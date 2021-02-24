Полетит ли наш орел на "Орле"?

Наземные испытания нового российского пилотируемого корабля «Орел» стартуют в феврале, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Первый запуск корабля без экипажа запланирован на 2023 год, а с экипажем — на 2025 год.

По словам Рогозина, новейший корабль стратегического назначения способен доставить до четырех космонавтов к Луне. К настоящему моменту специалисты уже полностью собрали корабль и готовят его к наземным испытаниям.

«Мы сейчас уже практически подступились к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу», — заявил Рогозин.

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Поскольку наземные испытания трамвая на космодроме "Восточный" прошли успешно, можно надеяться, что и корабль "Орел" тоже в порядке, тем более, что пока он никуда не полетит.

Американцы высадили на Марс ровер, а Роскосмос готовит беспилотный трамвай

Есть, конечно, сомнения, что через два года "Орел" будет готов к полету - помнится, все крупные проекты в этой отрасли в последние годы идут с опозданием. Зато Рогозин в качесте собственного пресс-секретаря работает очень оперативно: не успели американцы посадить ровер на Марс, как Рогозин отметился фотошопом в Твиттере.

Интересно, а если американцы начнут ядерную войну, мы им тоже в Твиттере отвечать станем? А то мы что-то много слышим о наших новейших ракетах, а не видим. На какой ракете стартует в 2023-м году наземный корабль "Орел"? Опять на "Протоне"? Или к тому времени все же "Ангару" куда-нибудь запустят?

И есть интересное предложение - первый пилотируемый полет корабля "Орел" провести с Рогозиным на борту. Вот уж он сэлфи наделает!

А.Б.