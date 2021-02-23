Русские вымирают из-за феминизма и православия

Рождаемость в русских регионах РФ как была в 2 раза ниже смертности, так и осталась.

Следовательно, нацпроект "Демография" и материнский капитал ошибочны.

Президент РФ Путин назвал демографию высшим национальным приоритетом и потребовал зачистить все, что мешает прорыву.

Я знаю как повысить рождаемость в 4 раза всего за 1 год и как снизить смертность в 5-10 раз за 10-20 лет. И знаю, что именно надо зачистить для этого результата.

И вкратце мое решение выглядит так:

1. Демографический кризис существует ТОЛЬКО в христианско-феминистических странах и только у христианско-феминистических народов. А у мусульман, буддистов и пр. в патриархальных странах его НЕТ. И дело совсем не в деньгах - ведь даже в беднейшем, но исламско-патриархальном Нигере рождаемость в 6 раз выше, чем в богатейшей, но христианско-феминистической Германии.

Поэтому для выживания России придется отказаться от государственных идеологий феминизма и православия. В моих книгах доказано, что именно феминизм и христианство - причины вымирания русских и других народов Европы.

2. Поскольку в патриархальных странах рождаемость в 4-5 раз выше, чем в феминистических, то поднять рождаемость в 4 раза за 1 год - до уровня мусульман можно очень просто. Для этого надо заменить феминизм на патриархат. Наложить вето на Декларацию прав ребенка ООН 1959 года, пункт 6 которой вынуждает суды при разводе отдавать детей матерям, а не отцам, и грабить отцов алиментами. Это УБИЛО МОТИВАЦИЮ ЖЕНИТЬСЯ у МУЖЧИН. Также надо прекратить заставлять женщин работать - надо принять такие законы, чтобы пенсия женщины зависела не от ее трудового стажа, а от числа рожденных ею детей.

3. Другая важная причина низкой рождаемости и высокой смертности народов Европы - христианство. Христианство одобряет алкоголь (кагор на причастии в РПЦ дают даже младенцам). Поэтому проблема пьянства есть ТОЛЬКО в христианских странах. А алкоголь - яд, наркотик и канцероген, который повышает смертность и снижает рождаемость.

Также православие осуждает секс, одобряет монашество, а у монахов рождаемость равна нулю, и православие одобряет вегетарианские посты, которые ухудшают здоровье русского народа отказом от белка - незаменимых аминокислот. Поэтому для снижения смертности и роста рождаемости надо прекратить клерикальную пропаганду, отменить все законы, защищающие православие и начать пропагандировать научный атеизм - идеологию, на которой основан колоссальный успех светской Российской империи и атеистического СССР, в которых демографического кризиса не было.

РЕШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ и опубликовано в моих книгах на Литрес

https://www.litres.ru/ustin-chaschihin/