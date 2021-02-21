Помощь человеку? Наказуемо!

Я с великим уважением отношусь к Алексею Навальному. Ради установления социальной справедливости в стране он отдал себя на растерзание представителям нынешней власти. Возвратился из Германии, зная, что его после отравления ещё и арестуют, будут издеваться над ним. Решил показать на своем примере, как у нас идет полная фальсификация гражданского и уголовного права.

Так и произошло, Навального арестовали прямо в аэропорту, а потом отбытый условный срок по делу «Ив Роше» вернули отсидкой в колонии. К тому же, решили сделать из него публичного негодяя. Как бы он оскорбил 94 –летнего защитника нашей Родины, ветерана войны Артеменко, который был включен в список знатных лиц и одобрял вместе с ними поправки в Конституцию, то есть, о бесконечном правление Путина. Никто не отрицает, что Артеменко защищал страну, слава ему, но можно сомневаться, что он может в таком возрасте быть политиком. Навальный сказал не отдельно о ветеране, а в общем, о лицах в этом списке, что они холуи, их подкупили. Для ответного удара режиссеры от власти выдернули из списка самого беззащитного. Он, мол, Родину спасал, а его такими словами. Артеменко написал в суд заявление против обидчика, не от руки, а на компьютере, это в его то годы. Поставил на разных бумагах подписи. Только они, к сожалению, отличаются друг от друга. Грубо подделывали.

Навальный, зная, что судебные решение по его делу уже готово, нужно только его зачитать, и чтобы присутствующие не скучали, своими замечаниями, выступлениями превратил судебное заседание в цирковое представление.

Оскорбление Навальным Артеменко взяли в раскрутку наши СМИ, но почему-то молчат о 74 летнем ветеране Павле Зуеве из Калининграда, он для себя решил, что Навальный прав и вышел на акцию в его защиту. И приговорили этого манифестанта к голодной смерти, при пенсии 15 тысяч рублей оштрафовали его на 180 тысяч рублей. К тому же 2 тысячи в месяц, из этой же пенсии ветеран тратит на процедуры по лечению от сахарного диабета.

Акции в защиту Навального прошли по всей стране, в них участвовали в основном люди свободных профессий. Не видно было рабочего класса. А там, как в омуте. Люди получают такие зарплаты, которую хватает только на нищенское существование. Сказал слово в свою защиту, уволят, а работу не найдешь.

В начале перестройки рабочее движение, было более организованное, чем многие общественные объединения страны, в том числе и новые партии. Рабочие боролись с беспределом, где они живут, где они работают. Появились рабочие клубы, стачкомы. Кроме забастовок, шли дискуссии, кипела просветительская работа среди рабочих лидеров. Я был тогда одним из руководителей Московского рабочего клуба.

В начале двухтысячных простым способом решили усмирить рабочий люд, приняли новый Трудовой кодекс. После этого работник перестал быть равноправным гражданином, теперь он — маленький человечек, букашка, которым все понукают, его не боятся унизить, обобрать, выгнать с работы. Это был один из основополагающих законов для строительства новой страны, принятый уже при президенте Путине.

Этот закон и стал подушкой безопасности для нашей власти. Во-первых, почти прекратились забастовки, которые сотрясали страну в девяностые. Этот вид протеста нельзя теперь запустить в свою защиту, очень сложной оказалась процедура разрешения на его проведение. На данный момент законные забастовки у нас перешли в разряд легенд и мифов.

На промышленных предприятиях сейчас тишина, над страной завис вирус, не известно, когда он уйдет. Люди пережидают, терпят. В это суровое время Госдума и кремлевский штаб для улучшения жизни граждан всего на всего уменьшили цену на подсолнечное масло и сахар, а остальной товар растет как на дрожжах. Чтобы удержать народ в покорности вводятся все новые штрафы, увеличены в разы суммы прежних наказаний. Сказал не то слово – штраф, вышел не в то время на улицу – штраф. Вот и оказался жертвой нашего режима пенсионер Павел Зуев. Не высовывайся.

Приходится людям бороться за себя в одиночку. Учительница из Севастополя, Наталья Ёлгина отважилась и пожаловалась на маленькую зарплату главе региона. После этого её вызвали к начальству, допросили сотрудники «Э», затем уволили. Что интересно, человек спросил, почему у него такая маленькая зарплата, тут же подключили сотрудников, которые борются с экстремизмом.

