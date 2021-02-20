Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США дали отмашку - жгите, ребята, и ничего не бойтесь!

Опубликовано 20.02.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 4

украина война киев зеленский
США дали отмашку - жгите, ребята, и ничего не бойтесь!

Что-то Украина пошла «по беспределу».

Самые диктаторские и недемократические государства боролись со своими внутренними врагами, используя официальную процессуальную и судебную систему.

Но по-видимому, США дали отмашку – жгите, ребята, и ничего не бойтесь!

Это понятно – в странах Запада нужно строго соблюдать законы, правила и порядок, а в колониях можно устраивать перевороты, сносить законных правителей, проводить «гуманитарные бомбежки» и т.д.

Но чтобы в мирное время, вот так, без прикрытия решений суда, хакнуть своих граждан какими-то «санкциями» и о которых ни звука нет ни в Конституции ни в уголовном кодексе – это все же нужно иметь полностью антигосударственное мышление.

Тридцать лет националисты, которых спонсирует и поощряет Запад, последовательно и неуклонно рубят по базовым опорам государства.

Майданами и третьим туром выборов полностью делегитимизировали президентство, Верховную раду и Конституцию.

Дискредитировали правоохранительные органы, следствие, прокуратуры и прочих.

Ну, а теперь, что уж мелочиться – отменить нафиг всякие суды с их адвокатишками и законами!

Соберется по удаленке этакий сабантуй под названием СНБО, потом его тамада зачитает решение о санкциях – и фсее!

Имущество – под арест, самолеты – на прикол, рот – на замок!

Ну, а то, что при этом государство разбивается в прах, лишенное опоры и базы – так кто из этих клоунов это понимает?

Чего-то вспомнились «диктаторские законы» Януковича и смешно стало…



Рейтинг:   3.22,  Голосов: 9
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Туше написал 20.02.2021 11:26
Чушь собачья агента Кремля!А умирание ограбленной, бесправной России под пятой бандито-гэбистов,вас видимо не беспокоит? Мохнатку не чеши и сразу полегчает! Может тогда поймешь, в какой Ж...е находится Россия и ее народ!
Ответить
(без названия)
Одобрямс написал 20.02.2021 11:19
Правильно закрыли про кремлевскую, "соловьино-симонянскую "лживую блевотину, которую даже в России смотрят только немощные пенсионеры и запутавшиеся "левые". Этих преступных лиц ТВ РФ, в новой России, надо посадить на долго за дезинформацию населения и разжигание ненависти!!!
Ответить
Re: Это о чем было?
dfgdgdghdh написал 20.02.2021 11:03
Закрытие 3х ТВ каналов на Украине
Ответить
Это о чем было?
Форумчанин написал 20.02.2021 10:42
По какому поводу впечатления?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Демонстрации против реакционных реформ в образован...
14.02.2021
Правдой нельзя оскорбить
15.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
За неимением своих войск, столичные власти к 23 февраля наградили полицию и тюремщиков (0)
США дали отмашку - жгите, ребята, и ничего не бойтесь! (4)
Наши власти уважают пожилых людей, когда их оскорбит Навальный, что же до всех остальных случаев… (1)
Вероятно, скоро мне придёт повестка о "судебном разбирательстве" (0)
Памятник Дзержинскому станет немым укором нынешним обитателям Лубянки (23)
Пора предлагать позитивную повестку, и уже вчера (1)
Из КПРФ исключили еще одного депутата Мосгордумы (14)
Американцы высадили на Марс ровер, а Роскосмос готовит беспилотный трамвай (22)
Рынок спекулятивный командует парадом и всегда при деньгах (3)
Анатолий Баранов: Протестующие как минимум с 2011-го года требуют одной важной перемены - перемены Путина (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Чьим проектом был Солженицын?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Гламурный фашизм Навального: как Россию ведут к украинскому сценарию
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения и ПРОФИЛАКТИКИ при коронавирусе
orphoprosecutor orphoprosecutor: Мыши за Дзержинского!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дзержинский-легенда важней, чем Джержинский - реальная личность
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss