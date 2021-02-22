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Московский листок

"Справедливая Россия" растворилась в патриотизьме

Опубликовано 22.02.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы царь кремль
"Справедливая Россия" растворилась в патриотизьме

Новое объединение партий «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина по итогам прошедшего 22 февраля съезда получит новое название: «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В качестве короткого названия партии будут использовать такое: «Справедливая Россия — За правду».

***

"Короткое" название получилось не совсем коротким, и думаю, что если что и приживется, то Соцпартия. Если это будет отражать ее сущность, то хорошо, но не очень похоже пока.

Миронов сказал, что "12 принципов правды, патриотизма и справедливости - это те принципы, которые будут заложены в будущую предвыборную программу нашей партии и основную программу нашей партии". Как видим, никакого социализма пока нет, а правда - вещь хорошая, но у каждого своя. Да и со справедливостью примерно тоже самое, что с женой Иванова: "Иванов, в групповом сексе участвуешь? - А кто будет? - Ну ты, твоя жена, я... Нет, не участвую. - Странно, а твоей жене нравится... Ну я тебя вычеркиваю тогда".

Усилит ли партию Миронова вливание свежей и не очень свежей крови от Прилепина и Семигина? Не похоже, да и никто не стремится эту партию усилить, сидит себе годами на грани прохождения в Думу, и всем хорошо. Соцпартия, в отличие от компартии, всегда поддерживает Путина в публичной риторике, но в части движения к социализму не делат никаких шагов, как и КПРФ. Это по существу.

А по визуализации - все уже как-то привыкли к старому раскладу, к старому бренду. Сейчас будет что-то новое, кто-то запутается. 

Ну и в "Единой России" и КПРФ уже работают на выборах, хоть те еще и не объявлены, и мироновцы тоже бы работали, да теперь все конфигурация списков пошла в корзину, и как будет выглядеть новая, никто не знает. Так что потеря темпа налицо как минимум. А может и потеря лица, и без того не слишком вырзительного. Увидим.

Если же слегка приподняться над, и задуматься, то что мне Гекуба? Что я Гекубе? Будут Миронов с Прилепиным в Думе, не будут ли... Ничего ведь не изменится, совсем. Какой там социализм, какая правда, какая справедливость? А патриотизьма и без того хватает, тут "Единую Россию" с этим патриотизьмом никто не переплюнет, даже стараться бесполезно.

Все ведь патриоты: патриоты Единой России, патриоты Советской России, патриоты либерально-демократической России и патриоты за правду и справедливость. 

Может, ну их вообще, эти выборы? Пусть Памфилова предлагает, кто ей нравится, а Путин утверждает. Прямо по формуляру - сначала слово "патриоты", потом двоеточие и вписать нужное название. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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памфилова предлагает, она моложе
макробий-454 написал 22.02.2021 15:20
Ждем второго пришествия гонки на лафетах. Тогда увидим ростки, чего - не ясно. Кто из них первый? Вот в чем вопрос.
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