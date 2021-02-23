Недосказанное по коронавирусу

Не хотят быть убийцами?

Прочёл на ФОРУМмск статью Леонида Развозжаева о его болезни. У человека явное крупозное воспаление лёгких, исходя из того, что Леонид молчит о том, что показал ПЦР-тест, этот тест показал отсутствие у него пресловутого COVID-19, кроме того, отсутствовали симптомы этого пугала, к примеру, Леонид не терял вкуса. Зато присутствуют все симптому крупозного воспаления лёгких (https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/379989/krupoznoe-vospalenie-legkih-prichinyi-simptomyi-i-lechenie). Да и лечили Леонида, слава богу, так, как лечат заболевших крупозным воспалением – переворачивали и заставляли лежать на груди, давали кислород. Про антибиотики Леонид молчит, но, правда, упомянул о некой «инфекции, которую нашли в крови». Он пишет «были иные явные признаки ковид, проблемы с животом, например». В связи с чем это «проблемы с животом» стали симптомом «ковида», если они являются основными симптомами крупозного воспаления легких? Но Развозжаев уверенно даёт совет: «не игнорировать ковид» https://forum-msk.org/material/news/17002340.html.

Ну что же – не игнорировать, значит не игнорировать.

Недавно опубликовал статью о коронавирусе «Суровая реальность от правительственных мерзавцев», после чего хотел заняться материалами по истории, а тут снова подвалил материал и по короне, и по Навальному.

По Навальному я отписался, а по коронавирусу вопросы вот в чём.

Во-первых, в то время, когда Собянин поклялся убивать москвичей сколько может и пообещал отменить маски только после мая, а то и после августа, пришло сообщение:

«10 февраля 2021. Власти Чечни отменили требование об обязательном ношении масок в общественных местах, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. … В Удмуртии с 12 февраля также отменят обязательное ношение масок. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей».

Начнём с того, что с 15 февраля начинается 7-8 неделя года – годовой максимум заболеваемости ОРВИ, в том числе и ОРВИ от коронавируса. Вспомните, эти вонючие карантины в прошлом году были объявлены начиная именно с марта. То есть каждый год именно в это время происходит вспышка ОРВИ в России и 7-8 недели года - максимум годовой заболеваемости. А Кадыров с Бречаловым на 7-8 неделе года отменяют ношение масок?? А что случилось в этом году?

Это тайна? Да, это тайна.

А может разгадка этой тайны всё же кроется в сообщении Голиковой, из чисел которого следует, что на коронавирус списано 100 тысяч умерших, а от преступных мероприятий правительства и властей на местах – от домашнего ареста, безумного ношения масок, от сокращения лечения онкологических (примерно 300 тысяч умирающих в год), сердечно-сосудистых (примерно 900 тысяч умирающих в год) и прочих больных, а главное, от перепрофилирования больниц под инфекционные и заражения всех отделений больниц внутрибольничными инфекциями – в 2020 году умерло 223 тысячи граждан России. Вернее, 223 тысячи – целый город – были УБИТЫ правительством России и врачами, поддакивающими правительству из алчности. Повторю: УБИТЫ правительством и врачами!

Может Кадыров и Бречалов боятся реакции своих граждан на то, что они этими «антиковидными» мероприятиями свой народ убивают? В конце концов, ведь не только мне, но и им должны приходить с мест сообщения подобного содержания: «У меня с 31 декабря умерло несколько знакомых. Двое от острого панкреатита, третий от инфаркта, после которого последовало воспаление легких. Реально от ковида в городе может кто и умер, но что-то пока не слыхал».

Тут даже ошалевший на коронавирусе «врач и телеведущий Александр Мясников» констатирует, что причиной смерти двух третей дополнительно умерших в 2020 году стало «неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, а не с коронавирусной инфекцией».

Повторю, почему Кадыров и Бречалов отменили маски – это тайна, но нам никто не мешает предположить и изложенный выше мотив.

Ну и главное. И очень непростое.

Золотой стандарт

Свою статью «Суровая реальность от правительственных мерзавцев» я закончил: «И что смешно и одинаково противно - этот вирус SARS-COV-2 уже и нельзя выделять. Ведь если его выделить, скажем, в феврале 2021 года, то встанет вопрос, а с чем вы боролись весь 2020 год? Против чего вакцину делали?».

И в комментариях к помянутой статье получил пропущенное мною сообщение:

«МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи, утвержден Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных. Это поможет обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем для определения коронавируса, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава РФ».

Буду занудным, но начну с пояснения, поскольку в моё время даже человеку без образования было понятно, что такое «образец», а сегодня, как я понимаю, уже и «учёные» этого не понимают.

Чем в химии является «стандартный образец»? Это то, что применяется при определении химического состава данного вещества. Что такое «определение»? Скажем, рибонуклеиновая состоит из молекул нуклеотидов, так вот, определение состава молекул нуклеотидов, порядка расположения их в РНК и количества этих молекул в РНК– это и есть определение состава РНК. И вот когда у тебя в отдельной пробирке будет только тот микроорганизм, что и нужно, и ты точно будешь знаеть состав молекул нуклеотидов, порядок расположения их в РНК и количества этих молекул в РНК этого микроорганизма, то это у тебя будет стандартный образец этого микроорганизма. Так это понимают в химии.

Поясню из своего опыта на простых примерах, на которые насмотрелся за десяток лет руководства химико-аналитической лабораторией. Стандартный образец - это образец такого же материала, состав которого надлежит определить лаборатории, но только в стандартном образце этот состав известен. То есть, если вам необходимо определить, к примеру, содержание железа в руде, то стандартный образец - это подготовленная проба желательно такой же руды (с того же месторождения), но с точно известным содержанием железа. Если вам надо определить содержание фосфора в чугуне, то стандартный образец – это такой же чугун, желательно с того же завода, но с точно известным содержанием фосфора. И т.д.

Ну, к примеру, у вас лаборант определяет содержание железа в десяти вагонах железной руды, он подготовит десять проб (по пробе от каждого вагона), отвесит от них по полграмма, сложит эти навески в десять колб, и после этого инженер смены даст ему для анализа ещё и навески от двух стандартных образцов этой руды, после чего лаборант начнёт искать содержание железа одновременно и одними и теми же приёмами во всех 12 пробах. Лаборант не должен знать содержания железа в стандартных образцах – это знает только инженер, - и когда лаборант окончит анализ и предъявит результаты инженеру, то тот прежде всего посмотрит на то, с какой точностью лаборант проанализировал стандартные образцы. И если результат его определения железа в пробах стандартного образца совпал с тем содержанием железа, что действительно было в стандартных образцах, то это значит, что и результаты остальных анализов лаборант выполнил точно. Если лаборант ошибся в определении содержания искомого элемента в стандартных образцах, то вся его работа - это брак, и он обязан выполнить всю её заново. Значит он ошибся в методике выполнения этого анализа.

Стандартный образец – это то, на чём проверяют точность самого способа анализа. То есть, как я понимаю, прежде чем определять ПЦР тестом наличие определённых нуклеотидов в соплях больного, надо на этом же приборе и этими же приёмами определить их наличие в стандартном образце SARS-COV-2.

Ещё область применения стандартного образца. Если анализ ведётся инструментальным способом, к примеру, спектральным, то, вместе с поочерёдно сжигаемыми исследуемыми пробами, сжигается и проба из стандартного образца, и тогда по отношению интенсивности спектральных линий нужного элемента в стандартном образце к интенсивности линий в исследуемых пробах, определяют состав исследуемых проб. К примеру, в стандартном образце содержится 1% алюминия, а интенсивность его спектральной линии равна 10. Тогда если в исследуемом материале интенсивность спектральной линии равна 8, то мы делаем вывод, что содержание алюминия в исследуемом материале относится к содержанию алюминия в стандартном образце, как 8:10, и выдаем результат, что содержание алюминия в исследуемом материале равно 0,8%.

Зачем я написал так длинно и нудно? Чтобы было понятно, что в любом случае стандартный образец – ЭТО РЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗВЕСТНОГО СОСТАВА – это не запись в компьютере или на бумаге.

Вот то, что называют «изолятом» вируса - некая условная пробирка с чистой культурой этого вируса, - это, в понимании химика, и есть стандартный образец – вещество известного состава. Если же проверено, что этот вирус вызывает те же симптомы болезни у здоровых, что и у больных, то это «золотой стандарт» вируса, как называют его биологи.

