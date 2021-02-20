За неимением своих войск, столичные власти к 23 февраля наградили полицию и тюремщиков

В Москве благодаря работе правоохранительных органов число горожан, которые чувствуют себя в безопасности от преступных посягательств, за семь лет выросло с 30% до 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на церемонии вручения премии в области обеспечения безопасности.

Это чувство дорогого стоит - присуждается до пяти премий Москвы в области обеспечения безопасности в размере 1 миллиона рублей каждая.

19 февраля Собянин вручил премии Москвы за вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила повысить уровень безопасности столицы.

Это, надо понимать, за системы слежения, которые теперь стоят едва не в каждом городском сортире. Сидит гражданин на толчке, а за ним в это время наблюдает бдительное око: тужьтесь сильней, товарищ, если что - помощь придет!

Как уточнили в пресс-службе мэра, премии получили семь сотрудников столичного управления Росгвардии за вклад в охрану порядка в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы.

Здорово! Война 75 лет назад закончилась, а кто-то продолжает совершать на ней подвиги - и получать заслуженные награды!

Двух сотрудников столичного главка МЧС премировали за мужество при исполнении служебного долга, шесть сотрудников полиции - за заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории города, пятерых сотрудников управления СК - за эффективное расследование преступлений общеуголовной направленности.

Вот прямо вчера дело возбуждено после проверки прокуратуры в отношении чиновников внутригородского муниципального образования Щукино, которых обвиняют в мошенничестве, сотрудники муниципалитета и совета депутатов муниципального образования разработали план похищения денег через заключение муниципальных контрактов. Казне причинен материальный ущерб на сумму более 6 миллионов рублей!

Наверно, следователей на следующий год тоже наградят. Это ж надо, на 80 тысяч долларов назаключали муниципальных контрактов!

Да на шеях и пальцах женской части столичного правительства висят суммы на порядок или на два больше, но пока это никого не трогает. А тут... Но чиновницы столичной мэрии не собираются баллотироваться в Государственную думу по спискам оппозиции, а глава муниципального совета Щукина Гребенник - собирается.

Кандидаты от КПРФ в Государственную Думу

Пройдите по ссылке - это официальлная информация от КПРФ. Ну и кто все эти люди? Это действительно лидеры общественного мнения в столице?

Кроме Дениса Парфенова, кто из них реально может претендовать на победу в округе? Ну, может быть, Андрей Гребенник, человек 30 лет депутатствует в Щукино, сейчас возглавляет муниципальный совет... Вероятно, в списке на прохождение в Думу уже минус один.

Семь сотрудников ГУ ФСИН Москвы получили премии за обеспечение работы судов и исполнение судебных решений в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за COVID-19.

Это самое прекрасное! Люди охраняют порядок в судах. Работа, вообще, не пыльная - тепло, светло, реальной угрозы жизни и здоровью никакой. Здоровью приставов, имеется в виду - со здоровьем подсудимых несколько сложней... Но вот в условиях повышенной готовности!

Очень конкретно. Я еще весной прошлого года писал о штрафах за нарушение режима, когда с камер слежения (за которые тут выше уже положена премия) приходит ошибочная информация. У вас, к примеру, есть удостоверение, позволяющее вам перемещаться по городу в карантинном режиме, есть QR-код на номер авто, а камера - вот зараза! - все равно срабатывает. Ну сбой в системе, бывает.

Вы пишете претензию, просите отменить постановление и штраф. А вам не отменяют. Вы пишете, а вам - шиш! Ну и штраф тем временем из 5 тысяч превращается в десять, а вы все пишете, все ждете...

Вот вчера, к примеру, опять пришло мне уведомление на два таких штрафа. А я в последний раз 15 января писал по ним претензии. Решил проверить. И что?

Одна претензия еще даже не ушла с сервера госуслуг, ожидает. Больше месяца. А вторая ушла - и ожидает решения, тоже больше месяца.

Я думаю, ответственным товарищам тоже надо присвоить премию правительства Москвы, за работу с обращениями граждан.

Анатолий Баранов, нарушитель режима