Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Куда смотрит полиция, когда "Единая Россия" нарушает принятые ей самой законы?

Опубликовано 24.02.2021 автором Сергей Лазарев в разделе комментариев 0

путин выборы царь кремль
Куда смотрит полиция, когда "Единая Россия" нарушает принятые ей самой законы?

Активисты Санкт-Петербурга прокомментировали акции "Единой России", прошедшие 23 февраля.

Игорь Кошара: "Сегодня в Санкт-Петербурге прошла акция приуроченная к 23 февраля, организованная "ЕдРом" во главе с председателем петербургского парламента Вячеславом Макаровым.

Вот только я не могу понять, где средства индивидуальной защиты и социальная дистанция в период пандемии? Где ограждения, ОМОН, Росгвардия, автозаки, снегоуборочная техника, провокаторы и прочие атрибуты мирных акций? Почему участников акции никто не бъёт и не пинает из-за запотевшего забрала? Почему Макарова не привлекли к ответственности за организацию массовых мероприятий? Почему еще не лишены родительских прав родители, чьи дети участвуют в акции? Почему у организаторов и участников акции сейчас не проводят обыски в квартирах?

Ответ на все эти вопросы очень простой! ПАРТИИ ВЛАСТИ МОЖНО ВСЁ!!!

Но в данном случае поражает масштаб! Оппозиции или эко-активистам нельзя организовать какой-нибудь одиночный пикет из-за пандемии. А им можно собираться в любом количестве!

⚠️Сразу оговорюсь, я не против самой акции и причин её проведения! Но условия проведения должы быть одинаковы для всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от их политических взглядов!"

На аналогичной акции 23 февраля в Пушкинском районе на фотографиях с детьми был замечен депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России". Эту экцию Единой России прокомментировал Александр Беляев, координатор движения "Гражданин Пушкин":

"А-а-а, ну раз не за Навального, то можно - и собраться массово, и дистанцию не соблюдать, и маски не надевать.

Ну и, конечно же, использовать детей.

Куда смотрит полиция, Росгвардия, Роскомнадзор, городской Комитет по образованию и депутаты Госдумы?

Куда вообще смотрит Беглов?"

От редакции: В свое время генералиссимус Франко говорил: "Друзьям всё, врагам - закон!" Мы называем режим каудильо в Испании фашистским, не стесняемся.

А вот сообщение из Пензы.

Анна Очкина: "Пензенские коммунисты таки вышли на улицу, несмотря на мороз и охоту на их активистов, которую начали в регионе незадолго до Дня Защитника Отечества. В Москве и многих других регионах акция была отменена, причем по решению центрального руководства КПРФ. 

На акции в Пензе звучали требования освобождения политзаключенных - тема, которую КПРФ начала поднимать относительно недавно. 

Для пензенских коммунистов сегодня этот лозунг звучит не отвлечено: глава партийной фракции в Гордуме объявил голодовку, находясь под арестом. Он хотел провести праздничную акцию 23 февраля в форме встречи с депутатом. И за это попал за решётку. 

Сегодняшняя акция коммунистов -- это акция достоинства и товарищества. Очень подходит ко дню Защитника Отчества".

Действительно, странно - любая акция оппозиции, самая мирная и самая скромная по численности, сопровождается "силовым усилением": ОМОН, собаки, автозаки, а акции партии власти проходят мирно и даже празднично. Ни разу не видал, чтоб полиция даже документы какие-то у организаторов спрашивала. Да и некому спрашивать, не видно на таких мероприятиях полиции.

Мы же не спорим - полиция нужна, Росгвардия тоже, вероятно, для чего-то требуется. Но почему для разных людей у нас в стране разная полиция? Для партии власти - это добрый "дядя Степа", а для оппозиции - явная и неприкрытая угроза.

Допустим, для чего в Москве вообще существует 2-й спецполк полиции? Для чего городской полиции вообще такое формирование? Все понимают - только и исключительно для подавления массовых протестов, больше ни для чего иного это вооруженное формирование не требуется. 

Надо включать в требования любой оппозиции роспуск подобных полицейских формирований, не пригодных ни для охраны общественного порядка (скорее, наоборот), ни для отлова преступников. Ну разве что если организованная преступность выйдет на митинг, вооруженная и агрессивная.

Та же почти история с ОМОНом.

Кто спорит - для МВД нужны спецподразделения, спецназ. Но где это видано, чтобы спецназ бросали против мирных демонстраций? Вы еще танки и артиллерию подтяните. 

У спецназа МВД не должно быть вообще прав полицейского. Спецназ - одно, полиция - другое. ОМОН не должен патрулировать улицы и не должен пугать мирных демонстрантов своим потным забралом.

Полиция, если на то пошло, должна охранять интересы всех граждан, а не только партии власти. Причем всех граждан в равной степени, и отношение полиции к гражданам должно быть равным.

В противном случае это не полиция, а боевики режима. Ну и отношение к боевикам со стороны народа - соответствующее. 

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофаг?
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофа...
24.02.2021
Нужны ли нам уроки "военного патриотизма"?
Нужны ли нам уроки "военного патриотизма"?
23.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофаг? (0)
Куда смотрит полиция, когда "Единая Россия" нарушает принятые ей самой законы? (0)
Полетит ли наш орел на "Орле"? (9)
"Справедливую Россию" слили (7)
Как кинофестивальная Москва пережила пандемию (0)
Компания Heineken намерена уволить 8000 рабочих из разных стран мира (4)
Юрий Мухин: украл у всех стариков почти 13 миллиардов рублей (5)
В стране, победившей фашизм, ветеранов защитят от оскорблений статьями Уголовного кодекса (3)
Не конопатить щели нужно, а ремонт всего здания делать (13)
Был на грани порога в рай (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Орел завсегда готов к полету
Михаил Делягин Михаил Делягин: От цифровизации к эпохе Великих физиологических открытий: почему государство сохраняет жизнеспособно
Дарья Митина Дарья Митина: В джаз-клубе Союза Композиторов - слушаем Петра Иваныча
Дарья Митина Дарья Митина: Пётр Иваныч зажёг
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 23 февраля 2021
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss