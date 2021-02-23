23 февраля - это не про абстрактного защитника отечества

БОЛЬНИЦА И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Продолжается издевательство над жильцами общежития «Москабеля» (Москва, ул. Международная, 15).

В настоящее время (20 февраля 2021 года) один из жильцов дома, Шарипов Рахим, был госпитализирован в тяжелейшем состоянии (сразу же после поступления — операция на сердце). Причина - издевательства со стороны «собственника» здания и правоохранителей. А по выходу из больницы его ждёт уголовное дело по статье 139 —Нарушение неприкосновенности жилища. Его — человека, отработавшего за свое жильё на Москабеле 10 лет, а не людей, стремящихся лишить его семью крыши над головой, обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища.

Дочь и жена Шарипова находятся дома. Дочь в результате нервотрёпки тоже заболела. Остальные жильцы несут вахту, защищая их от выселения. Кстати, угроза выселения висит и над ними. Отметим, что если Шарипов поедет домой на метро, он увидит красивые плакаты о роли героического предприятия «Москабель» в обороне родины.

НЕМНОЖКО ИСТОРИИ ЗАЩИТЫ ЖИЛЬЯ ОТ ЖУЛЬЯ

Почему это произошло? Разберёмся с самого начала. Когда государство было народным и тоталитарным (то есть, тотально заботилось о благе всего трудового народа) действовали разные программы обеспечения граждан жильём. В том числе, и следующая - человек отрабатывал на нужном стране предприятии (это время проживая в общежитии), а потом получал квартиру.

Потом государство перестало быть тоталитарным, а стало свободным, свободным для махинаций всяких мегажуликов и гиперворов (извиняюсь, политкорректно их положено называть предприниматели и чиновники). Где-то годам так к 2002-2005-м, когда все заводы, газеты, месторождения и прочее самое вкусное было этими упырями поделено, до них дошло, что у разворованных ими заводов были общаги. Но в этих общагах какие-то люди живут.

А давайте их выкинем нафиг и будем счастливо владеть зданиями - решили хозяева жизни. То, что подобное нарушает ст. 18 Закона "О приватизации Жилищного фонда в Российской Федерации", указ Президента Российской федерации от 10 января 1993 г. N 8 (по этим законам дома должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а их обитатели должны получать право на заключение договоров соцнайма и приватизацию) - так кому какое дело. Либерализм – это, в первую очередь, свобода. А, значит, настоящие либералы (то есть, люди финансово состоятельные) – свободны от любых, сдерживающих их законов.

В итоге свободно-либеральной экономической политики часть людей вылетела на улицу. Кстати, по данным «Комитета за гражданские права», в результате разнообразного жилищного мошенничества (в том числе, и направленного против жильцов бывших общаг) остались без крыши над головой, как минимум, 300 тысяч человек.

Впрочем, ограбить до конца удалось не всех. Часть людей смогла организоваться, вступить в борьбу. Применялись самые разные методы: митинги, коллективные визиты в органы власти (без адекватного ответа не уходили), перекрытия дорог. В итоге, возникла ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса» (подтверждающая права граждан на жильё). Значительная часть общежитий была переведена в муниципальный жилой фонд. С их обитателями заключили договора социального найма. Части людей от выселения отбиться удалось, но не удалось добиться перехода домов в муниципальный жилой фонд. В этих домах на первое время стало тише, затем хозяева жизни возобновили наступление.

Именно это и произошло с общежитием «Москабеля». Оно зависло между городом и жуликами, захватившими завод. В итоге жители не могут добиться заключения договоров соцнайма и приватизации жилья. Они вылетели из большинства городских программ по улучшению жилищных условий. Они лишились кухонь. Все кухни жулики заняли под свои коммерческие нужды. В итоге люди вынуждены готовить в комнатах или коридоре, причём, стоит у кого-нибудь подгореть молоку, в здании срабатывает пожарная тревога. Ранее господа-жулики пытались вводить пропускной режим и не пускать к людям даже их ближайших родственников, но с этим жильцам удалось справиться.

