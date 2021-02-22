Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жириновский предложил брать в чиновники на вес, как скотину

Опубликовано 22.02.2021 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
Жириновский предложил брать в чиновники на вес, как скотину

Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» выступил с предложением ввести ограничения по весу для чиновников и в целом всех жителей России. Он объяснил инициативу тем, что люди с избыточным весом «дорого обходятся государству», поскольку тратится много денег на их лечение и диету. При этом люди с нормальным весом от государства «недополучают». 

«Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — сказал политик. Для чиновников Жириновский предложил установить предел по весу в 100 килограммов.

***

Ну, если для чиновника основным рабочим органом является жопа, то, наверно, можно бы и ограничить. 

Но еще изредка встречаются ситуации, когда важным органом остается мозг, и тогда какая разница, сколько килограммов в остальном? 

Хотя забавно - кандидаты в чиновники начнут гонять вес, как борцы или штангисты. А у кого совсем дела швах с весом, станут делать операции - сальник удалять или липосакцию какую.

А думать не надо, чиновнику думать вредно и даже опасно. Неровен час, задумаются над предложением Жириновского, напрягут полушария, да и примут за правило - и что тогда?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Трагические события на власть не действуют
Трагические события на власть не действуют
21.02.2021
Сергей Левченко о запретах публичных мероприятий 23 февраля
Сергей Левченко о запретах публичных мероприятий 2...
21.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жириновский предложил брать в чиновники на вес, как скотину (0)
Сергей Левченко о запретах публичных мероприятий 23 февраля (0)
Про исключения депутатов от КПРФ из партии (10)
"Забастовка" православной церкви в Абхазии (10)
Трагические события на власть не действуют (3)
Драчуны по образу мыслей (14)
В России заблокирован сайт платежной системы Payoneer (1)
Американцы гибнут от холода (7)
Помощь человеку? Наказуемо! (5)
Два последних слова в день многовато даже для Навального (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кадровое
Михаил Делягин Михаил Делягин: Всему народу России нужен левый поворот. Но зачем он власти?
Дарья Митина Дарья Митина: А вот кстати, про москвичей и голосовалки
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему в России не может быть реализована идея кредитной амнистии?
Дарья Митина Дарья Митина: Мехико
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss