Что-то Украина пошла «по беспределу».

Самые диктаторские и недемократические государства боролись со своими внутренними врагами, используя официальную процессуальную и судебную систему.

Но по-видимому, США дали отмашку – жгите, ребята, и ничего не бойтесь!

Это понятно – в странах Запада нужно строго соблюдать законы, правила и порядок, а в колониях можно устраивать перевороты, сносить законных правителей, проводить «гуманитарные бомбежки» и т.д.

Но чтобы в мирное время, вот так, без прикрытия решений суда, хакнуть своих граждан какими-то «санкциями» и о которых ни звука нет ни в Конституции ни в уголовном кодексе – это все же нужно иметь полностью антигосударственное мышление.

Тридцать лет националисты, которых спонсирует и поощряет Запад, последовательно и неуклонно рубят по базовым опорам государства.

Майданами и третьим туром выборов полностью делегитимизировали президентство, Верховную раду и Конституцию.

Дискредитировали правоохранительные органы, следствие, прокуратуры и прочих.

Ну, а теперь, что уж мелочиться – отменить нафиг всякие суды с их адвокатишками и законами!

Соберется по удаленке этакий сабантуй под названием СНБО, потом его тамада зачитает решение о санкциях – и фсее!

Имущество – под арест, самолеты – на прикол, рот – на замок!

Ну, а то, что при этом государство разбивается в прах, лишенное опоры и базы – так кто из этих клоунов это понимает?

Чего-то вспомнились «диктаторские законы» Януковича и смешно стало…