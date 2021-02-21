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Московский листок

Американцы гибнут от холода

Опубликовано 21.02.2021 в разделе комментариев 0

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Американцы гибнут от холода

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов и аномальных морозов: «Президент Джозеф Байден <...> распорядился оказать федеральную помощь, чтобы содействовать восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь, продолжающихся с 11 февраля 2021 года». Как сообщает газета The Washington Post, из-за стихии в Техасе погибли минимум 47 человек.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что рекордные морозы привели к остановке ветряных электростанций и солнечных панелей в США, что вызвало заметный рост цент на электроэнергию и газ. Сообщалось, что дефицит возник из-за обледенения ветряных электростанций и нехватки природного газа. Кроме того, по данным New York Times, возникли проблемы с поставками питьевой воды.

***

Ну, прямо скажем, у нас с проблемами морозов справляются куда уверенней. Но у нас мороз каждую зиму, а в Техасе нет. Они, кажется, даже не знают, что такое зимняя резина и теплые подштанники. Про утепленные джинсы шахтинской фабрики они не знают точно. Как и про ботинки с мехом внутри.

А с другой стороны, зачем им?

Это у нас теперь каждой морозной ночью выставляют лагеря МЧС с полевой кухней и горячим чаем на крупных трассах. Это правильно, это одобряем. При этом у нас каждую зиму все равно гибнет от холода человек 200-300 в одной Москве, про Сибирь даже не говорю. В северных штатах, кстати, тоже самое. Еще и медведи человек двести за год съедают. А вы говорите Техас...

Естественно, объявятся еще погибшие - это к бабке не ходи. И на одного погибшего от холода, как показывает статистика, приходится трое живых, но ставших инвалидами - руки-ноги люди теряют, получают сильнейшие ожоги, пытаясь спастись от холода, почки теряют... А уж сколько за зиму отрезают отмороденных пальцев - то вообще без счета.

И вот что интересно - ничего нельзя сделать. Ни у нас, ни в США. Как мороз, так покойники. 21-й век. Медведи...

А.Б.



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