Но, как мы видим из цитаты, у института Гамалеи нет пробирки с чистой культурой вируса SARS-COV-2 и институт не проверил, вызывает ли эта культура в пробирке симптомы болезни COVID-19. И под стандартным образцом вируса, института Гамалеи имеет в виду всего лишь некую запись в некой «базе», судя по всему это запись вымышленного генома пресловутого вируса SARS-COV-2 – выдуманный институтом порядок расположения 30 тысяч нуклеотидов в молекуле РНК этого генома.

Но как иначе институт мог получить эту запись, если сам вирус SARS-COV-2 до сих пор не выделен?! Это вопрос?

Это же всё равно, что заявить, что доблестные сыщики получили точное описание убийцы, хотя ни убийцы, ни его следов никто никогда не видел, и к тому же, неизвестно, а было ли убийство?

Это, что же за онанизм такой вместо научной работы??

Ладно, а зачем доблестные учёные делали все эти махинации?

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к «одному знаменателю», - сообщила руководитель лаборатории биоинформационных технологий Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава».

В тестах ПЦР на коронавирус, в исследуемом растворе определяют (будем считать, что определяют) не наличие самого вируса, а наличие всего 40 пар нуклеотидов из 30 тысяч пар генома вируса. И из этой цитаты следует, что в прошлом году заражение коронавирусом определяли, «кто во что горазд», - кто какие 40 пар взял «с потолка», тот такие 40 пар нуклеотидов и определял у больных. После чего заявлял, что человек болен коронавирусом.

То есть одни умники считали, что вот именно эти 40 пар нуклеотидов обязательно есть в 30 тысячах пар нуклеотидов никем не выделенного вируса SARS-COV-2, а другие считали, что другие 40 пар – ну точно есть, а третьи – что вот эти 40 пар, ну обязательно есть! В Европе, как я неоднократно писал, уже на апрель 2020 года заражение коронавирусом определяли по 78 методикам ПЦР-теста.

А вот теперь, как сообщает Кулябина, большая радость – теперь выберут «один знаменатель» - в России все выберут для ПЦП-теста одни и те же 40 пар нуклеотидов для определения РНК вируса SARS-COV-2. Ура!

Установят нужные 40 пар нуклеотидов для вируса, который до сих пор не выделен, посему реальный состав РНК SARS-COV-2 неизвестен – не известно, есть ли эти выбранные 40 пар нуклеотидов в искомом вирусе? И есть ли в природе хоть какой-то вирус с этим теоретически «разработанным» институтом Гамалея геномом?

«А был ли мальчик?»

Но после всего этого остаётся вопрос – ПОЧЕМУ?? Почему не выделяют вирус SARS-COV-2? Ведь биологи уже лет 70:

- знают, как выделять вирусы;

- пусть и не во всех институтах, но имеют и на чём выделять, – имеют живые человеческие клетки;

- получат славу настоящего биолога.

Почему этот пресловутый вирус SARS-COV-2 биологи не выделяют не только у нас, но и во всём мире?

ВО ВСЁМ МИРЕ, Карл!

Понятно и подтверждено, что мерзавцы Всемирной организации здравоохранения запрещают вирус SARS-COV-2 выделять, но ведь не все в мире тупо подчиняются этим мерзавцам, почему даже диссиденты ВОЗ вирус не выделяют?

И вот тут я вспомнил ранее цитированные сведения, которые, как я понял сейчас, сильно недооценил.

Итак, в статье «Что вызывает болезнь COVID-19?» я пересказывал короткую статью американских врачей Тома Коуэна и его коллеги доктора Салли Моррелл, которые в десятках тысяч статей о научных работах в области биологии на сайте американского аналога министерств здравоохранения – «Центра по контролю и профилактике заболеваний США» (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), наткнулись на опубликованную в июне 2020 года статью группы из 20 вирусологов из разных лабораторий. https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/

Коуэн сообщает, что помимо договорённости, какие нуклеотиды брать для ПЦР-теста, эти исследователи ввели жидкость от больного с наличием предполагаемого вируса SARS-CoV-2 в культуру клеток человека и обезьян. (Клетки человека: аденокарциномы человека - A549; клетки печени человека - HUH 7.0; и клетки эмбриональной почки человека - HEK- 293Т. И клетки обезьян: Vero E6 и Vero CCL81).

