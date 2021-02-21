Трагические события на власть не действуют

В Норильске продолжаются поиски рабочих, оказавшихся под завалами после обрушения одного из цехов местной обогатительной фабрики. Работы идут в экстремальных условиях - при 35-градусном морозе и риске новых обрушений.

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Не успели разобраться с экологической трагедией, произошедшей на предприятии Норильский Никель, как произошла новая катастрофа с гибелью двух рабочих и значительным материальным ущербом. При ремонте навеса обогатительной фабрики этот навес обрушился, придавив рабочих. Вообще на этом предприятии есть инженер по техники безопасности? И чем он занимается? А может его должность попала под оптимизацию? Может Потанин думает, пусть лучше два рабочих погибнет, чем держать инженера?

Миллиардер Потанин поставил рекорд богатства в стране нищих

По итогам рассмотрения экологической катастрофы суд признал виновным руководство и вынес решение оплатить ущерб нанесённый природе в размере 146 миллиардов рублей. Пока выплачено всего 3,6 миллиардов рублей. Руководство говорит, что идёт накопление капитала. А вот представитель российского интернета сообщает, что состояние В.Потанина оценивается в 30 миллиардов долларов. Может такое быть, что он вообще больше не будет платить? Почему бы не арестовать то, что теперь принадлежит государству? Оказывается нельзя. Во - первых он очень богатый человек и к нему подход совершенно другой. Во - вторых он на короткой ноге с президентом. А в - третьих доллары находятся за пределами России. Зарабатывают в России и сразу за бугор.

На чём Потанин зарабатывает? Выплавляет очень дорогой металл - титан, который идёт на изготовление самолётное шасси и продаёт США. У нас самолётов производится очень мало. А самолёты НАТО возможно в ближайшее время могут бомбить наши города. Ведь Украина готовится к этому при материальной и политической поддержке Байдена. Он уже заявил, что Украине окажут всяческую поддержку. Наши руководители ведут какую - то однодневную политику. День прошёл без серьёзных потерь и ладно, возможно и следующий будет таким же. Почему же власть не препятствует продаже стратегических материалов нашим врагам? Потому что капитализм живёт только на прибыли любой ценой. А больше нам нечего продавать. Нефть, газ, лес в сыром виде не может наполнить даже нищий бюджет, вот и продаём ни на что не надеясь.

Интересную статью в газету "Правда" написал А.Дъяченко. Не буду комментировать всю статью, кому интересно прочитайте. Мне понравилась одна фраза: "За 30 лет правления Путина наша промышленность не удосужилась произвести даже собственной телефонной трубки, не говоря уже о более сложных и инновационных вещах". Конечно Путин руководит страной всего 21 год. И за этот период кое что сделано. Например, автомобиль "Аргус", если я правильно его назвал. И с зарплатой он переборщил. Пока народ разбирался в этом, шли годы его руководства, потом он другие выдвигал проблемы и так прожил 21 год в Кремле. Немного он обложался в Давосе. Наш нищий народ получает в день 5,5 долларов, а в США 7,25 за час. и власть обещала на следующий год 15 долларов час. И он ведь не смутился и продолжает себя очень даже хорошо чувствовать. А как мы себя чувствуем?

Раньше отвечая на вопрос журналиста, президент говорил, что он не меняет министров потому что новый будет входить в курс дела до двух лет. И вот сменили министра М.Топилина и поставили на Пенсионный фонд. Прежнего даже не удосужились проверить уж больно он хорошо стал жить. Не успел Топилин обосноваться на новой должности тоже богатой, как его снова сняли. Он что никуда не годится? Но ведь президент своих не бросает и Топилина назначают советником РЖД. А что раньше не было такой должности? Наверное в зарплате он ничего не теряет. Куда бы не назначили бывших министров за ними тянется их министерский оклад.

В руководстве страны за последнюю неделю есть и сенсационный материал. Например, депутат от ЛДПР С.Иванов выступая в думе обращался не к коллегам, а к народу. Но ведь работа думы не транслируется на народ. Зачем подпольное обращение к народу? Может Жириновский подсказал внести интригу в депутатский корпус? Он много говорил о том, что не надо принимать закон о пожизненной неприкосновенности отставного президента. Подверг резкой критике фракцию Единой России. "Они депутаты от "ЕР" пытаются запугать вас. Они всё решили за вас, что вы должны писать, о чём говорить, за кого голосовать. Вы не должны чувствовать себя гражданами, так хотят они". Заканчивая выступление депутат Госдумы от партии ЛДПР С.Иванов призвал бороться за свои права. Подобное выступление огласил О.Нилов. Смотрите, читатель, и это от партии ЛДПР.

Своё отношение к этому закону объяснил Зюганов 7 - го ноября при возложении цветов на Красной площади. Высказался против, при этом напомнил, что теперь у президента власти больше, чем у фараона и генсека вместе взятых. "Спрятаться за закон, как Ельцин, не удастся".

А вот во время встречи лидеров фракций с президентом Зюганов сказал примерно следующее: "При всех наших противоречиях этот состав думы работал достаточно конструктивно, несмотря на трудности, я считаю, что парламент отработал достойно и помог правительству и вам вытащить страну в самое сложное время. КПРФ будет поддерживать стратегические инициативы президента". И чтобы совсем не упасть до нулевого авторитета заранее отказался от митингов в честь создания Красной Армии 23 февраля. Вот так действует и живёт наш лидер КПРФ. Когда же это двуличное создание уберут коммунисты? Неужели все поддерживают его? Думаю что нет, но их держит президент зарплатой и льготами. Пенсии ведь тоже назначаются по другому закону чем рабочему, низовому бюджетнику. А мы ждём не дождёмся выборов, чтобы проголосовать за кандидатов действующей власти, а потом кто доживёт и за президента действующего. Тем более агитация уже началась, но не у простых людей. Они могут получить штраф если начнут агитировать за другую партию. Об этом говорил на заседании думы О.Нилов. А вот Тверской завод пишет на изготовленных вагонах "за Путина".

И снова я о пройденном. Сколько же в стране идиотов народилось при этой власти. Однако они очень даже хорошо научились нажимать кнопки на клавиатуре. Кто - то анонимно задаёт вопрос, почему президент не имеет звания генерала? На это бред, а может это опубликовано сознательно отвечает Д.Песков. "Президент многократно заслужил звание генерала, но ему это не нужно". И катастрофа Курска тоже тянет на генерала и трагедии в Сирии, когда истребители бомбят без прикрытия и пилоты гибнут из - за дурости командиров, гибель 75 человек на С- Шушенской ГЭС из - за воровства руководства, подписав ремонт, но не сделав. Можно присвоить даже звание генерал - лейтенанта или полковника. А рост нищеты в богатейшей стране тоже тянет на генерала? Полный развал экономики и рост безработицы с оплатой до 5 тысяч рублей. Это тянет не на генерала, а на геноцид собственного народа.