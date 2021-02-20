Что-то Украина пошла «по беспределу».
Самые диктаторские и недемократические государства боролись со своими внутренними врагами, используя официальную процессуальную и судебную систему.
Но по-видимому, США дали отмашку – жгите, ребята, и ничего не бойтесь!
Это понятно – в странах Запада нужно строго соблюдать законы, правила и порядок, а в колониях можно устраивать перевороты, сносить законных правителей, проводить «гуманитарные бомбежки» и т.д.
Но чтобы в мирное время, вот так, без прикрытия решений суда, хакнуть своих граждан какими-то «санкциями» и о которых ни звука нет ни в Конституции ни в уголовном кодексе – это все же нужно иметь полностью антигосударственное мышление.
Тридцать лет националисты, которых спонсирует и поощряет Запад, последовательно и неуклонно рубят по базовым опорам государства.
Майданами и третьим туром выборов полностью делегитимизировали президентство, Верховную раду и Конституцию.
Дискредитировали правоохранительные органы, следствие, прокуратуры и прочих.
Ну, а теперь, что уж мелочиться – отменить нафиг всякие суды с их адвокатишками и законами!
Соберется по удаленке этакий сабантуй под названием СНБО, потом его тамада зачитает решение о санкциях – и фсее!
Имущество – под арест, самолеты – на прикол, рот – на замок!
Ну, а то, что при этом государство разбивается в прах, лишенное опоры и базы – так кто из этих клоунов это понимает?
Чего-то вспомнились «диктаторские законы» Януковича и смешно стало…
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Туше написал 20.02.2021 11:26
Одобрямс написал 20.02.2021 11:19
dfgdgdghdh написал 20.02.2021 11:03
Форумчанин написал 20.02.2021 10:42