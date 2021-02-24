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Московский листок

Юрий Мухин: украл у всех стариков почти 13 миллиардов рублей

Опубликовано 24.02.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин метро
Юрий Мухин: украл у всех стариков почти 13 миллиардов рублей

Напомню, что Собянин лишил бесплатного проезда 1,8 миллиона москвичей старше 65 лет. Заметьте, он не лишил их проезда, как такового, - езжайте сколько хотите и куда хотите. Собянин украл у них деньги, которые по закону полагались пенсионерам Москвы.

В Москве насчитывается более 1,8 млн людей старше 65 лет (по другим данным 3 миллиона, но я возьму меньшее число). Нет, они, конечно, и так не часто ездили, тем не менее, как я полагаю, в среднем в неделю делают около 6 поездок (три поездки туда и три обратно). Лишив их бесплатного проезда (хотя бы в поликлинику), мэр заставил их покупать билеты. Возьмём только осень 2020 и зиму на 2021 год. Мэр лишил стариков права проезда с 28 сентября 2020 года по настоящий день – это где-то 21 неделя. При стоимости билета в метро 57 рублей, это нанесение каждому старику ущерба в 7182 рубля, одновременно мэр «сэкономил» (а по своему смыслу – украл) у всех стариков почти 13 миллиардов рублей.

Я уже подал административное исковое заявление на Собянина в Мосгорсуд (о чём уже писал), понятно, чем у подельников Собянина – в Мосгорсуде - дело кончится, но и это заявление пока никак не движется. И тогда я взял и 15 февраля 2021 года послал заявление и остальным подельникам Собянина:

«Председателю Следственного комитета РФ

А.И. Бастрыкину

Генеральному прокурору РФ

И.В. Краснову

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела по признакам части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» против мэра Москвы С.С. Собянина

С очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров, пунктом 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», предписано:

«11. Установить, что возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом, возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию. Порядок возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы»,

С очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров, вакцинация стариков под шантажом Собянина, должна проводится совершенно сомнительной вакциной против болезни, возбудитель которой до сих пор не выделен. Указанная вакцина не прошла надлежащих испытаний и является опасной для жизни не только по мнению компетентных учёных и медиков, но и по мнению президента России.

12 февраля 2021 года информационное агентство России «РИА Новости» сообщило, что: «Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «…Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку», - сказал он журналистам на вопрос, действительно ли такая информация прозвучала на встрече.

Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным». https://ria.ru/20210212/putin-1597180993.html

Президенту 69 лет и его врачи считают для него прививку смертельно опасной, тем не менее, Собянин материальным шантажом требует от стариков делать себе смертельно опасную прививку.

Лишение миллионов пенсионеров Москвы права на бесплатный проезд, является нарушением их конституционных прав, установленных статьёй 39 конституции РФ:

«1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».

Право на бесплатный проезд москвичей установлено законом г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения»:

«Статья 1. Дополнительные меры социальной поддержки жителей города Москвы, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

1. Жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения, предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);

2) бесплатный проезд на Малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце);

3) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца)».

Таким образом, с целью убийства как можно большего числа москвичей, Мэр Москвы своим указом попрал и статью 39 Конституции и закон г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения».

Считаю, что действия Мэра Москвы Собянина С.С. как лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации, имеют все признаки преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 и ч.3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своими должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а также превышение указанным лицом своих должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Исходя из изложенного,

требую:

1. от Руководителя Следственного Комитета РФ — провести в установленном уголовно-процессуальным законом порядке проверку деяний Мэра Москвы Собянина Сергея Сергеевича по принятию и реализации пункта 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» и решить вопрос о возбуждении в отношении Мэра Москвы Собянина Сергея Сергеевича уголовного дела по ч.3 ст. 285 и ч.3 ст. 286 УК РФ.

2. От Генерального прокурора РФ - на время проведения вышеуказанной проверки деяний Мэра Москвы Собянина С.С. - приостановить действие пункта 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» как незаконного в части нарушения конституционных прав москвичей и вызывающих в Москве угрозу жизни для пенсионеров.

3. Меня прошу считать потерпевшим по данному делу».

Ю.И. МУХИН



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
вжик написал 24.02.2021 00:20
С очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров,
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Как, с таким клеветническим заявлением, сделанном в публичной форме, Мухин еще на свободе? Да у нас совершенно либеральный капитализм!
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