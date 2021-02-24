«Справедливую Россию» слили. В смысле, слили с партией Захара Прилепина и «Патриотами России». Первые выступают за введение цензуры, подавление инакомыслия и репрессии. Вторые вообще ни за что не выступают, просто хотят получить места в Госдуме. Ну, или вообще хоть что-нибудь получить.

Кто-то может быть утешается тем, что в руководстве объединенной партии остался Олег Шеин. Только его статус резко понизился. Из заместителя Сергея Миронова и фактически второго человека в СР он превратился в одного из членов президиума, где ему предстоит заседать рядом с людьми, от которых лучше бы держаться подальше. Захар Прилепин уже прямо заявляет о себе как о главном партийном начальнике, оставляя Сергею Миронову лишь символические позиции.

Объединительный съезд, судя по всему, прошел очень гладко. Никому из оппонентов прилепинщины слова не дали, а сам Шеин выступил так, словно не знает о том, какими идеями вдохновляются его «новые товарищи». Да, конечно, Муссолини тоже в молодости был социалистом, но разве это основание заводить дружбу с фашистами?

Понятно, что все вопросы решались не на съезде, а в аппарате президентской администрации. Спорить было бесполезно (да никто из высших партийных чинов, похоже, и не пробовал). «Старые» партийные кадры всё ещё надеются, что как-то пронесет, а приступ буйного помешательства, овладевший кремлевскими политтехнологами, придумавшими это противоестественное объединение, как-то сам собой пройдет.

Не пройдет. И самое худшее — впереди.

Начнется процесс слияния на местах. Его смысл в том, чтобы поэтапно вычистить функционеров, поставленных в прошлые годы Сергеем Мироновым, заменив их персонажами, собравшимися вокруг Семигина и Прилепина. А им нужно много мест. Если быть точным — все места. Без скандалов не обойдется, но для публики из окружения Прилепина это родная стихия.

И если кто-то надеется, что демонстрируя показную лояльность и участвуя в добровольном и публичном самоосквернении, он сможет выторговать себе место в новом составе ГосДумы, то это скорее всего иллюзия. Проблема, конечно, не в том, что слияние лишает СР поддержки её привычного электората. При нынешней системе голосования избиратель не имеет отношения к результату выборов. И при желании администрация может приписать «обновленной СР» столько мандатов, сколько захочет. Только желания такого нет. «Единой России» отписано уже 340 мест в следующем составе нашего «парламента». Оставшиеся 110 надо распределить так, чтобы хватило ещё на 3 другие партии, причем прилепинцы и семигинцы получат как раз две трети от мандатов СР (хотя, более вероятно, что им вообще отдадут всё, кроме утешительного мандата, предназначенного лично для С.М.Миронова, которого потом можно будет удалить в Совет Федерации — «на пожизненное»).

Но и это не самое ужасное, что предстоит пережить думским социал-демократам. Потому что Прилепин и его окружение каждый день будут при поддержке кураторов из АП выступать с новыми и новыми заявлениями про необходимость цензуры, искоренение за ненадобностью личных прав и свобод, и вообще за всё плохое, против всего хорошего. И теперь, когда они состоят со «старыми СР» в одной партии, отвечать за черносотенные и погромные призывы придется всем скопом. Тем, кто хочет сохранить репутацию «умеренных социал-демократов», придется уходить. Отсидеться и спрятаться не удастся. И не только потому, что чудовищна идеология, с которой идут на выборы «заправдинцы», но и потому что составляющий эту команду человеческий материал грозит оказаться ещё более чудовищным и отвратительным, чем их идеи.

А в президентской администрации сегодня вечером, поставив очередную галочку в графике ликвидации остатков российского политического плюрализма, уже готовятся к решению следующей, более сложной, задачи: окончательно и полностью устранить остатки автономии другой думской партии — КПРФ. Но об этом мы поговорим уже в следующих постах.