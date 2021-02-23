Нужны ли нам уроки "военного патриотизма"?

Прошло 103 года с того дня, как боевое крещение приняла первая в мире Рабоче-Крестьянская Красная армия (РККА). Нынешняя российская власть изменила не только название праздника, но, во многом, и его суть. Вместе с тем, основной темой воспитания подрастающего поколения объявлен патриотизм.

Что сегодня понимается под этим словом? Позорно ли для молодых коммунистов служить в буржуазной армии и участвовать в военно-патриотических мероприятиях? Помогают ли армейские и другие силовые структуры "патриотическим" детско-молодежным организациям? На вопросы, связанные с патриотическим воспитанием детей и подростков, отвечает педагог, активист Объединенной коммунистической партии (ОКП) Александра Печенкина.