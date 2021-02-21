В России заблокирован сайт платежной системы Payoneer

Борьба с экстремизмом в России вышла на качественно новый уровень.
Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту платежной системы Payoneer, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.
Блокировка была инициирована Генеральной прокуратурой России (документ №73/3-115-2021 от 28.01.2021), вместе с Payoneer по её решению под запретом оказалось ещё 12 сайтов.
Основание:
"призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
Как платежная система может призывать к беспорядкам - не комментируется.
Payoneer является одним из самых востребованных фрилансерами финансовых онлайн-сервисов, с которым работают многие крупные компании, в частности — Amazon, Rakuten, Discount и т.п., где можно расплатиться за товар или получить деньги с помощью данного сервиса.
Платежная система Payoneer предоставляет возможность расплачиваться с использованием личного счёта и банковской карты по всему миру.
Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard (Member Service Provider).
Системой Payoneer в России пока можно пользоваться через приложение ZenMate VPN, в т.ч. бесплатно для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera.
Очевидно, следующей в России будет заблокирована платежная система PayPal.
Известно, что Путин свои решения не отменяет, даже если они обрекают на голодную смерть миллионы людей.
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