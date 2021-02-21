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Московский листок

"Забастовка" православной церкви в Абхазии

Опубликовано 21.02.2021 в разделе комментариев 3

церковь рпц кирилл любовь
"Забастовка" православной церкви в Абхазии

Богослужения в храмах по всей Абхазии сейчас временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви.

Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа, - сообщает РИА "Новости". 

"Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил..." - сообщил для СМИ иерей Виссарион.

***

Батюшка, может, не в курсе, но такие вопросы порой решаются церковью столетиями, так что абхаским попам при подобном развитии ситуации придется буквально переквалифицироваться в управдомы - церкви есть, за ними надо присматривать, но служить нельзя.

Дело в том, что отношения Русской и Грузинской церквей являются вполне мирными и доброжелательными. В 1943-м году РПЦ предоставила Грузинской церкви автокефалию вполне спокойно, просто узаконив положение, де-факто сложившееся после 1917 года, когда Грузия получила независимость от Временного правительства, а следом о самостоятельности заявила и церковь. Однако патриарх Тихон грузинского отделения не признал, а следом в 1921-м году Грузия по итогам Гражданской войны снова оказалась в составе СССР. Но, как видим, в эпоху "кровавого" Сталина церковь в Грузинской ССР получила автокефалию, естественно, совершенно мирно.

И до сих пор РПЦ чрезвычайно дорожит этими близкими отношениями с Грузинской церковью, не имея с ней никаких вероисповедальных расхождений, что на фоне достаточно напряженных межгосударственных отношений выглядит обнадеживающе.

А вот отношения Грузинской церкви с ее абхазскими приходами совсем не такое мирное. 

Грузия не признает самостоятельности Абхазии, считая ее "оккупированной территорией", соответственно, и Грузинская церковь не может даже рассматривать вопрос об автокефалии Абхазской церкви. И предоставить ей автономию тоже не может.

А у РПЦ нет никакого формального права что-либо предпринимать на чужой канонической территории. Да и желания особого тоже нет, поскольку она дорожит добрыми отношениями с Грузинской церковью, а та, в свою очередь, следует строго в фарватере государственного политического курса.

Так что вопрос не имеет быстрого и очевидного решения, спор лет на двести - это, надо полагать, все же понимают и абхазские священники, но у них состояние правовой неопределенности вызывает колоссальное раздражение. 

В общем, церкви стоят открытые, но служб не проводится, да и требы, судя по всему, исполняются со скрипом - ни окрестить, ни похоронить, ни обвенчаться. И кому такая церковь?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ты на кого!? написал 21.02.2021 13:31

Статья 239 укрф
2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.
Абхазы лягут под Путина и РПЦ признает. Олигархи скупят недвижимость в Абхазии.
Энтого Виссариона обработали конторские. Гульфик наиерли хреном.
Рпц это голимая деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.
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Re: Навальный отдаст Абхазиб Грузии
хахахахахахахахаха написал 21.02.2021 13:06
Что, совсем обнищал, за любую фигную денежку берешь?
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(без названия)
Сын Навального написал 21.02.2021 12:55
Навальный отдаст Абхазиб Грузии и дело с концом!
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