Отметим, что часть людей (тех, у кого была хоть какая-то возможность съехать) жуликам выжить удалось. Жилплощадь, принадлежавшая этим людям, стала «законной» добычей жуликов. Сейчас эта жилплощадь сдаётся. Как удалось выяснить жильцам общежития, и жулики, владельцы «Москабеля», и жулики из департамента городского имущества (несмотря на то, что город официально не имеет отношения к дому) примерно на равных участвуют в данном бизнесе.

Впрочем, в настоящее время жильцы обнаружили, что им снова грозит ещё одна попытка выселения. А именно, хотя дом до сих пор официально ничей, все комнаты в данном доме, в которых люди проживают, уже оформлены как собственность самых разных коммерческих структур. По нынешним временам это может означать только одно — хозяева скоро явятся и скажут людям – валите ли вы с нашей собственности!

НЕ СМЕТЬ ПОКУШАТЬСЯ НА ХОЗЯЙСКУЮ ПРИБЫЛЬ!

Впрочем, у некоторых людей внаглую отобрали жилплощадь уже сейчас. Так Шарипов Рахим изначально вместе с женой и дочкой жил в двухкомнатной квартире № 42 (имел ордер на вселение).

Под предлогом необходимости ремонта семью переселили в одну комнату (9 квадратных метров). Ремонт кончился. Отремонтированную площадь жулики начали использовать для сдачи в коммерческих целях. Семью Шариповых так и оставили на 9 квадратах. Отметим, что изначально адрес проживания Шарипова был полностью указан в его паспорте, однако после смены паспорта номера квартиры в нём не оказалось, только номер дома оставили.

В итоге жильцы обнаружили пустующую, после выезда арендатора квартиру (по размерам эквивалентную украденной у Шарипова). Жильцы подавали запрос в ЕГРП, и собственник квартиры не отыскался. Жильцы организовали сход и вселили Шарипова в квартиру. Естественно, господам с «Москабеля» это крайне не понравилось.

12 февраля 2021 года они пришли и сломали дверь монтировкой. Но были вынуждены убраться, после того как сбежались жильцы. К сожалению, довести Шарипова (60 лет) до проблем с сердцем и вызова врача (скорая в этот же день, участковый врач на следующий) им удалось.

15 февраля пришёл участковый полицейский. Согласился с жильцами, что действия господ с «Москабеля» некорректны.

17-го участковый приехал снова. Увёз Шарипова к себе, якобы «необходимо в участке удостоверить личность». Отметим, что участковый был предупрежден жильцами о наличии у Шарипова острых проблем с сердцем. В итоге Шарипов был увезен в следственный комитет, где и провёл более 7 часов. Господа-правоохранители объявили ему о возбуждении на него дела по статье 139 УК. По чисто субъективному мнению автора материала, впрочем, не только автора статьи, под данную статью попадают бизнесмены - захватчики общежитий, а не Шарипов, незаконно лишенный жилья. Дополнительно отметим, что вот пустующее по факту и по бумагам помещение ничьим жильём не было.

И НЕМНОЖКО ПРО 23 ФЕВРАЛЯ

23 февраля. И с экранов в нас будут тыкать георгиевскими ленточками, двуглавыми пернатиками и прочими атрибутами «защиты отечества».

Извините, но 23 февраля - это не про абстрактного защитника отечества. 23 февраля — это про то, как все обездоленные Российской империей, доведённые до отчаяния наглостью тогдашних хозяев жизни, объединились в Красную армию (под Красным, а не полосатеньким флагом) и устроили своим мучителям надлежащую народную расправу.

Причём, народная расправа была настолько замечательной, что у нас в стране новых мегажуликов не было 70 лет. А хозяева жизни из других стран, посмотрев на то, что может устроить трудовой народ, если с ним слишком скверно обращаться, сделали для себя надлежащие выводы. В результате уровень жизни трудящихся серьезно повысился не только у нас, но и по всем наиболее развитым странам. Возникли разные варианты общества всеобщего благосостояния, шведского социализма и т. д...

Впрочем, эффект от любого деяния, даже такого масштабного и полезного, как создание Красной армии, не может длиться вечно. По новому завелись и расплодились у нас враги народа. Элиты ведущих капиталистических стран, также начали сворачивать «откупные» социальные программы (собственно, именно это является причиной всё большего количества массовых акций протеста и массовых беспорядков, периодически происходящих в Европе и США). В общем, по чисто субъективному мнению автора материала, необходимость создания Красной армии назревает снова!