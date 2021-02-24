В стране, победившей фашизм, ветеранов защитят от оскорблений статьями Уголовного кодекса

"Единороссы" почувствовали дыхание выборов, стали тужиться и производить на свет свежие кучки так называемых законов. Когда депутаты, напрочь лишённые самостоятельности, вынуждены годами имитировать парламентскую деятельность, их фантазия начинает фонтанировать в непредсказуемом ключе, хотя и в ограниченном пространстве - между глупостью и идиотизмом. Новое предложение госпожи Яровой и господина Хинштейна ближе к идиотизму.

Они задумали защитить ветеранов Великой Отечественной войны от оскорблений, приравняв таковые к реабилитации нацизма. Ветераны спасли мир от "коричневой чумы", а "Единая Россия", видите ли, спасёт ветеранов. Только просили ли последние об этой медвежьей услуге "медвежью" партию? По-моему, люди, выстоявшие в борьбе со смертельным врагом, не нуждаются в столь сомнительном партнёрстве. Партия благодетелей довела ситуацию до того, что если ветеран, будь то мужчина или женщина, пойдёт, не дай бог, мимо несанкционированного митинга, то какой-нибудь амбал из оцепления с запотевшим забралом может его пнуть сразу на больничную койку, и это, конечно, никаким оскорблением признано не будет. А больше ветеранам опасаться нечего.

Кто в России в здравом уме будет их оскорблять? С какой стати? Зачем? Сама постановка вопроса бессмысленна совершенно настолько, насколько бессмысленно функционирование подобной Государственной Думы. 75 лет минуло после победы, это уже довольно давняя история. Советский народ, который тогда воевал, защищая социалистическую Родину под руководством Коммунистической партии, больше не существует. Социализм три десятилетия как погребен под завалами распавшегося СССР. Сегодня, 23 февраля 2021г., по всем городам страны коммунистам отказано в проведении митингов в честь Красной Армии. Отказано властью, которую представляют как раз Яровая и Хинштейн. Если что и считать оскорблением, так вот это обстоятельство. Но вряд ли депутаты, предлагая уголовную ответственность, имеют в виду себя.

В социальной сети мне скинули ролик, где ерничающие журналисты подходят к молодым людям на улицах и, напустив патриотического пафоса, спрашивают откровенную чушь: за что Сталин отдал приказ расстрелять Суворова, каким было партизанское движение под Омском, помните ли вы отрывки из поэмы великого русского поэта Г.К.Жукова "Василий Тёркин" и т.п. Симпатичная, кровь с молоком, патриотично настроенная молодежь, будто только с флешмоба, залихватски отвечает, что, расстреливая великого полководца Суворова, Сталин погорячился, что в оккупированной фашистами Сибири люди героически сопротивлялись, поэму учили, но подзабыли. Эти ответы звучат после реализации многолетнего национального проекта "Образование", и вот такое состояние умов - это продукт чьего-то оскорбления или чьей-то политики?