"Бедные не могут мечтать, творить, добиваться и развиваться"

Депутат Пензенской городской думы от «Единой России» Николай Кузяков высказался о «неправильном мышлении» бедных людей. По его мнению, малоимущие граждане сами виноваты в сложившейся ситуации.

«Вы замечали, как много вредных привычек у бедных людей? Нет спорта, много алкоголя и табака, плохое питание, мало читают книг, постоянные просмотры сериалов и так далее. У них нет и быть не может мыслей о будущем, поэтому они не могут мечтать, творить, добиваться и развиваться», — написал депутат в соцсети Instagram.

По словам единоросса, аналогичную «неправильную» модель поведения перенимают и дети бедняков: родители не учат их «вкладывать средства в свой доход». Вместо этого, возмутился депутат, они «думают о том, как накормить детей, заплатить за квартиру и кредиты, где найти одежду для ребенка и на какие средства купить учебники». Также единоросс привел в пример граждан Швейцарии, где люди «добровольно отказываются от социальной помощи и занимаются самореализацией, а не выживанием».