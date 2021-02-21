Драчуны по образу мыслей

Ещё для воскресного чтения.

Солдату предстоит драться с противником, и солдат не просто не должен драки бояться – он должен её хотеть, для него драка должна быть естественна, поскольку в своём принципе драка является его профессией. И немецкие воспитатели немецких солдат очень точно это понимали – немецким офицерам и вышестоящим командирам нужны были не послушные трусливые маменькины сынки, стоящие перед ними по стойке «смирно», а драчуны. Ну, что это за солдат, который боится драться? Это же какое-то фуфло в форме! А немецким офицерам и генералам нужна была победа в бою, а робкое фуфло в форме победы не добудет!

Вот Ярослав Гашек, служивший в Австро-Венгерской армии ещё в Первую мировую войну, в книге «Похождения бравого солдата Швейка» описывает типично немецкий взгляд на солдат немецкого (австрийского) офицера, выведенного под именем майора Венцеля. Вообще-то Венцель смотрел на солдат, как на членов семьи и защищал их - Гашек пишет, что беда была тому младшему офицеру, который из-за какого-нибудь пустяка потребует наказать солдата: «Только крупные и тяжёлые проступки подлежат его рассмотрению, например, если часовой уснёт на посту у порохового склада или совершит ещё более страшное преступление, — скажем, попробует ночью перелезть через стену Мариинских казарм и уснёт наверху, на стене, попадёт в лапы артиллеристов, патруля ополченцев, — словом, осрамит честь полка.

Я слышал однажды, как он орал в коридоре: «О господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Немедленно посадить сукина сына в карцер; таких нужно выкидывать из полка, пусть отправляется в обоз навоз возить. Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не носите ему жрать. Тюфяка не стлать. Суньте его в одиночку, и никакого одеяла растяпе этому».

А вот случай в воспоминаниях теперь уже немецкого майора Винцера о службе в Рейхсвере в начале уже в начале 30-х годов: «Однажды, на другой день после такого воскресного отпуска, в понедельник, батальону приказали построиться. Из наших рядов вызвали старшего стрелка, поставили перед строем, осыпали похвалами и наградили почетным холодным оружием. Накануне в воскресенье он пошел в профсоюзный клуб в Кеслине, где его втянули в спор, а затем в драку. Его со всех сторон окружили, так что он вынужден был, защищаясь, заколоть своим штыком одного из членов клуба. Начальство оценило его поступок как проявление «мужества» и установило, пользуясь юридической латинской терминологией, что он действовал, исходя из соображений «законной самозащиты». Мы нашли этот термин в словаре и позавидовали старшему стрелку, получившему такое красивое почетное оружие».

Заметьте, офицеры батальона не стали ждать, что там решит полиция, они немедленно купили солдату красивый кинжал и наградили его за то, что он, как и полагается настоящему солдату, не спасовал перед превосходящими силами противника, а дрался до победы.

А вот наша доблестная нынешняя Российская Армия.

«26 марта 2020 года. «Обирали и контрактников, и молодых офицеров». Их зарплаты шли в воровской общак. В середине марта в Забайкалье начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи. Его подручные годами совершали самые разные преступления – от краж до разбоев. Бандиты Тахи умудрились обложить данью даже военнослужащих-контрактников из части, обслуживающей ядерные силы России,

Эта часть напрямую подчиняется 12-му Главному управлению (ГУМО), которое отвечает за все российское ядерное оружие. И военнослужащих, которые обслуживали ядерные силы страны, фактически обложили данью подручные Тахи – авторитеты Гогита Гвишиани по кличке Джоник и Александр Цыпылов (Саша Бурят)».

Как вам это? А вот ещё:

«БАРНАУЛ, 12 января 2021 года - РИА Новости. Одиннадцать жителей города Алейска получили сроки от 2,5 до 12 лет лишения свободы за вымогательство денег у контрактников местной войсковой части, несговорчивых военнослужащих они похищали и избивали, сообщает СУСК России по Алтайскому краю.

«Осужденные, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования бандитов, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни. Не гнушались злоумышленники и мелкими суммами. От преступных действий указанных лиц пострадало более 30 человек», - уточнили в СК.

В итоге один из военнослужащих не выдержал и обратился в полицию».

Это солдаты?

«Сука, до слёз!» ©