Медведь за несколько месяцев постигает езду на мотоцикле, а тут 21 год и всё никак

Пётр Сидоров пишет в "Правду" статью "Денег не хватает". Хорошая статья, но вот преамбула: "Российская система здравоохранения в целом справилась с вызовами пандемии". Меня бесит "в целом". Ведь речь идёт о людях. Народ многое не знает, а сколько умерло не дождавшись скорой и своевременной реакции на больного уже в стационаре? Но как можно так в общем писать и говорить о людях? Пётр, у вас никто не умер? Жаль, а то бы вы писали иначе. Бастовали бригады скорой помощи, значительная часть врачей из - за скотского отношения к ним уволилась. Здравоохранение не справилась. Что есть, то есть, но это не значит что в целом справилась. А сколько умерло больных онкологией, так как их отделения были переведены под вирус? Они что не наши, пусть умирают? В целом?

Заместитель председателя Счётной палаты Г.Изотова докладывала Совету Федерации о положению дел в медицине по случаю коронавируса. Медики работающие с больными написали 25 тысяч обращений и в министерство здравоохранения и возможно депутатам. Автор подумал, что им либо делать нечего, либо хотели поблагодарить руководство министерство и даже Голикову. И вот эта дамочка проверяющая докладывает Совету , что из 25 тысяч выявлено нарушений всего 0,2 %. Это о чём говорит? Либо у пишущих медиков с головой плохо, либо проверяющие члены партии власти, а может в дружбе с Т.Голиковой. Да ни один человек не поверит, что из 25 обращений, тем более когда врачи и весь медицинский персонал работал в аварийном режиме, оправдались только 50 обращений. Члены Совета Федерации конечно вопросов не задавали? А зачем? У них есть свои медицинские учреждения возможно финансируемые как в СССР, без воровской ОМС. Далее проверяющая докладывает, что ситуация нормализовалась, будем работать дальше. Она даже не остановилась на зарплате медиков. 35 - 40 и даже 50 тысяч рублей - это зарплата нищего. Разве в вашу функцию не входило проверить общую зарплату медиков, в том числе главного врача. По меркам США средний медик в России должен получать 161 тысячу рублей. Если считать, что в Америке за час платят 7,2 доллара. Наверное такую сумму получает сам проверяющий а может и больше. Читатель, представьте приходит проверяющий его зарплата в несколько раз выше зарплаты тех кого он проверяет, как он себя должен чувствовать? У нас в бандитской России нормально и даже с превосходством. Иметь дело с нищими для многих чиновников даже унизительно.

Далее проверяющая докладывает о том, что во многих медицинских учреждениях была снижена зарплата ещё до коронавируса. Но не говорит почему. Оптимизация Т.Голиковой. Сократили рабочий день только на бумаге, а врач не может бросить пациентов и работает и 8 часов, и более. А это является нарушением трудового законодательства, но проверяющим не до этого. Она в шесть часов или даже в пять заканчивает проверку и до свидания.

И всё - таки выявлено недоплата в 330,6 миллионов рублей. Выходит, что 330 миллионов приходится на 50 подтвердившихся обращений. Выявлены нарушения и по рецептам на бесплатные лекарства и на то, что нет необходимых лекарств. Можно не проверять, надо менять политику правительства и не только по медицине. Капитализм приняли, а как управлять никто из нынешних больших чиновников не знает. Распродали всё что можно было и даже то, что нельзя. Думали рынок наведёт порядок, а он без жёсткого контроля превратился в спекулятивный и пошло. и поехало. А сейчас его нельзя привести в порядок, даже под дулом пистолета. Нужно менять систему управления страной. Разогнать дармоедов, которые в наглую принимают законы против населения. Ликвидировать тысячи замов. Например, наш доблестный премьер завёл себе десять замов перещеголял даже Д.Медведева. А чем он сам занимается? Он их по именам помнит и кто за что отвечает? Никто и ни за что не отвечают. Такова система.

По мнению проверяющей надо сформулировать стандарты медицинской помощи. Но ведь при Голиковой такие стандарты были приняты. На приём больного не более 12 минут. С каким диагностами ложить в стационар или лечить на дому. Много было предложено стандартов, но ни один не нашёл применения.

Вот, например, Правда пишет, что за год в стране умирают только от некачественной воды до 11 тысяч человек. А чиновники на каждом углу кричат, что Россия обладает самым большим количеством пресной воды. Жириновский вчера у Соловьёва намерился продавать питьевую воду. Вы народ не можете обеспечить чистой водой а намерились продавать. Загадили всю страну и при этом нет никакой промышленности. Выходит, что часть воды от которой умирает народ загадили отравляющими веществами? Почему мы не знаем кто они, что власть делает с ними и с нами, чтобы не подохнуть раньше времени, а платить власти налоги кто будет, а то помрут все в то числе и чиновники от голода. И это длится не один десяток лет.

Читатель, как вы думаете, может нынешняя власть управлять страной? Ведь президент 21 год у руля. Медведь за несколько месяцев постигает езду на мотоцикле, а тут 21 год и всё никак. Может президенту надо помочь? Давайте подумаем, хотя думать уже некогда. Шесть месяцев осталось до выборов. За кого же голосовать в этом году? Я всю жизнь голосовал за коммунистов, в последний раз за Грудинина, которого сдал Зюганов. И для себя не могу определить человека за которого можно голосовать. Вот ведь до чего нас довела кремлёвская власть. Они за то, чтобы мы голосовали за партию власти. Если коммунисты не предложат настоящего коммуниста то я буду голосовать за Жириновского. Может ещё выпустят Н.Платошкина? Что же Москва молчит? Думаете, что для вас будут другие условия если проголосуете за ЕР? Украина намерена идти на нас войной. И москвичи первыми попадут под призыв. И за кого вы будете умирать? А на войне умирают. Вас будут призывать в первую очередь потому что вы более образованнее чем мы сельчане. В первую очередь нужны те кто владеет в совершенстве интернетом, цифрой. А снаряд, бомба жертв не выбирает. Смысл понятен?

Во фракции КПРФ в думе Зюганов вспомнил басню Крылова "Лебедь, рак да щука". А почему бы не применить её в своей фракции? И придумал как. За поддержку Навального Зюганов грозится выгнать из партии В.Рашкина. Рашкин поддерживает не принципы Навального, а то, что люди вышли на митинг по причине безработицы, нищеты и рабского положения народа, а Зюганов против митингов за сохранение власти Путина. И выражение Зюганова "выгнать" привело уже к потере процентов 5 лично его авторитета. Для лидера такое выражение по отношению к члену ЦК это дворовый патриотизм. Сказал бы я о нём что думаю, но боюсь. Это был лебедь. Рак это В.Кашин, который проводил штаб протестных действий и намеревался собрать народ на митинг 23 февраля. Конечно никакого митинга бы не было, но он хоть сделал об этом заявление. И наконец щука сам Зюганов. Он отменил митинг в честь 23 февраля. А что раньше нельзя было договорится? Он знал что никто не придёт, народ его уже не то что не уважает, нищие просто ненавидят, а это бывшие его избиратели.