Про исключения депутатов от КПРФ из партии

Дмитрий Локтев вслед за мной исключён из КПРФ. Это событие стало катализатором того, чтобы я вам рассказала о том, о чём надо знать, чтобы потом «не кусать локти», что опять вас обманули.

Есть категория людей, которая в зависимости от выгоды говорит и делает сегодня одно, завтра другое. Их раскручивают, чтобы в нужный момент вытащить и использовать. И бывает полезно вспомнить, что же делалось этими людьми вчера.

Привожу Постановление МГК КПРФ в связи с моим исключением из КПРФ от декабря 2019 года, подписанное первым секретарём МГК КПРФ Валерием Рашкиным, где он, ни много, ни мало, клеймит «провокационные действия» Шуваловой, то бишь, мои.

1-ая стр., 4-й абзац

Я якобы являюсь «идейным вдохновителем раскола во фракции и действий, противоречащих решениям вышестоящих партийных органов», то есть требованию голосовать за бюджет Москвы. Но как можно голосовать за бюджет Москвы, если он, считаю, перекачивает, налоги москвичей в карманы строительных и транспортных олигархов, финансирует бесконечные дублёры, стройки и вырубки деревьев? Что стоят протестные разглагольствования, если партбоссы принуждают голосовать за финансирование всех этих безобразий?

Рашкин забыл, что принуждение депутата к определённому голосованию незаконно. На это указывает Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2002 года №9-П. Да и согласно статье 23 ФЗ «О политических партиях» при исполнении своих должностных обязанностей члены политической партии не связаны решениями политической партии.

1-ая стр., 3-й абзац

Мной якобы не выполняются взятые при подписании меморандума обязательства по оформлению направляемых партией кандидатур помощников и по уплате партийного максимума.

Этот пункт приобрёл особое значение после осуждения по уголовной статье и лишения депутатского мандата Олега Шереметьева.

Направляемые мне кандидатуры помощников сразу заявляли, что в Мосгордуме работать не будут, с обращениями граждан работать не умеют. Я достаточно юридически грамотный человек, чтобы понять, что это – провокация.

Про уплату партийного максимума вообще непонятно. Рашкин что, не знает, что мне в Мосгордуме зарплату не платят? Уплата так называемого партмаксимума может касаться только получающих нехилые зарплаты Николая Зубрилина и Леонида Зюганова. Да и к тому же сам партмаксимум невозможно платить. Это – максимум. Партмаксимум по-ленински - это предел, равный средней зарплате, выше которой член коммунистической партии получать не должен. Всё что выше – в фонд партии. То есть, сам Рашкин должен был бы, учитывая партмаксимум, переводить в фонд КПРФ сотни тысяч рублей.

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Не поверите, но большая часть Постановления МГК КПРФ посвящена тому, что Рашкин клеймит меня позором всего лишь за то, что ко мне на «круглый стол» пришёл гражданин Российской Федерации Алексей Навальный. На этом основании по указанию Рашкина Зубрилин как руководитель фракции, ничего мне не сказав, в 20.00 накануне дня проведения "круглого стола" отнёс в Аппарат Мосгордумы заявление с запретом проведения мероприятия.

Рашкин в Постановлении МГК КПРФ называет Алексея Навального и его соратников «одиозными фигурами».

Попытки организовать круглый стол с Навальным с моей стороны Рашкин считает «спланированной политической провокацией». Да, да! Это говорит Рашкин. Документ читайте ниже.

Подчёркиваю, все решения руководства КПРФ, что находились в правовом русле, я старалась выполнять, отношения с райкомами моего округа у меня до сих пор прекрасные. Материальную помощь ни я, ни Локтев от партии не берём. И оказались самыми плохими.