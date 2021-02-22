Борьба россиян за право быть поротым

Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против режима Лукашенко.

Я, кстати, ещё летом обращал внимание на то, что Запад ничего не делает для реальной поддержки народа Беларуси и свержения диктатора. Подозреваю, что и новые санкции против российской хунты будут такой же насмешкой. Почему?

В мире слишком много проблем. Правящие классы везде ведут наступление на права и свободы людей и всё чаще используют открытую силу. И, когда российская пропаганда смакует кадры жесткого разгона демонстраций на Западе и спрашивает, а почему нашему начальству нельзя вот так же со своими холопами, они не так уж и не правы.

Удивляет только, что значительная часть российского населения искренне поддерживает права начальства подавлять их собственные права и свободы.

Приверженность принципу «справедливости» требует от порядочных российских граждан, чтобы российскую власть не дискриминировали в её правах по своему усмотрению распоряжаться местными людишками. Россияне, поддерживающие власть против «козней» Запада, которых в реальности нет, фактически борются за право быть поротыми начальством. Удивительная вещь для 21 века.

Впрочем, вероятно, люди столь наивны, что на самих себя это не распространяют, а только на «предателей», которые «хотят разрушить» страну. Многие ещё не поняли, как легко стать «предателем», надо только начать чуть более последовательно выражать недовольство размером пенсии, заработной платы, состоянием медицины, воровством и коррупцией.