Сейчас на передовую вышли свободные профсоюзы медиков, пандемия, нужно спасать людей. Не будем причислять к борцам ФНПР, эти организации по – прежнему занимаются тем, что согревают души работодателей, в данном случае главных врачей. Уже почти десять лет нарастает членской массой профсоюз «Действие» и рядом вырос ещё «Альянс врачей».

«Действие» имеет уже свои структуры в 47 регионах страны. Для своего развития профсоюз умело пользуется социальными сетями. Здесь и друзья и советы, как выйти из трудной ситуации. «Действие» является членской организацией Конфедерации труда России, второго крупнейшего национального профцентра страны.

На всю страну прогремели рассказ об отважных санитарках и младших медсестрах Анжеро-Судженска, объединившихся в профсоюз «Действие», чтобы организованно противостоять незаконному переводу их в уборщицы. В феврале 2019 года флаг профсоюза «Действие» был поднят над Правобережной подстанцией скорой помощи г. Кемерово, которую чиновники планировали сдать в аренду частникам. Вступив в профсоюз «Действие», сотрудники роддома г. Салавата добились в марте 2019 года отмены частной концессии, возвращения единственного в городе роддома в государственное управление. Успехом завершились «итальянские забастовки» скорой помощи во многих городах. Сейчас, во время пандемии, профсоюз по всей страны ведёт борьбу за доплаты медикам, которые борются с коронавирусом.

Можно долго перечислять, какие победы добились медики, сплотившей вместе в профсоюзе «Действие». А рядом появился новый профсоюз медиков «Альянс врачей». Он был организован в апреле 2018 года после увольнений, прошедших в НИИ глазных болезней. Председателем профсоюзной организации стала Анастасия Васильева — лечащий врач -офтальмолог. Как она говорит: «Профсоюз «Действие» помог нам создать первую профсоюзную ячейку». Толчком к созданию профсоюза послужила ситуация, когда мать Васильевой, доктора медицинских наук Надежду Макашову, пытались сократить с должности врача в НИИ глазных болезней, предложив должность уборщицы. В этом случае юридически помогли председатель «Действия» Андрей Коновалов и известный на весь мир Алексей Навальный. Справедливость восстановили.

Как сказала в интервью на «Эхо Москвы» Анастасия Васильева в интервью: «Во-первых, есть профсоюз «Действие». Мы его поддерживаем, обязательно будем объединяться, у нас общие цели».

Но объединения пока не получается, у «Действие» работает система, к акциям подключается большинство организаций, разговор о тех же итальянских забастовках, а «Альянс врачей» бьет в отдельные болевые точки. Тут не обходится без помощи организации Навального.

В трудное для страны время «Альянс врачей» организовал сбор добровольных пожертвований, приобретение на них и передачу средств индивидуальной защиты в десятки больниц. Но эти добрые порывы души власть постаралась задушить. Членов профсоюза «Альянс врачей» задержали, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области. Полицейские составили протоколы о нарушении самоизоляции и забрали активистов в ОВД, несмотря на наличие у них справки о работе на территории региона. Людей удерживали в отделе до ночи, после освободили. Однако затем Васильеву снова затащили в отдел. По словам правозащитника Динара Идрисова, ее ударили в солнечное сплетение, отчего Васильева упала, потеряла сознание. Видно, оттого что Васильева потеряла сознания, её два раза оштрафовали по 800 рублей.

И все-таки активисты профсоюза смогли передать двум местным больницам более 500 респираторов, десятки литров антисептика, защитные комбинезоны, очки и перчатки.

Сотрудникам 11-й гинекологической больницы в Москве предложили уволиться по собственному желанию с выплатой компенсации. Больницу планировали закрыть под предлогом капитального ремонта. В трудную минуту медработники образовали профсоюз и вступили в «Альянс врачей». Когда на совещание вместе с врачами пришла Анастасия Васильева, начальник охраны вызвал сотрудников Росгвардии. Все это профсоюз придал огласке и власти пришлось вмешаться в ситуацию с больницей. Коллектив перевели в новое гинекологическое отделение больницы № 24 с сохранением сотрудниками должностей.

