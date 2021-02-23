Украинские войска готовятся штурмовать города

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подготовке армии к штурму городов, сообщает РИА Новости. Хомчак заявил, что еще в прошлом году украинские военные начали подготовку своих боевых частей к наступательным операциям в городских условиях. Генерал пояснил, что данные действия необходимы, чтобы армия страны была готова «ко всем вариантам развития ситуации».

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Какие города собирается штурмовать ВСУ, не говорится, но подразумевается.

Это можно назвать совпадением, но ВСУ в последние дни усилила обстрелы донбасских городов на линии соприкосновения - эвфемизм, чтобы не говорить о линии фронта.

Украина планирует вернуть Донбасс силой, а всевозможные переговоры ведет, чтобы выиграть время. Неужели это не ясно? И президент, обещавший на выборах мир, готовит войну.

Тем временем НАТО расширяет сотрудничество с таким перспективным режимом. Турция, старейший член НАТО, заявляет об интеграции своего ВПК с украинским. И на вопрос "Чей Крым?" все чаще отвечает - турецкий...

На таком фоне День защитника Отечества начинает приобретать несколько иной смысл.

А.Б.