А вот теперь то, что по-настоящему шокировало этих исследователей:

«…вирусологи обнаружили, что растворы, содержащие SARS-CoV-2 - даже в больших количествах - НЕ были, я повторяю, НЕ были заразными ни для одной из трех культур тканей человека, которые они тестировали!

Проще говоря, это означает, что эти исследователи доказали, что этот «новый коронавирус» не заразен для людей. Он заразен ТОЛЬКО для клеток почек обезьян, и только тогда, когда вы добавляете в смесь два сильнодействующих препарата (гентамицин и амфотерицин), которые, как известно, токсичны для почек.

Друзья мои, читайте это снова и снова. Эти вирусологи, опубликованные CDC, представили на своих условиях четкое доказательство того, что вирус SARS-CoV-2 безвреден для человека. Это единственно возможный вывод, но, к сожалению, ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ В ИХ ЗАКЛЮЧЕНИИ. Они просто говорят, что могут предоставить запасы вирусов, выращенные только на клетках обезьяны Vero…».

Причём, этих учёных нельзя обвинить в том, что они не умеют работать с вирусами – ведь клетки обезьян они заразили чем-то, на что ПЦР-тест показывал, как на SARS-CoV-2!

Они человеческие клетки не смогли заразить!

Но даже не в этом дело! Это же они ПЫТАЛИСЬ ВЫДЕЛИТЬ вирус SARS-CoV-2, это же они пытались получить его «золотой стандарт»! Но не смогли!

И вот вам ответ на поставленный вопрос, почему не выделяют. У нас и во всём мире вирус SARS-COV-2 не выделяют и «золотой стандарт» не получают не потому, что учёные ленятся, и не потому, что ВОЗ запретил, а потому, что выделить этот вирус ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО!

Это значит, что те РНК-содержащие микроорганизмы или остатки микроорганизмом, 40 пар нуклеотидов которых определяет ПЦР-тест в мокротах простудившегося человека, или вообще не являются вирусом (микроорганизмом) как таковым, или являются вирусом НЕ опасным для человека.

Этот микроорганизм, который считают вирусом SARS-COV-2 в человеческих клетках ни то, что не размножается, но и просто В КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА НЕ ЖИВЁТ!

Поэтому понятен и поступивший «сверху» запрет вскрывать больных, «погибших от коронавируса». Ведь целью такого вскрытия является посев этого вируса из проб, взятых из воспалённых клеток легкого умершего человека. А в этих клетках никаких вирусов нет – высевать нечего!

Думаю, что получить «золотой стандарт» вируса SARS-CoV-2 в мире пытались десятки, если не сотни лабораторий, но у них ничего не получилось. Но эти исследователи молчат о неудаче, чтобы не получить обвинение в деловой некомпетентности – в неспособности выделить вирус. Ну и на вопросы, почему не выделили вирус SARS-CoV-2, либо тупо молчат, как институт им. Пастера в Питере молчит на мой запрос, или отвечают типа – а мы и не пробовали!

И только помянутые исследователи, пытаясь продать на свободном рынке результаты своей работы, об этом своём опыте написали, да и то – в качестве рекламы. Рекламы к продажам чего-то типа SARS-CoV-2.

Да и то - в клетках почек обезьян.

Да и то – в повреждённых клетках.

От редакции: Честно говоря, схоластический спор о том, "выделен" или нет вирус SARS-CoV-2 вызывает уже некоторую нервную усмешку: на основе "невыделенного" вируса производится в мире уже добрый десяток вакцин, привиты уже сотни миллионов жителей земли, в США больше 60 миллионов, в Англии 18 миллионов, в Индии 11, в Китае - 40 миллионов!

Естественно, эффективность вакцинации уже видна там, где процент привитых значителен. В том же Китае меньше 5 тысяч умерших, В Израиле привили почти 7,5 миллионов человек, почти всех. Кривая заражений говорит сама за себя.

Вчера было выявлено 5 тысяч новых зараженных, сегодня пока ни одного. Выздоровевших и выписанных из больниц сегодня 10 тысяч.

Карантинные меры, тем не менее, сохраняются - есть некоторое количество непривитых, есть вероятность завоза "свежего" мутировавшего вируса, но в целом результаты обнадеживающие.

У нас пока привито около 2,5% населения, так что говорить о какой-то статистике бессмысленно.