Члены «Альянса врачей» больницы в городе Богдановиче Свердловской области, объявили забастовку против антисанитарных условий. Прачки жаловались на то, что простыни, в которые заворачивают трупы, после стирки используются повторно для больных стационара. В результате забастовки прокуратура вынесла представление областному министру здравоохранения. После этого чиновники заявили, что выделят больнице около 400 миллионов рублей из бюджета.

В Курганскую область представители «Альянса врачей» приехали, чтобы оказать юридическую поддержку сотрудникам Чернавского противотуберкулёзного диспансера. Медучреждение было закрыто, якобы на реконструкцию. Сотрудники диспансера, несколько пациентов и руководители профсоюза остались в здании, заявив, что покинут больницу, только если власти отменят решение о её закрытии. Им отключили свет и отопление. Все присутствующие в больнице забаррикадировались в пищевом блоке. Через день сотрудники полиции вывели из здания всех участников протеста.

Когда главу профсоюза доставили в суд, там она потеряла сознание. Сказалось сильнейшее переутомление, так как их долго держали после больницы в отделе полиции. В результате Васильеву и её заместителя Анастасию Тарабрину за неповиновение полиции оштрафовали по тысяче рублей.

4 февраля этого года Анастасии Васильевой предъявили новое обвинение. Якобы она «подстрекала» больных COVID-19 выходить вместе с ней на акцию в защиту Навального. Ни к чему Васильева не призывала, она просто написала в интернете, что пойдет на акцию лично. 29 января 2021 г., Тверской районной суд г. Москвы избрал меру пресечения для Анастасии Васильевой в виде домашнего ареста до 23 марта 2021.

При этом отбывать арест Васильеву суд отправил по месту регистрации – в квартиру, где сейчас проживает ее бывший муж с новой семьей, она же жила с детьми в съемной квартире. Анастасия оказалась разлучена со своими несовершеннолетними детьми – дочерью 14 лет и сыном 13 лет. Сын Васильевой болен хронической астмой и порой начинает задыхаться. А где же знаменитая опека, комиссия по делам несовершеннолетних, которая спасает детей?

Защита после решения о домашнем аресте Анастасии уже дважды подавала ходатайство об изменении адреса его отбытия, но следователь их не рассматривает. При этом бывший супруг Васильевой и его жена, заявили, что они против такого подселения.

И вот у дочери Васильевой случился приступ аллергии, она стала задыхаться. Какое лекарство, и в каких дозах колоть, знает только ее мама. Вызвали "скорую", Анастасия приняла решение нарушить домашний арест и поехала спасать жизнь дочери.

Анастасия Васильева помогает людям? Её за это задерживают, штрафуют, подолгу держат в полицейских участках, где она теряет сознание. Теперь вот разлучили её с детьми. В народе она герой, патриот, а в полицейских списках в какой-то степени преступник. Петицию в его защиту уже подписали более 50 тысяч человек. Вот небольшой отрывок из этой петиции.

На политический аспект в отношении лидера независимого межрегионального профсоюза работников здравоохранения РФ указывает то, что «Альянс врачей» защищает право на жизнь и здоровье граждан, право на достойные условия труда медработников и доступную качественную медицину для каждого гражданина РФ. Профсоюз всегда защищал наши конституционные права и действует только в рамках закона. Именно поэтому данное решение суда вызвало возмущение медицинской общественности и резонанс среди пациентов и других граждан. Тем более что принятым решением нарушаются гражданские права матери несовершеннолетних детей.

Вот и про Андрея Коновалова, председателя профсоюза «Действие» не забыли, тоже оказался списках неблагонадежных. Он отправился с семьей на день рождения к товарищу. Спустились в метро. И тут же был задержан полицией. Якобы за какой-то вандализм. Была предъявлена его фотография. Некоторое время ждали конвой, чтобы тот сопроводил опасного человека в отделение милиции. Приехавшие молодые полицейские попытались уточнить, что за вандализм совершен. Связались с полицейской конторой. Им сообщили, что это ошибка. Коновалов к великой радости был отпущен, все нормально. Думается, что это нервозность властей, проверяют списки, как бы, неблагонадежных. А это, полстраны.