "вегетарианской" организацией, но нигде нет сведений о каком-то особом садизме именно Дзержинского - нет, он предпочитал гуманные методы - там, где они были возможны. Да и "красный террор" начали отнюдь не красные - это был ответ на террор белый.

И хза время своего руковдства ВЧК Дзержинский по ходу решил целый ряд смежных задач: ВЧК было восстановлено более 2000 мостов, почти 2,5 тыс паровозов и 10 тысяч километров железной дороги. Дзержинский лично отправился в Сибирь, которая на момент 1919 года была самым урожайным хлебным регионом, и проконтролировал заготовку продуктов, что позволило поставить в голодающие районы страны порядка 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонны мяса. Дзержинский активно помогал спасти страну от тифа, организовывая бесперебойную поставку медикаментов. Глава ВЧК также возглавил детскую комиссию, которая помогла основать на местах сотни трудовых коммун и детских домов, которые были преобразованы из отобранных у богачей загородных домов и особняков. Дзержинский принимал непосредственное участие в разработке новой экономической политики советского государства. По инициативе главного «чекиста» в стране организовывались акционерные сообщества и предприятия, на развитие которых привлекались иностранные инвестиции.

По существу - это памятник одному из создателей советского государства. И Дзержинский-легенда тут важней, чем Джержинский - реальная личность.

Впрочем, личных слабостей у "Железного Феликса" практически не было. Он был аскетичен, абсолютно бескорыстен, фантастически работоспособен, скромен в быту, даже жене не изменял. Надо сказать, эта его особенность будет очень сильно "колоть глаза" нынешним обитателям здания на Лубянке. У них-то с корыстными интересами и "человеческими слабостями" все как положено - имеется...

И ведь умер Дзержинский в 1924 году, перерождения советской элиты не застал, и в борьбе за власть не участвовал. Сделал свое великое дело, и ушел. Ничего с собой не прихватил.

PS. И потом, странная у нас какая-то республика. Памятники ставят только царям, князьям и их приспешникам. А 100 лет республиканской истории, если судить по памятникам, никакого следа не оставили... Нет в Москве ни памятника Цюрупе, ни памятника Луначарскому, ни Кржижановскому. Я б и Юровскому памятник поставил как первому директору Гохрана - ну и как человеку, стоявшениу у основания республики...

А.Б.