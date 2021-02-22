Тырить мелочь у стариков, конечно, проще, чем бороться с эпидемией

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия идет на спад: "И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования", — написал он в своем блоге.

В России за год выявили более четырех миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли почти 82 тысячи. Больше всего зараженных и погибших в Москве — свыше 962 тысяч и 14,5 тысячи соответственно.

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Хорошо, что пандемия в одном отдельно взятом городе идет на спад.

Но почему тогда сразу после слов Собянина пенсионерам старше 65-ти отменили льготное посещение выставок и музеев? И льготный проезд в метро как отменили, так и не возвращают, кстати, без компенсации.

Логика в этом есть, конечно, заботиться надо о молодых, о подрастающих, а старичье - оно ж молодеть не станет, все вложения в стариков в буквальном смысле - это закапывание денег в землю. От них что требуется? Чтоб побыстрей и по возможности необременительно освободили пространство...

Однако ж не успел Собянин порадовать нас чудесным избавлением от морового поветрия, как двое суток после его слов в Москве наблюдался рост заболеваемости и смертности. Уже 967 тысяч зараженных и 14 741 умерший. А по России в целом и того хуже - 4 165 тысяч инфицированных при 83 294 погибших. Согласитесь, даже для нашей великой страны полторы тысячи умерших за двое суток как-то многовато...

Впрочем, как и год назад (что еще можно было объяснить неожиданностью и растерянностью) действия властей носят хаотический и непоследовательный характер. Что понятно - хочется порадовать граждан хоть чем-то, а радоваться особо нечему. Ну и сделать это "хоть что-то" не получается - не умеют. Отчитываться-то научились, а вот делать что-то - нет. Потому и противоречат отчеты один другому.

Почему, к примеру, в России сделано на сейчас 3 900 000 прививок, а в какой-то, мать ее, Турции - 6 533 610? В полтора раза больше, хотя мы первые в мире создали вакцину, а сейчас зарегистрировали целых три? А в Великобритании, которая такая прям нехорошая, сделано уже 13 миллионов прививок! В Индии - 11 миллионов! И самое страшное - "империи зла" Соединенных штатах, мать их, Америки - 61 миллион прививок! Шестьдесят один миллион!

И, кстати, у нас и тестов сделано всего 100 миллионов, хотя население страны в полтора раза больше. То есть мы не знаем и знать не можем до сих пор, сколько всего инфицировано. А в США - 350 миллионов тестов, то есть больше, чем всего населения. И чья статистика точней?

Но о прививках. Когда в США говорят о снижении заболеваемости, я им верю - тестами охвачено все население, прививки сделаны уже каждому пятому - статистически достоверный результат должен быть.

А как верить нашим? Если привито всего 2,5% населения? О каком статистически значимом результате можно говорить?

И ведь говорилось еще минувшим летом - будут проблемы не с созданием вакцины, а с ее серийным производством, потому что производственная база разрушена, и восстановительных работ не проводится. Да что там - территороия бывшего Московского фармацевтического завода готовится под застройку по реновации, и если после уничтожения инфекционных больниц и отделений стали хотя бы строить "ковидные сараи" в Новой Москве, то про фармпроизводство никто даже не вспоминает. Умерла так умерла...

Вот так вот и руководят, вот так "стратегически планируют"... Но мелочь по карманам у стариков тырят регулярно, на хорошей организационной основе. Тут не откажешь - профессионалы.