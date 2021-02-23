Был на грани порога в рай

Прежде чем начать, вопрос в студию.

На последних стадиях нахождения в стационаре, я обратил внимание, что работоспособность моего мозга увеличилась существенно, совсем, намного по многим параметрам. Память, утомляемость и пр. Речь в сравнении с природом до болезни!

Про мой ковид

При том, что в первую стадию болезни у меня были продолжительные бредовые галлюцинации.

Разумеется все остальные ощутимые органы - швах, говорить могу до сих пор недолго, ходить тоже еле-еле.

Я допускаю, что такая эффективная работа мозга связана с получением огромного количества "чистого" кислорода, плюс кроворазжижающие средства. Либо что-то одно.

Хотя, разумеется, были и иные лекарства - антибиотики, какие-то гормоны, витамины и что-то ещё... О некоторых таблетках я даже и не спрашивал.

Вот уже и написал почти всё, что хотел.

На самом деле, об этом я решил написать, потому что моему прошлому посту посвящёно исследование очень крупного писателя-конспиролога, автора десятков книг. Я очень уважаю этого писателя и общественного деятеля за его принципиальную позицию в отношении бандитского режима, но, разумеется, его разного рода конспирологические теории мне чаще всего не близки.

Речь о Юрии Мухине, текст о моём посте вроде опубликован на ФОРУМе.мск.

Недосказанное по коронавирусу

В тексте Мухин упоминает что раз я не упомянул что меня лечили антибиотиками, что раз у меня не терялся вкус, обоняние, то у меня не Ковид вовсе, а крупозное воспаление легких.

Итак, отвечаю: антибиотики были с начала прибывания в стационарах, до 2-х дней до выписки дней 18 получается. Кроверазжижаюшие также. Почему я особо не запоминал иные лекарства.

Также в орбите ковид, в которой оказался и я, 4 человека потерять запах и пр. Все это мои близкие люди. Я один миновал данного признака. Так при ковид это и не 100%.

У меня очень близкий человек работает в ковид-госпитале, и я просто делал фото лекарств, чтобы он дал оценку им, адекватности их применения в моей ситуации. Практически всё он подтвердил как необходимое или безвредное.

Ранее я писал о ковид-госпитале в Сокольниках.

Примерно с 10 февраля меня перевезли в госпиталь для ВОВ на Дубровке. Вероятно, под ковид там освободили какой-то корпус.

В целом, конечно, стационарная больница есть больница. Более опытный персонал - сразу бросается в глаза, отдельные палаты, разумеется, тоже дают огромный плюс по сравнению с общим ангаром, где шум-гам постоянно и неизбежен.

Сам переезд дался сложно, в скорой и в переносном баллоне кислород как бы сухой, нет устройства для прохождения его через воду. Да и напор его был явно низковат. В итоге при поступлении в больницу кислород в крови упал чуть не до 80. Это, кстати, сильно испугало персонал.

Но скажу сразу, намного лучше в этой больнице мне стало буквально через сутки, может, чуть больше. Вполне возможно в этот период сделали какие-то новые капельницы.

Далее начались процедуры с небулайзером, дыхтательная гимнастика сидя, чуть позже массаж. Он был на грани порога в рай, и кажется для болезни лёгких очень эффективен.

Я не могу сказать, что однозначно лучше тот или иной госпиталь, тем более в Сокольниках я всё-таки был в плохом состоянии. Сокольники более технологичные, с более дорогим питанием. Госпиталь на Дубровке более профессионален, там душевнее.

Но мне показалось, в последнем очень большая нагрузка на медсестёр, в отделении очень много пожилых людей и медсестры фактически постоянно находятся с больными в палатах, так как ситуации обострения не редки, что можно понять по звуковым сигналам вызова сестры, установленным во всех палатах.

В Сокольниках персонала на порядок больше, если разделить на пациентов. Это моё оценочное суждение, разумеется.

Извините, но я должен об этом написать. Потому что это касается больных людей...

Утка в Сокольниках - я не знаю как можно было изготовить и использовать такой предмет. Это настоящая пытка и унижение. Надо что-то с этим делать, кусок идиотского пластика, настолько неудобная...

В общем утка - это то, что меня удивило и оскорбило, их однозначно надо менять!!!

***

Вчера же я написал, что в больнице мозг работал очень эффективно. Так вот, вероятно из меня решили сделать гения.

Увы я опять в больнице.