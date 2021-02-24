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Московский листок

Компания Heineken намерена уволить 8000 рабочих из разных стран мира

Опубликовано 24.02.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Компания Heineken намерена уволить 8000 рабочих из разных стран мира

Национальная федерация работников пищевой промышленности Греции осуждает решение Heineken уволить 8000 рабочих из разных стран мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами и требуем, чтобы многонациональная организация не приступала к выполнению своего плана увольнения.

Heineken решила переложить бремя глобального капиталистического экономического кризиса на своих работников, усугубленного последствиями пандемии COVID-19, и уволить 10% своего глобального персонала. Рабочие не несут ответственности за кризис и не должны платить за него своими рабочими местами и правами.

Heineken, который приводит негативные результаты 2020 года, когда планета стоит на коленях от пандемии, чтобы «оправдать» свои решения, ведущие к нищете и безработице 8000 рабочих и их семей, нигде не упоминает следующие цифры:

В 2016 году чистая прибыль HEINEKEN составила 1,54 млрд евро

В 2017 году чистая прибыль HEINEKEN составила 1,94 млрд евро

В 2018 году чистая прибыль HEINEKEN составила 1,91 млрд евро

2019 год закончился для HEINEKEN с чистой прибылью в 2,17 млрд евро (рост на 14% по сравнению с 2018 годом).

Эти прибыли были получены в результате работы 85 000 сотрудников Heineken по всему миру, которые вознаграждаются увольнениями, интенсификацией, нападками на их права на алтаре защиты конкурентоспособности, прибыльности и ее будущего развития, развития, которое, конечно, не включает рабочих.

Самым жестким образом доказано, и в случае с Heineken, что при капитализме, в условиях роста и кризиса, жертвами всегда становятся рабочие, те, кто производит богатство. Мы не должны мириться с тем, что нас приносят в жертву ради прибылей транснациональных корпораций.

Мы призываем профсоюзы и профсоюзных активистов Heineken из всех стран принять совместные меры и разработать совместные инициативы против увольнений Heineken и его антирабочих планов.

Мы призываем профсоюзы каждой страны принять меры и осудить планы Heineken, организовать борьбу рабочих за блокирование этих планов, чтобы наши коллеги могли сохранить свои рабочие места и свои права.

Всегреческий боевой рабочий фронт ПАМЕ

От редакции: Пока продолжается борьба рабочих с Heineken, прояви солидарность - покупай какое-нибудь другое пиво!



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