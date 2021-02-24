Куда смотрит полиция, когда "Единая Россия" нарушает принятые ей самой законы?

Активисты Санкт-Петербурга прокомментировали акции "Единой России", прошедшие 23 февраля.

Игорь Кошара: "Сегодня в Санкт-Петербурге прошла акция приуроченная к 23 февраля, организованная "ЕдРом" во главе с председателем петербургского парламента Вячеславом Макаровым.

Вот только я не могу понять, где средства индивидуальной защиты и социальная дистанция в период пандемии? Где ограждения, ОМОН, Росгвардия, автозаки, снегоуборочная техника, провокаторы и прочие атрибуты мирных акций? Почему участников акции никто не бъёт и не пинает из-за запотевшего забрала? Почему Макарова не привлекли к ответственности за организацию массовых мероприятий? Почему еще не лишены родительских прав родители, чьи дети участвуют в акции? Почему у организаторов и участников акции сейчас не проводят обыски в квартирах?

Ответ на все эти вопросы очень простой! ПАРТИИ ВЛАСТИ МОЖНО ВСЁ!!!

Но в данном случае поражает масштаб! Оппозиции или эко-активистам нельзя организовать какой-нибудь одиночный пикет из-за пандемии. А им можно собираться в любом количестве!

⚠️Сразу оговорюсь, я не против самой акции и причин её проведения! Но условия проведения должы быть одинаковы для всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от их политических взглядов!"

На аналогичной акции 23 февраля в Пушкинском районе на фотографиях с детьми был замечен депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России". Эту экцию Единой России прокомментировал Александр Беляев, координатор движения "Гражданин Пушкин":

"А-а-а, ну раз не за Навального, то можно - и собраться массово, и дистанцию не соблюдать, и маски не надевать.

Ну и, конечно же, использовать детей.

Куда смотрит полиция, Росгвардия, Роскомнадзор, городской Комитет по образованию и депутаты Госдумы?

Куда вообще смотрит Беглов?"

От редакции: В свое время генералиссимус Франко говорил: "Друзьям всё, врагам - закон!" Мы называем режим каудильо в Испании фашистским, не стесняемся.

А вот сообщение из Пензы.

Анна Очкина: "Пензенские коммунисты таки вышли на улицу, несмотря на мороз и охоту на их активистов, которую начали в регионе незадолго до Дня Защитника Отечества. В Москве и многих других регионах акция была отменена, причем по решению центрального руководства КПРФ.

На акции в Пензе звучали требования освобождения политзаключенных - тема, которую КПРФ начала поднимать относительно недавно.

Для пензенских коммунистов сегодня этот лозунг звучит не отвлечено: глава партийной фракции в Гордуме объявил голодовку, находясь под арестом. Он хотел провести праздничную акцию 23 февраля в форме встречи с депутатом. И за это попал за решётку.

Сегодняшняя акция коммунистов -- это акция достоинства и товарищества. Очень подходит ко дню Защитника Отчества".

Действительно, странно - любая акция оппозиции, самая мирная и самая скромная по численности, сопровождается "силовым усилением": ОМОН, собаки, автозаки, а акции партии власти проходят мирно и даже празднично. Ни разу не видал, чтоб полиция даже документы какие-то у организаторов спрашивала. Да и некому спрашивать, не видно на таких мероприятиях полиции.

Мы же не спорим - полиция нужна, Росгвардия тоже, вероятно, для чего-то требуется. Но почему для разных людей у нас в стране разная полиция? Для партии власти - это добрый "дядя Степа", а для оппозиции - явная и неприкрытая угроза.

Допустим, для чего в Москве вообще существует 2-й спецполк полиции? Для чего городской полиции вообще такое формирование? Все понимают - только и исключительно для подавления массовых протестов, больше ни для чего иного это вооруженное формирование не требуется.

Надо включать в требования любой оппозиции роспуск подобных полицейских формирований, не пригодных ни для охраны общественного порядка (скорее, наоборот), ни для отлова преступников. Ну разве что если организованная преступность выйдет на митинг, вооруженная и агрессивная.

Та же почти история с ОМОНом.

Кто спорит - для МВД нужны спецподразделения, спецназ. Но где это видано, чтобы спецназ бросали против мирных демонстраций? Вы еще танки и артиллерию подтяните.

У спецназа МВД не должно быть вообще прав полицейского. Спецназ - одно, полиция - другое. ОМОН не должен патрулировать улицы и не должен пугать мирных демонстрантов своим потным забралом.

Полиция, если на то пошло, должна охранять интересы всех граждан, а не только партии власти. Причем всех граждан в равной степени, и отношение полиции к гражданам должно быть равным.

В противном случае это не полиция, а боевики режима. Ну и отношение к боевикам со стороны народа - соответствующее.

Анатолий Баранов