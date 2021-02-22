Жириновский предложил брать в чиновники на вес, как скотину

Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» выступил с предложением ввести ограничения по весу для чиновников и в целом всех жителей России. Он объяснил инициативу тем, что люди с избыточным весом «дорого обходятся государству», поскольку тратится много денег на их лечение и диету. При этом люди с нормальным весом от государства «недополучают».

«Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — сказал политик. Для чиновников Жириновский предложил установить предел по весу в 100 килограммов.

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Ну, если для чиновника основным рабочим органом является жопа, то, наверно, можно бы и ограничить.

Но еще изредка встречаются ситуации, когда важным органом остается мозг, и тогда какая разница, сколько килограммов в остальном?

Хотя забавно - кандидаты в чиновники начнут гонять вес, как борцы или штангисты. А у кого совсем дела швах с весом, станут делать операции - сальник удалять или липосакцию какую.

А думать не надо, чиновнику думать вредно и даже опасно. Неровен час, задумаются над предложением Жириновского, напрягут полушария, да и примут за правило - и что тогда?

А.Б.