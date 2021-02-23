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Московский листок

"Рыцари щита и дубинки" размышляют, на что жить дальше?

Опубликовано 23.02.2021 в разделе комментариев 2

навальный закон зарплата полиция
"Рыцари щита и дубинки" размышляют, на что жить дальше?

Источник: ТГМ «База»

ТГМ «База» сообщает: "Сотрудникам спецполка ГУ МВД по Москве – того, что главный по митингам – дали ещё одну премию, следом за предыдущей.

В общей сложности, за активную работу в стиле минской милиции на московских митингах бойцы получили 80 тысяч рублей.

Но счастье было недолгим – взамен им срезали зарплату.

В стенах спецполка зреет возмущение. Несмотря на премии за митинги, снижение зарплаты испугало абсолютно всех, особенно – молодых и активных, которые сидят по уши в ипотеках.

Были отменены два вида надбавок: за сложность и особые "мишустинские", которые выплачивались из федерального бюджета.

По итогам месяца, средняя зарплата бойцов составила от 30 до 35 тысяч рублей, и, если она такой и останется, жить им станет фактически не на что.

Правда, до рядовых сотрудников никто не доносил – снижение это временное – из-за больших премий – или отныне так будет всегда.

Теперь среди бойцов спецполка ходят страшные разговоры – если ситуация с зарплатой в следующем месяце не изменится, часть сотрудников планирует уволиться".

От редакции: Видимо, в стране действительно "напряженка" с деньгами - экономить на городских карателях в период массовых протестов странно. Как и экономить на политтехнологиях в период выборов, но ведь экономят. Нверно, действительно, напряженка...

А "доблестным" рыцарям щита и дубинки пора уже задуматься, какое будущее их ждет, когда система развалится. Навряд ли им за такую "защиту отечества" кто-то скажет спасибо.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Кыпс написал 23.02.2021 12:26
Было-бы уместно этих ребят
отправить куда-нибудь,
что-б грузом 200
получить назад... .
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(без названия)
стоик7797 написал 23.02.2021 11:35
люстрация им светит - повезут их в Африку, там тепло, ипотека не нужна - будут жить под пальмами??
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