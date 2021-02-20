Два последних слова в день многовато даже для Навального

Алексей Навальный выступил в Бабушкинском районном суде Москвы со вторым последним словом за день. До того последнее слово Навального прозвучало перед оглашением решения суда по жалобе подсудимого на замену условного срока реальным по делу «Ив Роше» - с известным результатом в 2,5 года. Мосгорсуд даже сократил срок на 50 дней.

Не перебрали с гуманизмом, не?..

Нет смысла пересказывать речи Навального, поскольку все, кому надо, уже прочли. А кто не успел, может сделать это без труда. Хорошая речь, для такого суда, пожалуй, даже слишком хорошая.

Но Алексей изложил, по сути, свою политическую программу - либерально-консервативную, что несколько диссонирует с остротой ситуации. "Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа, и братья дадут нам кофе и бутерброд с сыром". Заодно подарил новый бренд объединяющимся справороссам с прилепинцами и патриотами - "Счастливая Россия"!

Жалко только, что ни на каких выборах ни Навального, ни иже с ним мы не увидим. Может, когда-нибудь... Не скоро.

Ну и счастливой России не увидим тоже. Никогда.

Страна и общество перешагнули ту черту, за которой еще возможен какой-то если не счастливый, то хотя бы более-менее благоприятный исход. Если не считать "Исхода" в библейском значении. Но что-то нигде земли обетованной нашему несчастному народу не выделено. Занято все. Так что и жить, и умирать - в родных говнах.

И вот когда что жить, что умирать - сравняется, наступит эпоха перемен. В которой не дай бог родиться.

Так еще и позавидуем Навальному - в тюрьме сейчас ужин...

А.Б.