Тырить мелочь у стариков, конечно, проще, чем бороться с эпидемией

Но в материале Ю.И.Мухина есть очень важная и своевременная мысль - нет ли прямой связи между хорошо известной крупозной пневмонией и пневмонией, которая вызывается коронавирусной инфекцией?

Надо сказать, что старые врачи уже давно проводят параллели, например, моя мама, которой в этом году 85, и стаж работы соответствующий. Разумеется, моя мама не одна такая наблюдательная. У статусных медицинских светил пока об этом ничего не видел. Возможно, не торопятся выступать с преждевременными и неподтвержденными выводами.

Крупозная пневмония диагностируется практически всегда у взрослых, очень редко – у детей; мужчины заболевают чаще, чем женщины. Распространена крупозная пневмония повсеместно, встречается во всех возрастных группах, однако наиболее часто в 18-40 лет. Частота случаев крупозной пневмонии колеблется, по данным различных авторов. В прошлом процент крупозной пневмонии составлял от 3 до 15 по отношению ко всем внутренним заболеваниям. Во всех современных исследованиях пневмонии, развившиеся вне стационаров - т.н. «community acquired», рассматриваются суммарно и, в лучшем случае, подразделяются только с учетом выделенной микрофлоры, что резко ограничивает возможность определения истинной частоты крупозной пневмонии. Среди аутопсий в России она составляет от 3 до 6 %.

Наиболее частой причиной возникновения крупа является вирус парагриппа (1 и 2 типов), и другие вирусные инфекции, причиной крупа может быть и коронавирус, который часто является причиной бронхиолита.

Круп характеризуется грубым лающим кашлем и тошнотой на фоне резкого повышения температуры тела. Более серьёзные случаи сопровождаются затруднённым дыханием, обусловленным обструкцией дыхательных путей. Инфекционный агент первоначально поражает носоглотку, далее распространяясь на гортань и верхние отделы трахеи (фаринголаринготрахеит). Инфекционный процесс сопровождается воспалением и отёком дыхательных путей, в том числе голосовых складок гортани.

Температура тела повышается до 39—40 °C. Одышка наблюдается с первых дней болезни. Для этого вида пневмонии характерны поражения одной доли лёгкого, целого лёгкого или обоих лёгких. Чем больше объём поражения лёгких, тем тяжелее протекает процесс. На 3-4 день болезни появляются характерная ржавая мокрота и кашель. При кашле больной жалуется на сильные «колющие» боли в груди со стороны лёгкого, захваченного пневмонией.

В развитии проходит четыре стадии.

1. стадия прилива характеризуется утяжелением и покраснением легкого и приобретением им тестоватой консистенции.При микроскопии видны полнокровные легочные сосуды, альвеолярный выпот с единичными нейтрофилами и , нередко, многочисленными бактериями.

2. стадия красного опеченения. пораженная доля ярко-красного цвета, плотная безвоздушнаяи на ощупь напоминает ткань печени. При микроскопии просвет альвеол заполнен эритроцитами, нейтрофилами и фибрином.

3. стадия серого опеченения. Поверхность легких серовато-коричневого цвета , сухая. При микроскопии выявляется распад эритроцитов при сохранном гнойно-фибринозном экссудате с большим количеством с большим количеством нейтрофилов и альвеолярных макрофагов. Из-за различий в соотношении компонентов экссудата стадию серого опеченения рекомендуется подразделять на серое опеченение (серую гепатизацию)

- с равным соотношением фибрина и лейкоцитов (СГ),

- с преобладанием лейкоцитов (СГПЛ),

- с преобладанием фибрина (СГПФ),

- с преобладанием фибрина и альвеолярных макрофагов (СГПФМ).

4. стадия разрешения. Экссудат расплавляется до зернистого полужидкого детрита, который впоследствии частично всасывается в кровь, частично поглощается макрофагами, частично откашливается.

Теоретически считается, что первая стадия продолжается 1-3 дня, вторая и третья — по 3-5 дней, разрешение наступает к 7-11 дню болезни.

В общем, очень похоже.

В целом, с наступлением эпохи антибиотиков, частота крупозной пневмонии неуклонно сокращалась, до того периода, когда возникла общая резистентность к антибиотикам, и даже самые банальные инфекции стали сопровождаться нечувствительными к антибиотикам возбудителями.

Отсюда разговоры, что "антибиотики не помогают" и даже вредны.

А.Б.