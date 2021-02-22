Анатолий Баранов: И всем уж точно плевать, что там будет завтра, да хоть совсем все развалится

Дал комментарий "Свободной прессе", как теперь стало принято, с редакционными изъятиями. Даю полный вариант, изъятия выделяю.

21 февраля в Норильске, по делу о гибели трех рабочих при обрушении дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, задержали четырех человек. Об этом сообщило управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО „Медвежий Ручей“, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста „Норильскникельремонт“, ответственный за допуск сотрудников к работам», — говорится в сообщении.

Напомним, обрушение двух пешеходных галерей, узла перегруза, конвейерной галереи N11 и конструкций на складе руды, в том числе, опорных балок и 15-метрового пролета произошло 20 февраля. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена.

— В прошлом году в Норильске и на Таймыре был введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норильский никель»), ущерб составил 146 млрд рублей, директора ТЭЦ-3, главного инженера и его зама обвинили в том, что они допустили к эксплуатации аварийный топливный резервуар, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Да, вина исполнителя в подобных случаях всегда есть - ты работаешь на изношенном, аварийном оборудовании, и раз соглашаешься на этот профессиональный риск, значит, тоже виноват... Но главная ответственность, конечно, на собственнике — это он не обеспечил своевременную модернизацию оборудования, он недоглядел. Но тут собственник так высоко, что с высоты его $ 30 миллиардов проблемы какого-то рухнувшего завода не очень видны…

— Можно ли говорить, что советская еще инфраструктура в России полностью пришла в негодность?

— Инфраструктура не приходит в негодность одномоментно, сроки эксплуатации вещь сугубо оценочная. Да, есть срок службы — допустим, 40 лет. Но это не значит, что на 41-м году объект обязательно рухнет — может и постоять, и довольно долго. Вон есть на Черноморском флоте корабль, который принимал еще государь император Николай Второй, и ничего, ходит. Но это не значит, что все остальные корабли можно эксплуатировать по сто лет. Вопрос вероятности и удачи. Но имеет ли право ответственный руководитель полагаться целиком на удачу?

— Почему Потанин не может обеспечить безопасность собственных предприятий? Денег жалко?

— У Потанина, как и других российских олигархов, получивших гигантскую собственность в подарок, не возникло ощущения, что это именно его собственность, они ж понимают, что не хозяева… Только у нас бывает, что капиталист крадет у самого себя — выводит из производства деньги и тратит на личное потребление. Им это все дано «в кормление», они вынуждены делиться с кем надо, они в любой момент все это могут потерять росчерком пера — как Ходорковский или Гусинский, и ряд других российских олигархов.

Что, Потанин исключение? Или он, на самом деле очень умный человек, чего-то там не понимает? За обвалившуюся крышу много не присудят, а вот если он скажет, мол, нет денег сейчас на очередной дворец или яхту-авианосец, что нужно там технику безопасности где-то за Полярным кругом подтянуть — этого не простят.

— Какими, по-вашему, могут быть политические последствия этой аварии и возможных техногенных катастроф в России?

— Сейчас никакими. Я бы для примера на Донбасс глянул — вот где инфраструктура рушится на глазах, а люди работают, причем за гроши, гибнут, но работают. И видят прекрасно, кто их обворовывает - порой те же, кто делал это при Януковиче, и при Порошенко тоже. И наши тут же пристраиваются. И всем уж точно плевать, что там будет завтра, да хоть совсем все развалится, так с паршивой овцы хоть шерсти клок.

В этом плане Норильск выглядит далеко на самым безнадежным местом, там еще ведь инвестируют, там не все подчистую выгребают. Но вот когда реально посыплется все, когда мы о таких катастрофах будем читать чуть ли не ежедневно, последствия будут.

И Лисин еще что-то делает, и Усманов не только фильмы с Кончаловским снимает. А вот что творится с менее заметным бизнесом, о котором федеральные телеканалы сюжетов не снимут - там мама дорогая...

И инфраструктура, и специалисты достались нам от советского периода, других нет - я имею в виду даже не паспортный возраст, а ментальность. И статья в УК за халатность тоже досталась нам от СССР. Инфраструктура пережила СССР на 30 лет, и еще поскрипит. С людьми хуже - отрицательные качества, такие как раздолбайство и надежда на авось достались нам в полном объеме, а вот высокая квалификация и ответственное, даже часто самоотверженное отношение к работе - не достались. Да и кто учит сегодня специалиста? Тот, кому бы самому еще подучиться не грех. Помню, когда в "Правде" мне предложили возглавить отдел, я отказывался - давайте, говорю, я еще года два-три в спецкорах побегаю, опыта наберусь... А потом оказалось, что это у меня опыт есть, я все-таки успел "на земле" поработать. Теперь глянем, кто преподает журналистику - люди, чаще всего не сумевшие реализовать себя в реальной работе. А в технических вузах, думаете, иначе? Современный специалист часто вообще очень плохо представляет себе свою профессию, и часто главной его мечтой является удачно ее покинуть "с повышением". Советский квалифицированный специалист как наказание воспринимал перевод на "бумажную работу" в министерство, а сейчас это предел мечтаний.