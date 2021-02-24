Компания Heineken намерена уволить 8000 рабочих из разных стран мира

Национальная федерация работников пищевой промышленности Греции осуждает решение Heineken уволить 8000 рабочих из разных стран мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами и требуем, чтобы многонациональная организация не приступала к выполнению своего плана увольнения.

Heineken решила переложить бремя глобального капиталистического экономического кризиса на своих работников, усугубленного последствиями пандемии COVID-19, и уволить 10% своего глобального персонала. Рабочие не несут ответственности за кризис и не должны платить за него своими рабочими местами и правами.

Heineken, который приводит негативные результаты 2020 года, когда планета стоит на коленях от пандемии, чтобы «оправдать» свои решения, ведущие к нищете и безработице 8000 рабочих и их семей, нигде не упоминает следующие цифры:

В 2016 году чистая прибыль HEINEKEN составила 1,54 млрд евро

В 2017 году чистая прибыль HEINEKEN составила 1,94 млрд евро

В 2018 году чистая прибыль HEINEKEN составила 1,91 млрд евро

2019 год закончился для HEINEKEN с чистой прибылью в 2,17 млрд евро (рост на 14% по сравнению с 2018 годом).

Эти прибыли были получены в результате работы 85 000 сотрудников Heineken по всему миру, которые вознаграждаются увольнениями, интенсификацией, нападками на их права на алтаре защиты конкурентоспособности, прибыльности и ее будущего развития, развития, которое, конечно, не включает рабочих.

Самым жестким образом доказано, и в случае с Heineken, что при капитализме, в условиях роста и кризиса, жертвами всегда становятся рабочие, те, кто производит богатство. Мы не должны мириться с тем, что нас приносят в жертву ради прибылей транснациональных корпораций.

Мы призываем профсоюзы и профсоюзных активистов Heineken из всех стран принять совместные меры и разработать совместные инициативы против увольнений Heineken и его антирабочих планов.

Мы призываем профсоюзы каждой страны принять меры и осудить планы Heineken, организовать борьбу рабочих за блокирование этих планов, чтобы наши коллеги могли сохранить свои рабочие места и свои права.

Всегреческий боевой рабочий фронт ПАМЕ

От редакции: Пока продолжается борьба рабочих с Heineken, прояви солидарность - покупай какое-нибудь другое пиво!