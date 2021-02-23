Не конопатить щели нужно, а ремонт всего здания делать

Удивительные люди — наши охранители. Впрочем, на взгляд со стороны, наверное, все мы в России удивительные: и охранители и революционеры, и либералы и консерваторы, и их разнообразные гибриды. Нас ни аршином, ни в любой другой системе мер не измерить.

Но охранители меня особенно удивляют: ведь они апеллируют прежде всего к здравому смыслу обывателя.

Мол, бойся перемен, главной их жертвой всегда бывает именно обыватель.

Нужно признать, что этот посыл не лишен оснований. Если и не первыми, то вторыми от всяких общественных потрясений обычно страдают рядовые, далекие от политики граждане.

Ну так обыватели ни в каких потрясениях основ и не участвуют — ни за, ни против: тихо пережидают бурю и лишь потом вылезают из укрытий.

И пытаются взять реванш. Часто — небезуспешно.

Но вот на пике потрясений действует активное меньшинство.

Например, в выборах Национального конвента во Франции в 1792 году приняло участие менее 12 процентов избирателей. Они и решили судьбу страны.

Так что обращаться следует к людям достаточно активным, их пытаться привлечь в свои ряды. Это общее правило, как для ниспровергателей, так и для охранителей. Иначе весь пар уходит в долгий глухой гудок.

Но активный человек, даже будучи убежденным обывателем (есть и такие), вовсе не склонен окукливаться в своей норке, ему нужен простор. Если не политический, так экономический, хотя бы просто — жизненный, пространственный простор. Хотя бы — свобода передвижения.

Я тут намедни разговорился с обычным автослесарем в замасленном комбинезоне.

Так он мне поведал такую историю своих авто-мото странствий по миру, что им иной профессиональный путешественник позавидует. А потом вздохнул: жаль, говорит, что сейчас везде карантин: я бы подкопил немного, да махнул через всю Южную Америку на байке. Там я еще не бывал.

Наш человек уже глотнул свободы: не столько — политической, сколько жизненной. Для него вся Земля — приусадебный участок.

И вы хотите этого свободного в душе человека снова загнать за железный занавес, да еще и интернет кастрировать, да еще и ходить в ногу? И уговариваете его помочь вам форточку в Европу захлопнуть и заклеить?

Не получится.

Только через колено. Только прямым и массовым насилием.

А для такого насилия агитация с пропагандой не нужны: платите вашим «космонавтам» сдельно — за «скальп» каждого репрессированного, и будет вам вожделенная стабильность.

Правда, не надолго. Потому, что если не сами «космонавты», так их дети или даже внуки захотят быть уважаемыми и рукопожатными. И если им не будет предоставлена такая возможность, потеряют борзость и кураж в службе и, не дай бог, приобретут снисходительность к инакомыслящим…

По странной советской традиции именно внуки в полной мере проникаются отвращением к созданному дедами-комиссарами. Ну, а дальше сами знаете, что в России бывает... Тоже ведь хорошим словом не назовешь.

Не конопатить щели нужно, господа охранители, а ремонт всего здания делать.

Пока и если еще не поздно.